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Хрустящие луковые кольца в пивном кляре — простой и быстрый рецепт

12 апреля 2024 15:01
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить луковые кольца на закуску — пошаговый рецепт
Луковые кольца. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить хрустящие луковые кольца в пивном кляре. Их обожают взрослые и дети, это очень вкусно. Готовятся легко и быстро. Обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 1 кг лука.

Для пивного кляра:

  • 230 г муки (7,5 ст. л. с горкой);
  • 1 ч. л. соли;
  • 370 мл светлого пива;
  • 8 г разрыхлителя (2 ч. л.).

Дополнительно:

  • 50 г муки (2,5 ст. л. без горки);
  • растительное рафинированное масло для фритюра.

Способ приготовления

Подготовим лук. Очищаем и нарезаем лук кольцами шириной 1,5 см. Разбираем и погружаем кольца в холодную воду. Оставляем луковые кольца в холодной воде на 5-10 минут, чтобы она оставила там свою горечь. Просушиваем кольца на бумажном полотенце.

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Луковые кольца. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим пивной кляр. Смешиваем муку, разрыхлитель и соль. Добавляем светлое пиво и вымешиваем, чтобы не было комочков.

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Приготовление кляра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим луковые кольца в пивном кляре.

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Кляр и лук. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обваливаем кольца в муке, затем в пивном кляре и погружаем в разогретое масло.

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Луковые кольца. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обжариваем до золотистой корочки. Перекладываем кольца на бумажное полотенце.

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Луковые кольца. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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