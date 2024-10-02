Хрусткі мариновані кабачки з кетчупом — покроковий рецепт

Хрусткі мариновані кабачки з кетчупом від переможниці та судді Мастер Шеф
Ліза Глінська, переможниця та суддя шоу МастерШеф, ділиться своїм улюбленим рецептом хрустких маринованих кабачків з кетчупом. Ці кабачки стануть чудовою закускою на будь-якому столі і порадують своїм пікантним смаком
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 750 мл окропу;
- 40 г солі (2 ст. л. без гірки);
- 80 г цукру (4 ст. л. без гірки);
- 80 мл оцту (5 ст. л. + 1 ч. л.);
- 50 г кетчупу лагідного (2,5 ст. л.);
- 50 г кетчупу чілі (2,5 ст. л.);
- кріп;
- 4 шт. лаврового листа;
- 15 горошинок чорного перцю;
- 4-5 зубчики часнику;
- 1 кг кабачків або цукіні.
Спосіб приготування
Кабачки потрібно помити та нарізати на кружечки товщиною 1,5 см. Розрізаємо кріп навпіл. Нарізаємо часник.
Беремо дві літрові банки та складаємо в них наші інгредієнти: кріп, часник, лавровий листок, перець (горошком) та кабачки.
Приготуємо маринад. В окріп додаємо цукор та сіль, перемішуємо, щоб все розчинилося. Додаємо оцет, кетчуп та перемішуємо. Маринад готовий.
Заливаємо кабачки гарячим маринадом. Ставимо банки в піали, маринад може трішки витікати. Лишаємо кабачки в маринаді за кімнатної температури на дві години.
За дві години все буде готово. Потім можна переставити кабачки в холодильник та зберігати 1-2 тижні.
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