Хумус з сочевиці, страва для підвищення гемоглобіну — покроковий рецепт.

Хумус із сочевиці. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Хумус із сочевиці — це не тільки смачна, але й дуже корисна страва, яка допоможе підвищити рівень гемоглобіну. Завдяки багатим на залізо інгредієнтам, цей хумус стане чудовим доповненням до вашого раціону, підтримуючи здоров'я та насичуючи організм необхідними речовинами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

100 г сочевиці;

100 г моркви (1 шт.);

100 г цибулі (1 шт.);

2 зубчики часнику;

80 г волоських горіхів;

300 мл води (1,5 склянки об'ємом 200 мл);

сіль (на смак);

копчена паприка (на смак).

Спосіб приготування

Промиваємо сочевицю та заливаємо водою на 2-3 години. Нарізаємо цибулю та часник, моркву можна натерти на терці. Обсмажуємо цибулю, часник та моркву в невеликій кількості олії.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо сочевицю, воду та сіль. Перемішуємо та варимо 25 хвилин. Волоські горіхи потрібно попередньо підготувати. Заливаємо їх холодною водою на 10 годин, потім знімаємо шкірочку.

Волоські горіхи. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перекладаємо в чашу блендера сочевицю з овочами. Додаємо оливкову олію, копчену паприку, волоські горіхи та пробиваємо все до однорідної консистенції.

Хумус в блендері. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Куштуємо, якщо потрібно, додаємо сіль. Перекладаємо сочевичний хумус на тарілку, поливаємо оливковою олією та присипаємо копченою паприкою. Хумус готовий, його можна подавати з підсушеним лавашем.

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