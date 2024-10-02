Хрусткі мариновані кабачки з кетчупом — покроковий рецепт

Мариновані кабачки. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ліза Глінська, переможниця та суддя шоу МастерШеф, ділиться своїм улюбленим рецептом хрустких маринованих кабачків з кетчупом. Ці кабачки стануть чудовою закускою на будь-якому столі і порадують своїм пікантним смаком

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

Читайте також:

Вам знадобиться:

750 мл окропу;

40 г солі (2 ст. л. без гірки);

80 г цукру (4 ст. л. без гірки);

80 мл оцту (5 ст. л. + 1 ч. л.);

50 г кетчупу лагідного (2,5 ст. л.);

50 г кетчупу чілі (2,5 ст. л.);

кріп;

4 шт. лаврового листа;

15 горошинок чорного перцю;

4-5 зубчики часнику;

1 кг кабачків або цукіні.

Спосіб приготування

Кабачки потрібно помити та нарізати на кружечки товщиною 1,5 см. Розрізаємо кріп навпіл. Нарізаємо часник.

Нарізані кабачки. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Беремо дві літрові банки та складаємо в них наші інгредієнти: кріп, часник, лавровий листок, перець (горошком) та кабачки.

Кабачки в банках. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо маринад. В окріп додаємо цукор та сіль, перемішуємо, щоб все розчинилося. Додаємо оцет, кетчуп та перемішуємо. Маринад готовий.

Кабачки в маринаді. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Заливаємо кабачки гарячим маринадом. Ставимо банки в піали, маринад може трішки витікати. Лишаємо кабачки в маринаді за кімнатної температури на дві години.

Мариновані кабачки. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

За дві години все буде готово. Потім можна переставити кабачки в холодильник та зберігати 1-2 тижні.

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольському за рецептом мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму із смачним маринадом, який можна пити.