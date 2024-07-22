Рецепт консервации огурцов на зиму без стерилизации – пошаговое приготовление

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r

Наслаждайтесь вкусом маринованных хрустящих огурцов даже зимой с этим простым рецептом без стерилизации. Приготовление в литровой банке сохраняет их свежесть и аромат, делая процесс максимально удобным. Узнайте все секреты создания идеальных огурцов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Таша НК.

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Вам понадобится:

огурцы;

чеснок 2-3 зубчика;

лавровые листья 2 шт;

листья черной смородины 3 шт;

листья вишни 3 шт;

зонтики укропа 2 шт;

черный перец горошком 7 шт;

душистый перец 7 шт.

Маринад на 1 литр воды:

соль 1 ст.л;

сахар 2 ст.

В конце добавьте в каждую банку по полторы ложки 9% уксуса.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть огурцы и оставить их в холодной воде на несколько часов.

Огурцы и специи. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r

На дно банки положить чеснок 2-3 зубчика, лавровые листья 2 шт, листья черной смородины 3 шт, листья вишни 3 шт, зонтики укропа 2 шт, черный перец горошком 7 шт и душистый перец 7 шт. Затем нужно залить огурцы горячей водой и оставлять на 20 минут.

Консервация огурцов. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r

Сливаем воду из огурцов, добавляем соль, сахар, доводим до кипения. В конце добавьте в каждую банку по полторы ложки 9% уксуса. Заливаем огурцы горячим маринадом и закрываем.

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @user-ly7zq5my8r

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