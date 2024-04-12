Как приготовить луковые кольца на закуску — пошаговый рецепт

Хрустящие луковые кольца в пивном кляре — простой и быстрый рецепт
Предлагаем приготовить хрустящие луковые кольца в пивном кляре. Их обожают взрослые и дети, это очень вкусно. Готовятся легко и быстро. Обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 1 кг лука.
Для пивного кляра:
- 230 г муки (7,5 ст. л. с горкой);
- 1 ч. л. соли;
- 370 мл светлого пива;
- 8 г разрыхлителя (2 ч. л.).
Дополнительно:
- 50 г муки (2,5 ст. л. без горки);
- растительное рафинированное масло для фритюра.
Способ приготовления
Подготовим лук. Очищаем и нарезаем лук кольцами шириной 1,5 см. Разбираем и погружаем кольца в холодную воду. Оставляем луковые кольца в холодной воде на 5-10 минут, чтобы она оставила там свою горечь. Просушиваем кольца на бумажном полотенце.
Приготовим пивной кляр. Смешиваем муку, разрыхлитель и соль. Добавляем светлое пиво и вымешиваем, чтобы не было комочков.
Приготовим луковые кольца в пивном кляре.
Обваливаем кольца в муке, затем в пивном кляре и погружаем в разогретое масло.
Обжариваем до золотистой корочки. Перекладываем кольца на бумажное полотенце.
Раньше мы писали о рецепте вкусной закуски из сельди "для кумовья".
Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.
Еще мы писали, как вкусно засолить красную рыбу дома.
Читайте Новини.LIVE!