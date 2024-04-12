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Хрусткі цибулеві кільця в пивному клярі — простий та швидкий рецепт

12 квітня 2024 15:01
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати цибулеві кільця на закуску — покроковий рецепт
Цибулеві кільця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати хрусткі цибулеві кільця в пивному клярі. Їх обожнюють дорослі та діти, це дуже смачно. Готуються легко та швидко. Обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг цибулі.

Для пивного кляру:

  • 230 г борошна (7,5 ст. л. з гіркою);
  • 1 ч. л. солі;
  • 370 мл світлого пива;
  • 8 г розпушувача (2 ч. л.).

Додатково:

  • 50 г борошна (2,5 ст. л. без гірки);
  • рослинна рафінована олія для фритюра.

Спосіб приготування

Підготуємо цибулю. Очищуємо та нарізаємо цибулю кільцями шириною 1,5 см. Розбираємо та занурюємо кільця в холодну воду. Залишаємо цибулеві кільця у холодній воді на 5-10 хвилин, щоб вона лишила там свою гіркоту. Просушуємо кільця на паперовому рушнику.

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Цибулеві кільця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо пивний кляр. Змішуємо борошно, розпушувач та сіль. Додаємо світле пиво та вимішуємо, щоб не було комочків.

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Приготування кляра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо цибулеві кільця у пивному клярі.

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Кляр та цибуля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обвалюємо кільця в борошні, потім у пивному клярі і занурюємо в розігріту олію.

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Цибулеві кільця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обсмажуємо до золотавої скоринки. Перекладаємо кільця на паперовий рушник.

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Цибулеві кільця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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