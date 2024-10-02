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Хрустящие маринованные кабачки с кетчупом от победительницы и судьи Мастер Шеф

2 октября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Хрустящие маринованные кабачки с кетчупом — пошаговый рецепт
Маринованные кабачки. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Лиза Глинская, победительница и судья шоу МастерШеф, делится своим любимым рецептом хрустящих маринованных кабачков с кетчупом. Эти кабачки станут великолепной закуской на любом столе и порадуют своим пикантным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 750 мл кипятка;
  • 40 г соли (2 ст. л. без горки);
  • 80 г сахара (4 ст. л. без горки);
  • 80 мл уксуса (5 ст. л. + 1 ч. л.);
  • 50 г кетчупа ласкового (2,5 ст. л.);
  • 50 г кетчупа чили (2,5 ст. л.);
  • укроп;
  • 4 шт. лаврового листа;
  • 15 горошинок черного перца;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • 1 кг кабачков или цуккини.

Способ приготовления

Кабачки нужно помыть и нарезать на кружочки толщиной 1,5 см. Разрезаем укроп пополам. Нарезаем чеснок.

рецепт маринованных кабачков
Нарезанные кабачки. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Берем две литровые банки и складываем в них ингредиенты: укроп, чеснок, лавровый лист, перец (горошком) и кабачки.

рецепт маринованных кабачков в кетчупе
Кабачки в банках. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим маринад. В кипяток добавляем сахар и соль, перемешиваем, чтобы все растворилось. Добавляем уксус, кетчуп и перемешиваем. Маринад готов.

простой рецепт маринованных кабачков в кетчупе
Кабачки в маринаде. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Заливаем кабачки горячим маринадом. Ставим банки в пиалы, маринад может немного вытекать. Оставляем кабачки в маринаде при комнатной температуре на два часа.

быстрый рецепт маринованных кабачков в кетчупе
Маринованные кабачки. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Через два часа все будет готово. Затем можно переставить кабачки в холодильник и хранить 1-2 недели.

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