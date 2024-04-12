Як приготувати цибулеві кільця на закуску — покроковий рецепт

Хрусткі цибулеві кільця в пивному клярі — простий та швидкий рецепт
Пропонуємо приготувати хрусткі цибулеві кільця в пивному клярі. Їх обожнюють дорослі та діти, це дуже смачно. Готуються легко та швидко. Обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 1 кг цибулі.
Для пивного кляру:
- 230 г борошна (7,5 ст. л. з гіркою);
- 1 ч. л. солі;
- 370 мл світлого пива;
- 8 г розпушувача (2 ч. л.).
Додатково:
- 50 г борошна (2,5 ст. л. без гірки);
- рослинна рафінована олія для фритюра.
Спосіб приготування
Підготуємо цибулю. Очищуємо та нарізаємо цибулю кільцями шириною 1,5 см. Розбираємо та занурюємо кільця в холодну воду. Залишаємо цибулеві кільця у холодній воді на 5-10 хвилин, щоб вона лишила там свою гіркоту. Просушуємо кільця на паперовому рушнику.
Приготуємо пивний кляр. Змішуємо борошно, розпушувач та сіль. Додаємо світле пиво та вимішуємо, щоб не було комочків.
Приготуємо цибулеві кільця у пивному клярі.
Обвалюємо кільця в борошні, потім у пивному клярі і занурюємо в розігріту олію.
Обсмажуємо до золотавої скоринки. Перекладаємо кільця на паперовий рушник.
Раніше ми писали про рецепт смачної закуски з оселедця "для куми".
Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.
Ще ми писали, як смачно засолити червону рибу вдома.
Читайте Новини.LIVE!