Легкий і швидкий рецепт приготування печива за бабусиним рецептом — покроковий опис

Хрустке та смачне печиво з родзинками за бабусиним рецептом
Пропонуємо приготувати печиво за бабусиним рецептом. Хрустке і смачне з родзинками. Готується дуже легко та швидко з простих інгредієнтів. Обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 160 г вершкового масла (жирністю 82%);
- 50 г яєць (1 шт.);
- 60 г цукру (3 ст. л. без гірки);
- ванільний цукор (за бажанням);
- 40 мл молока (2 ст. л. + 2 ч. л.);
- 280 г борошна (9,5 ст. л. з гіркою);
- 6 г розпушувача (2 ч. л. без гірки);
- 1 г солі (1/5 ч. л.);
- 100 г родзинок.
Для глазурування:
- 20 г жовтка (1 шт.);
- 10 мл молока (2 ч. л.);
- цукор.
Спосіб приготування
Потрібно підготувати родзинки. Промиваємо їх в прохолодній воді та просушуємо на паперовому рушнику. Тісто можна замішувати міксером або ручним вінчиком. Об'єднуємо в мисці: кубики вершкового масла, цукор, ванільний цукор (за бажанням), цедру апельсину або лимону. Збиваємо, масло має світлішати.
Додаємо яйце кімнатної температури та ледь тепле молоко. Перемішуємо. Змішуємо борошно, розпушувач, сіль та додаємо до масляно-яєчної маси та замішуємо тісто силіконовою лопаткою. Додаємо родзинки та продовжуємо замішувати тісто.
Викладаємо тісто між двома листами пергаменту та розкачуємо його в прямокутник. Тісто дуже м'яке, тому можна його розтягувати за допомогою качалки. Товщина тіста має бути 5-6 мм. Відправляємо лист тіста в холодильник на 2-3 години або в морозильну камеру на 1-1,5 години. Дістаємо тісто з холодильника або морозильної камери. Знімаємо пергамент з двох сторін.
Нарізаємо тісто на прямокутники, має вийти 25 прямокутників. Якщо за той час, коли ви розрізали тісто на прямокутники, воно стало дуже м'яким, поверніть його в морозильну камеру на 10-15 хвилин.
Перекладаємо прямокутники на деко з пергаментом. Змішуємо жовток з молоком, змащуємо тісто та посипаємо цукром. Відправляємо випікатися в розігріту до 170 ºС духовку з конвенцією на 18-20 хвилин.
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