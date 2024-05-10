Що приготувати на сніданок, сирно-картопляні палички — покроковий опис з фото та відео

Сирно-картопляні палички. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рецепт хрустких сирно-картопляних паличок зі сметанним соусом до сніданку. Готується без фритюру та олії. Це дуже просто та надзвичайно смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

700 відвареної картоплі;

100 г яєць (2 шт);

50 г кукурудзяного крохмалю (5 ст. л. + 2 ч. л. без гірки);

200 г бринзи;

сіль;

зелень;

50 г вершкового масла.

Спосіб приготування

Відварюємо картоплю в солоній воді та натираємо на дрібну тертку, картопля має бути холодною.

Варена картопля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натираємо бринзу на дрібній терці. До натертої картоплі додаємо бринзу, зелень (кріп, петрушку), яйця та кукурудзяний крохмаль. Замішуємо тісто.

Сир та зелень. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сіль додаємо за смаком, якщо це необхідно. Змащуємо руки вершковим маслом, беремо невелику кількість тіста, приблизно столову ложку та формуємо палички діаметром 1 см., довжиною 10 см. З цієї кількості тіста виходить 30 паличок.

Сирно-картопляні палички. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо сирно-картопляні палички на деко з пергаментом та змащуємо їх залишком розтопленого вершкового масла.

Сирно-картопляні палички. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо палички в розігріту до 200 ºС духовку на 25-30 хвилин. Дістаємо з духовки, перекладаємо на тарілку та подаємо гарячими зі сметанним соусом.

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