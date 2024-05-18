Легкий і швидкий рецепт приготування печива за бабусиним рецептом — покроковий опис

Печиво з родзинками. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо приготувати печиво за бабусиним рецептом. Хрустке і смачне з родзинками. Готується дуже легко та швидко з простих інгредієнтів. Обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

Читайте також:

Вам знадобиться:

160 г вершкового масла (жирністю 82%);

50 г яєць (1 шт.);

60 г цукру (3 ст. л. без гірки);

ванільний цукор (за бажанням);

40 мл молока (2 ст. л. + 2 ч. л.);

280 г борошна (9,5 ст. л. з гіркою);

6 г розпушувача (2 ч. л. без гірки);

1 г солі (1/5 ч. л.);

100 г родзинок.

Для глазурування:

20 г жовтка (1 шт.);

10 мл молока (2 ч. л.);

цукор.

Спосіб приготування

Потрібно підготувати родзинки. Промиваємо їх в прохолодній воді та просушуємо на паперовому рушнику. Тісто можна замішувати міксером або ручним вінчиком. Об'єднуємо в мисці: кубики вершкового масла, цукор, ванільний цукор (за бажанням), цедру апельсину або лимону. Збиваємо, масло має світлішати.

Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо яйце кімнатної температури та ледь тепле молоко. Перемішуємо. Змішуємо борошно, розпушувач, сіль та додаємо до масляно-яєчної маси та замішуємо тісто силіконовою лопаткою. Додаємо родзинки та продовжуємо замішувати тісто.

Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо тісто між двома листами пергаменту та розкачуємо його в прямокутник. Тісто дуже м'яке, тому можна його розтягувати за допомогою качалки. Товщина тіста має бути 5-6 мм. Відправляємо лист тіста в холодильник на 2-3 години або в морозильну камеру на 1-1,5 години. Дістаємо тісто з холодильника або морозильної камери. Знімаємо пергамент з двох сторін.

Приготування печива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарізаємо тісто на прямокутники, має вийти 25 прямокутників. Якщо за той час, коли ви розрізали тісто на прямокутники, воно стало дуже м'яким, поверніть його в морозильну камеру на 10-15 хвилин.

Перекладаємо прямокутники на деко з пергаментом. Змішуємо жовток з молоком, змащуємо тісто та посипаємо цукром. Відправляємо випікатися в розігріту до 170 ºС духовку з конвенцією на 18-20 хвилин.

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.

Ще ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.