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Хрумкі та мариновані огірки на зиму без стерилізації — рецепт на літрову банку

22 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт консервації огірків на зиму без стерилізації — покрокове приготування
Мариновані огірки. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Насолоджуйтесь смаком хрустких маринованих огірків навіть взимку з цим простим рецептом без стерилізації. Приготування в літровій банці зберігає їхню свіжість і аромат, роблячи процес максимально зручним. Дізнайтеся про всі секрети створення ідеальних огірків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Таша нк

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Вам знадобиться: 

  • огірки;
  • часник 2-3 зубчики;
  • лаврове листя 2 шт;
  • листя чорної смородини 3 шт;
  • листя вишні 3 шт;
  • парасольки кропу 2 шт;
  • чорний перець горошком 7 шт;
  • запашний перець 7 шт.

Маринад на 1 літр води:

  • сіль 1 ст.л;
  • цукор 2 ст.

Наприкінці додайте в кожну банку по півтори ложки 9% оцту.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити огірки та залишити їх в холодній воді на кілька годин. 

рецепт маринованих огірків
Огірки та спеції. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r

На дно банки покласти часник 2-3 зубчики, лаврове листя 2 шт, листя чорної смородини 3 шт, листя вишні 3 шт, парасольки кропу 2 шт, чорний перець горошком 7 шт та запашний перець 7 шт. Потім потрібно залити огірки гарячою водою та залишаємо на 20 хвилин. 

простий рецепт маринованих огірків
Консервація огірків. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r

Зливаємо воду з огірків, додаємо сіль, цукор, доводимо до кипіння. Наприкінці додайте в кожну банку по півтори ложки 9% оцту. Заливаємо огірки гарячим маринадом та закриваємо. 

рецепт маринованих огірків без стерилізації
Мариновані огірки. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r

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