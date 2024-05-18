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Хрустке та смачне печиво з родзинками за бабусиним рецептом

18 травня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Легкий і швидкий рецепт приготування печива за бабусиним рецептом — покроковий опис
Печиво з родзинками. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати печиво за бабусиним рецептом. Хрустке і смачне з родзинками. Готується дуже легко та швидко з простих інгредієнтів. Обов'язково спробуйте. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 160 г вершкового масла (жирністю 82%);
  • 50 г яєць (1 шт.);
  • 60 г цукру (3 ст. л. без гірки);
  • ванільний цукор (за бажанням);
  • 40 мл молока (2 ст. л. + 2 ч. л.);
  • 280 г борошна (9,5 ст. л. з гіркою);
  • 6 г розпушувача (2 ч. л. без гірки);
  • 1 г солі (1/5 ч. л.);
  • 100 г родзинок.

Для глазурування:

  • 20 г жовтка (1 шт.);
  • 10 мл молока (2 ч. л.);
  • цукор.

Спосіб приготування 

Потрібно підготувати родзинки. Промиваємо їх в прохолодній воді та просушуємо на паперовому рушнику. Тісто можна замішувати міксером або ручним вінчиком. Об'єднуємо в мисці: кубики вершкового масла, цукор, ванільний цукор (за бажанням), цедру апельсину або лимону. Збиваємо, масло має світлішати.

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Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо яйце кімнатної температури та ледь тепле молоко. Перемішуємо. Змішуємо борошно, розпушувач, сіль та додаємо до масляно-яєчної маси та замішуємо тісто силіконовою лопаткою. Додаємо родзинки та продовжуємо замішувати тісто.

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Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо тісто між двома листами пергаменту та розкачуємо його в прямокутник. Тісто дуже м'яке, тому можна його розтягувати за допомогою качалки. Товщина тіста має бути 5-6 мм. Відправляємо лист тіста в холодильник на 2-3 години або в морозильну камеру на 1-1,5 години. Дістаємо тісто з холодильника або морозильної камери. Знімаємо пергамент з двох сторін.

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Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарізаємо тісто на прямокутники, має вийти 25 прямокутників.  Якщо за той час, коли ви розрізали тісто на прямокутники, воно стало дуже м'яким, поверніть його в морозильну камеру на 10-15 хвилин. 

Перекладаємо прямокутники на деко з пергаментом.  Змішуємо жовток з молоком,  змащуємо тісто та посипаємо цукром. Відправляємо випікатися в розігріту до 170 ºС духовку з конвенцією на 18-20 хвилин. 

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