Хрустящие огурцы на зиму — пошаговый рецепт

Хрустящие огурцы на зиму, сохраняются до нового урожая
Хотите иметь хрустящие огурцы на своем столе даже тогда, когда за окном снег? Этот рецепт поможет вам приготовить огурцы на зиму, сохраняющие свежесть и хрусткость вплоть до нового урожая. Просто приготовьте и наслаждайтесь отличными закусками в любое время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сільська господиня.
Вам понадобится:
- огурцы;
- соль на 1 литровую банку 1 ст.л соли;
- чеснок и зелень добавляйте по своему вкусу.
Способ приготовления
Огурцы вымыть и оставить в воде на два часа.
На дно каждой банки кладем листья хрена, листья смородины и вишни, хрен и чеснок. Складываем огурцы в банки. Сверху положить зонтик укропа.
Для маринада довести воду до кипения, добавить соль из расчета 1 столовой ложки стола на 1 л воды. Заливаем огурцы маринадом, накрываем крышками и оставляем при комнатной температуре на двое-трое суток. Затем маринад слить, довести до кипения и залить банки и закрыть под ключ.
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