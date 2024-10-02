Хрустящие маринованные кабачки с кетчупом — пошаговый рецепт

Маринованные кабачки. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Лиза Глинская, победительница и судья шоу МастерШеф, делится своим любимым рецептом хрустящих маринованных кабачков с кетчупом. Эти кабачки станут великолепной закуской на любом столе и порадуют своим пикантным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

Читайте также:

Вам понадобится:

750 мл кипятка;

40 г соли (2 ст. л. без горки);

80 г сахара (4 ст. л. без горки);

80 мл уксуса (5 ст. л. + 1 ч. л.);

50 г кетчупа ласкового (2,5 ст. л.);

50 г кетчупа чили (2,5 ст. л.);

укроп;

4 шт. лаврового листа;

15 горошинок черного перца;

4-5 зубчиков чеснока;

1 кг кабачков или цуккини.

Способ приготовления

Кабачки нужно помыть и нарезать на кружочки толщиной 1,5 см. Разрезаем укроп пополам. Нарезаем чеснок.

Нарезанные кабачки. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем две литровые банки и складываем в них ингредиенты: укроп, чеснок, лавровый лист, перец (горошком) и кабачки.

Кабачки в банках. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим маринад. В кипяток добавляем сахар и соль, перемешиваем, чтобы все растворилось. Добавляем уксус, кетчуп и перемешиваем. Маринад готов.

Кабачки в маринаде. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Заливаем кабачки горячим маринадом. Ставим банки в пиалы, маринад может немного вытекать. Оставляем кабачки в маринаде при комнатной температуре на два часа.

Маринованные кабачки. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Через два часа все будет готово. Затем можно переставить кабачки в холодильник и хранить 1-2 недели.

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.