Рецепт консервації огірків на зиму без стерилізації — покрокове приготування

Мариновані огірки. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r

Насолоджуйтесь смаком хрустких маринованих огірків навіть взимку з цим простим рецептом без стерилізації. Приготування в літровій банці зберігає їхню свіжість і аромат, роблячи процес максимально зручним. Дізнайтеся про всі секрети створення ідеальних огірків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Таша нк.

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Вам знадобиться:

огірки;

часник 2-3 зубчики;

лаврове листя 2 шт;

листя чорної смородини 3 шт;

листя вишні 3 шт;

парасольки кропу 2 шт;

чорний перець горошком 7 шт;

запашний перець 7 шт.

Маринад на 1 літр води:

сіль 1 ст.л;

цукор 2 ст.

Наприкінці додайте в кожну банку по півтори ложки 9% оцту.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити огірки та залишити їх в холодній воді на кілька годин.

Огірки та спеції. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r

На дно банки покласти часник 2-3 зубчики, лаврове листя 2 шт, листя чорної смородини 3 шт, листя вишні 3 шт, парасольки кропу 2 шт, чорний перець горошком 7 шт та запашний перець 7 шт. Потім потрібно залити огірки гарячою водою та залишаємо на 20 хвилин.

Консервація огірків. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r

Зливаємо воду з огірків, додаємо сіль, цукор, доводимо до кипіння. Наприкінці додайте в кожну банку по півтори ложки 9% оцту. Заливаємо огірки гарячим маринадом та закриваємо.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r

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