Что приготовить на завтрак, сырно-картофельные палочки – пошаговое описание фото и видео

Хрустящие творожно-картофельные палочки со сметанным соусом к завтраку — без фритюра и масла
Рецепт хрустящих творожно-картофельных палочек со сметанным соусом к завтраку. Готовится без фритюра и растительного масла. Это очень просто и очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 700 отварного картофеля;
- 100 г яиц (2 шт.);
- 50 г кукурузного крахмала (5 ст. л. + 2 ч. л. без горки);
- 200 г брынзы;
- соль;
- зелень;
- 50 г сливочного масла.
Способ приготовления
Отвариваем картофель в соленой воде и натираем на мелкую терку, картофель должен быть холодным.
Натираем брынзу на мелкой терке. К натертому картофелю добавляем брынзу, зелень (укроп, петрушку), яйца и кукурузный крахмал. Замешиваем тесто.
Соль добавляем по вкусу, если это нужно. Смазываем руки сливочным маслом, берём небольшое количество теста, примерно столовую ложку и формируем палочки диаметром 1 см., длиной 10 см. Из этого количества теста получается 30 палочек.
Выкладываем творожно-картофельные палочки на противень с пергаментом и смазываем их остатком растопленного сливочного масла.
Ставим палочки в разогретую до 200 ºС духовку на 25-30 минут. Достаем из духовки, перекладываем на тарелку и подаем горячими со сметанным соусом.
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