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Хрусткі сирно-картопляні палички зі сметанним соусом до сніданку — без фритюру та олії

10 травня 2024 05:47
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Що приготувати на сніданок, сирно-картопляні палички — покроковий опис з фото та відео
Сирно-картопляні палички. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт хрустких сирно-картопляних паличок зі сметанним соусом до сніданку. Готується без фритюру та олії. Це дуже просто та надзвичайно смачно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 700 відвареної картоплі;
  • 100 г яєць (2 шт);
  • 50 г кукурудзяного крохмалю (5 ст. л. + 2 ч. л. без гірки);
  • 200 г бринзи;
  • сіль;
  • зелень;
  • 50 г вершкового масла. 

Спосіб приготування 

Відварюємо картоплю в солоній воді та натираємо на дрібну тертку, картопля має бути холодною.

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Варена картопля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натираємо бринзу на дрібній терці. До натертої картоплі додаємо бринзу, зелень (кріп, петрушку), яйця та кукурудзяний крохмаль. Замішуємо тісто. 

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Сир та зелень. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сіль додаємо за смаком, якщо це необхідно.  Змащуємо руки вершковим маслом, беремо невелику кількість тіста, приблизно столову ложку та формуємо палички діаметром 1 см., довжиною 10 см. З цієї кількості тіста виходить 30 паличок.

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Сирно-картопляні палички. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо сирно-картопляні палички на деко з пергаментом та змащуємо їх залишком розтопленого вершкового масла. 

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Сирно-картопляні палички. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо палички в розігріту до 200 ºС духовку на 25-30 хвилин. Дістаємо з духовки, перекладаємо на тарілку та подаємо гарячими зі сметанним соусом.

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