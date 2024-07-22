Рецепт консервації огірків на зиму без стерилізації — покрокове приготування

Хрумкі та мариновані огірки на зиму без стерилізації — рецепт на літрову банку
Насолоджуйтесь смаком хрустких маринованих огірків навіть взимку з цим простим рецептом без стерилізації. Приготування в літровій банці зберігає їхню свіжість і аромат, роблячи процес максимально зручним. Дізнайтеся про всі секрети створення ідеальних огірків.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Таша нк.
Вам знадобиться:
- огірки;
- часник 2-3 зубчики;
- лаврове листя 2 шт;
- листя чорної смородини 3 шт;
- листя вишні 3 шт;
- парасольки кропу 2 шт;
- чорний перець горошком 7 шт;
- запашний перець 7 шт.
Маринад на 1 літр води:
- сіль 1 ст.л;
- цукор 2 ст.
Наприкінці додайте в кожну банку по півтори ложки 9% оцту.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити огірки та залишити їх в холодній воді на кілька годин.
На дно банки покласти часник 2-3 зубчики, лаврове листя 2 шт, листя чорної смородини 3 шт, листя вишні 3 шт, парасольки кропу 2 шт, чорний перець горошком 7 шт та запашний перець 7 шт. Потім потрібно залити огірки гарячою водою та залишаємо на 20 хвилин.
Зливаємо воду з огірків, додаємо сіль, цукор, доводимо до кипіння. Наприкінці додайте в кожну банку по півтори ложки 9% оцту. Заливаємо огірки гарячим маринадом та закриваємо.
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