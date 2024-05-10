Что приготовить на завтрак, сырно-картофельные палочки – пошаговое описание фото и видео

Сырно-картофельные палочки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рецепт хрустящих творожно-картофельных палочек со сметанным соусом к завтраку. Готовится без фритюра и растительного масла. Это очень просто и очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

700 отварного картофеля;

100 г яиц (2 шт.);

50 г кукурузного крахмала (5 ст. л. + 2 ч. л. без горки);

200 г брынзы;

соль;

зелень;

50 г сливочного масла.

Способ приготовления

Отвариваем картофель в соленой воде и натираем на мелкую терку, картофель должен быть холодным.

Вареная картошка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натираем брынзу на мелкой терке. К натертому картофелю добавляем брынзу, зелень (укроп, петрушку), яйца и кукурузный крахмал. Замешиваем тесто.

Сыр и зелень. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соль добавляем по вкусу, если это нужно. Смазываем руки сливочным маслом, берём небольшое количество теста, примерно столовую ложку и формируем палочки диаметром 1 см., длиной 10 см. Из этого количества теста получается 30 палочек.

Сырно-картофельные палочки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем творожно-картофельные палочки на противень с пергаментом и смазываем их остатком растопленного сливочного масла.

Сырно-картофельные палочки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставим палочки в разогретую до 200 ºС духовку на 25-30 минут. Достаем из духовки, перекладываем на тарелку и подаем горячими со сметанным соусом.

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