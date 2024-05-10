Що приготувати на сніданок, сирно-картопляні палички — покроковий опис з фото та відео

Хрусткі сирно-картопляні палички зі сметанним соусом до сніданку — без фритюру та олії
Рецепт хрустких сирно-картопляних паличок зі сметанним соусом до сніданку. Готується без фритюру та олії. Це дуже просто та надзвичайно смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 700 відвареної картоплі;
- 100 г яєць (2 шт);
- 50 г кукурудзяного крохмалю (5 ст. л. + 2 ч. л. без гірки);
- 200 г бринзи;
- сіль;
- зелень;
- 50 г вершкового масла.
Спосіб приготування
Відварюємо картоплю в солоній воді та натираємо на дрібну тертку, картопля має бути холодною.
Натираємо бринзу на дрібній терці. До натертої картоплі додаємо бринзу, зелень (кріп, петрушку), яйця та кукурудзяний крохмаль. Замішуємо тісто.
Сіль додаємо за смаком, якщо це необхідно. Змащуємо руки вершковим маслом, беремо невелику кількість тіста, приблизно столову ложку та формуємо палички діаметром 1 см., довжиною 10 см. З цієї кількості тіста виходить 30 паличок.
Викладаємо сирно-картопляні палички на деко з пергаментом та змащуємо їх залишком розтопленого вершкового масла.
Ставимо палички в розігріту до 200 ºС духовку на 25-30 хвилин. Дістаємо з духовки, перекладаємо на тарілку та подаємо гарячими зі сметанним соусом.
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