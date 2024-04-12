Як приготувати цибулеві кільця на закуску — покроковий рецепт

Цибулеві кільця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо приготувати хрусткі цибулеві кільця в пивному клярі. Їх обожнюють дорослі та діти, це дуже смачно. Готуються легко та швидко. Обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

1 кг цибулі.

Для пивного кляру:

230 г борошна (7,5 ст. л. з гіркою);

1 ч. л. солі;

370 мл світлого пива;

8 г розпушувача (2 ч. л.).

Додатково:

50 г борошна (2,5 ст. л. без гірки);

рослинна рафінована олія для фритюра.

Спосіб приготування

Підготуємо цибулю. Очищуємо та нарізаємо цибулю кільцями шириною 1,5 см. Розбираємо та занурюємо кільця в холодну воду. Залишаємо цибулеві кільця у холодній воді на 5-10 хвилин, щоб вона лишила там свою гіркоту. Просушуємо кільця на паперовому рушнику.

Цибулеві кільця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо пивний кляр. Змішуємо борошно, розпушувач та сіль. Додаємо світле пиво та вимішуємо, щоб не було комочків.

Приготування кляра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо цибулеві кільця у пивному клярі.

Кляр та цибуля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обвалюємо кільця в борошні, потім у пивному клярі і занурюємо в розігріту олію.

Цибулеві кільця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обсмажуємо до золотавої скоринки. Перекладаємо кільця на паперовий рушник.

Цибулеві кільця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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