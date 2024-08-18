Хрустящие огурцы на зиму — пошаговый рецепт

Огурцы в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Хотите иметь хрустящие огурцы на своем столе даже тогда, когда за окном снег? Этот рецепт поможет вам приготовить огурцы на зиму, сохраняющие свежесть и хрусткость вплоть до нового урожая. Просто приготовьте и наслаждайтесь отличными закусками в любое время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сільська господиня.

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Вам понадобится:

огурцы;

соль на 1 литровую банку 1 ст.л соли;

чеснок и зелень добавляйте по своему вкусу.

Способ приготовления

Огурцы вымыть и оставить в воде на два часа.

Огурцы и специи. Фото: YouTube @hospodynya

На дно каждой банки кладем листья хрена, листья смородины и вишни, хрен и чеснок. Складываем огурцы в банки. Сверху положить зонтик укропа.

Соль и огурцы. Фото: YouTube @hospodynya

Для маринада довести воду до кипения, добавить соль из расчета 1 столовой ложки стола на 1 л воды. Заливаем огурцы маринадом, накрываем крышками и оставляем при комнатной температуре на двое-трое суток. Затем маринад слить, довести до кипения и залить банки и закрыть под ключ.

Огурцы в банках. Фото: YouTube @hospodynya

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