Хрустящие маринованные кабачки с кетчупом — пошаговый рецепт

Хрустящие маринованные кабачки с кетчупом от победительницы и судьи Мастер Шеф
Лиза Глинская, победительница и судья шоу МастерШеф, делится своим любимым рецептом хрустящих маринованных кабачков с кетчупом. Эти кабачки станут великолепной закуской на любом столе и порадуют своим пикантным вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 750 мл кипятка;
- 40 г соли (2 ст. л. без горки);
- 80 г сахара (4 ст. л. без горки);
- 80 мл уксуса (5 ст. л. + 1 ч. л.);
- 50 г кетчупа ласкового (2,5 ст. л.);
- 50 г кетчупа чили (2,5 ст. л.);
- укроп;
- 4 шт. лаврового листа;
- 15 горошинок черного перца;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- 1 кг кабачков или цуккини.
Способ приготовления
Кабачки нужно помыть и нарезать на кружочки толщиной 1,5 см. Разрезаем укроп пополам. Нарезаем чеснок.
Берем две литровые банки и складываем в них ингредиенты: укроп, чеснок, лавровый лист, перец (горошком) и кабачки.
Приготовим маринад. В кипяток добавляем сахар и соль, перемешиваем, чтобы все растворилось. Добавляем уксус, кетчуп и перемешиваем. Маринад готов.
Заливаем кабачки горячим маринадом. Ставим банки в пиалы, маринад может немного вытекать. Оставляем кабачки в маринаде при комнатной температуре на два часа.
Через два часа все будет готово. Затем можно переставить кабачки в холодильник и хранить 1-2 недели.
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