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Хрустящие творожно-картофельные палочки со сметанным соусом к завтраку — без фритюра и масла

10 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на завтрак, сырно-картофельные палочки – пошаговое описание фото и видео
Сырно-картофельные палочки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт хрустящих творожно-картофельных палочек со сметанным соусом к завтраку. Готовится без фритюра и растительного масла. Это очень просто и очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 700 отварного картофеля;
  • 100 г яиц (2 шт.);
  • 50 г кукурузного крахмала (5 ст. л. + 2 ч. л. без горки);
  • 200 г брынзы;
  • соль;
  • зелень;
  • 50 г сливочного масла.

Способ приготовления

Отвариваем картофель в соленой воде и натираем на мелкую терку, картофель должен быть холодным.

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Вареная картошка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натираем брынзу на мелкой терке. К натертому картофелю добавляем брынзу, зелень (укроп, петрушку), яйца и кукурузный крахмал. Замешиваем тесто.

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Сыр и зелень. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соль добавляем по вкусу, если это нужно. Смазываем руки сливочным маслом, берём небольшое количество теста, примерно столовую ложку и формируем палочки диаметром 1 см., длиной 10 см. Из этого количества теста получается 30 палочек.

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Сырно-картофельные палочки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем творожно-картофельные палочки на противень с пергаментом и смазываем их остатком растопленного сливочного масла.

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Сырно-картофельные палочки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставим палочки в разогретую до 200 ºС духовку на 25-30 минут. Достаем из духовки, перекладываем на тарелку и подаем горячими со сметанным соусом.

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