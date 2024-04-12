Как приготовить луковые кольца на закуску — пошаговый рецепт

Луковые кольца. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Предлагаем приготовить хрустящие луковые кольца в пивном кляре. Их обожают взрослые и дети, это очень вкусно. Готовятся легко и быстро. Обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 кг лука.

Для пивного кляра:

230 г муки (7,5 ст. л. с горкой);

1 ч. л. соли;

370 мл светлого пива;

8 г разрыхлителя (2 ч. л.).

Дополнительно:

50 г муки (2,5 ст. л. без горки);

растительное рафинированное масло для фритюра.

Способ приготовления

Подготовим лук. Очищаем и нарезаем лук кольцами шириной 1,5 см. Разбираем и погружаем кольца в холодную воду. Оставляем луковые кольца в холодной воде на 5-10 минут, чтобы она оставила там свою горечь. Просушиваем кольца на бумажном полотенце.

Луковые кольца. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим пивной кляр. Смешиваем муку, разрыхлитель и соль. Добавляем светлое пиво и вымешиваем, чтобы не было комочков.

Приготовление кляра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим луковые кольца в пивном кляре.

Кляр и лук. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обваливаем кольца в муке, затем в пивном кляре и погружаем в разогретое масло.

Луковые кольца. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обжариваем до золотистой корочки. Перекладываем кольца на бумажное полотенце.

Луковые кольца. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раньше мы писали о рецепте вкусной закуски из сельди "для кумовья".

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

Еще мы писали, как вкусно засолить красную рыбу дома.