Легкий и быстрый рецепт приготовления печенья по рецепту бабушки — пошаговое описание

Хрустящее и вкусное печенье с изюмом по рецепту бабушки
Предлагаем приготовить печенье по рецепту бабушки. Хрустящее и вкусное с изюмом. Готовится очень легко и быстро из простых ингредиентов. Обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 160 г сливочного масла (жирностью 82%);
- 50 г яиц (1 шт.);
- 60 г сахара (3 ст. л. без горки);
- ванильный сахар (по желанию);
- 40 мл молока (2 ст. л. + 2 ч. л.);
- 280 г муки (9,5 ст. л. с горкой);
- 6 г разрыхлителя (2 ч. л. без горки);
- 1 г соли (1/5 ч. л.);
- 100 г изюма.
Для глазирования:
- 20 г желтка (1 шт.);
- 10 мл молока (2 ч. л.);
- сахар.
Способ приготовления
Нужно подготовить изюм. Промываем в прохладной воде и просушиваем на бумажном полотенце. Тесто можно замешивать миксером или ручным венчиком. Объединяем в миске: кубики сливочного масла, сахар, ванильный сахар (по желанию), цедру апельсина или лимона. Взбиваем, масло должно светлеть.
Добавляем яйцо комнатной температуры и теплое молоко. Перемешиваем. Смешиваем муку, разрыхлитель, соль и добавляем в масляно-яичную массу и замешиваем тесто силиконовой лопаткой. Добавляем изюм и продолжаем замешивать тесто.
Выкладываем тесто между двумя листами пергамента и раскатываем его в прямоугольник. Тесто очень мягкое, поэтому можно его растягивать с помощью скалки. Толщина теста должна быть 5-6 мм. Отправляем лист теста в холодильник на 2-3 часа или в морозильную камеру на 1-1,5 часа. Достаем тесто из холодильника или морозильной камеры. Снимаем пергамент с двух сторон.
Нарезаем тесто на прямоугольники, должно получиться 25 прямоугольников. Если вы разрезали тесто на прямоугольники, оно стало очень мягким, верните его в морозильную камеру на 10-15 минут.
Перекладываем прямоугольники на противень с пергаментом. Смешиваем желток с молоком, смазываем тесто и посыпаем сахаром. Отправляем выпекаться в разогретую до 170 ºС духовку с конвенцией на 18-20 минут.
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