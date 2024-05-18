Легкий и быстрый рецепт приготовления печенья по рецепту бабушки — пошаговое описание

Печенье с изюмом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Предлагаем приготовить печенье по рецепту бабушки. Хрустящее и вкусное с изюмом. Готовится очень легко и быстро из простых ингредиентов. Обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

160 г сливочного масла (жирностью 82%);

50 г яиц (1 шт.);

60 г сахара (3 ст. л. без горки);

ванильный сахар (по желанию);

40 мл молока (2 ст. л. + 2 ч. л.);

280 г муки (9,5 ст. л. с горкой);

6 г разрыхлителя (2 ч. л. без горки);

1 г соли (1/5 ч. л.);

100 г изюма.

Для глазирования:

20 г желтка (1 шт.);

10 мл молока (2 ч. л.);

сахар.

Способ приготовления

Нужно подготовить изюм. Промываем в прохладной воде и просушиваем на бумажном полотенце. Тесто можно замешивать миксером или ручным венчиком. Объединяем в миске: кубики сливочного масла, сахар, ванильный сахар (по желанию), цедру апельсина или лимона. Взбиваем, масло должно светлеть.

Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем яйцо комнатной температуры и теплое молоко. Перемешиваем. Смешиваем муку, разрыхлитель, соль и добавляем в масляно-яичную массу и замешиваем тесто силиконовой лопаткой. Добавляем изюм и продолжаем замешивать тесто.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем тесто между двумя листами пергамента и раскатываем его в прямоугольник. Тесто очень мягкое, поэтому можно его растягивать с помощью скалки. Толщина теста должна быть 5-6 мм. Отправляем лист теста в холодильник на 2-3 часа или в морозильную камеру на 1-1,5 часа. Достаем тесто из холодильника или морозильной камеры. Снимаем пергамент с двух сторон.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарезаем тесто на прямоугольники, должно получиться 25 прямоугольников. Если вы разрезали тесто на прямоугольники, оно стало очень мягким, верните его в морозильную камеру на 10-15 минут.

Перекладываем прямоугольники на противень с пергаментом. Смешиваем желток с молоком, смазываем тесто и посыпаем сахаром. Отправляем выпекаться в разогретую до 170 ºС духовку с конвенцией на 18-20 минут.

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