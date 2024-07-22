Рецепт консервации огурцов на зиму без стерилизации – пошаговое приготовление

Хрустящие и маринованные огурцы на зиму без стерилизации — рецепт на литровую банку
Наслаждайтесь вкусом маринованных хрустящих огурцов даже зимой с этим простым рецептом без стерилизации. Приготовление в литровой банке сохраняет их свежесть и аромат, делая процесс максимально удобным. Узнайте все секреты создания идеальных огурцов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Таша НК.
Вам понадобится:
- огурцы;
- чеснок 2-3 зубчика;
- лавровые листья 2 шт;
- листья черной смородины 3 шт;
- листья вишни 3 шт;
- зонтики укропа 2 шт;
- черный перец горошком 7 шт;
- душистый перец 7 шт.
Маринад на 1 литр воды:
- соль 1 ст.л;
- сахар 2 ст.
В конце добавьте в каждую банку по полторы ложки 9% уксуса.
Способ приготовления
Сначала нужно промыть огурцы и оставить их в холодной воде на несколько часов.
На дно банки положить чеснок 2-3 зубчика, лавровые листья 2 шт, листья черной смородины 3 шт, листья вишни 3 шт, зонтики укропа 2 шт, черный перец горошком 7 шт и душистый перец 7 шт. Затем нужно залить огурцы горячей водой и оставлять на 20 минут.
Сливаем воду из огурцов, добавляем соль, сахар, доводим до кипения. В конце добавьте в каждую банку по полторы ложки 9% уксуса. Заливаем огурцы горячим маринадом и закрываем.
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