Хумус из чечевицы, блюдо для повышения гемоглобина – пошаговый рецепт.

Хумус из чечевицы. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Хумус из чечевицы — это не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое поможет повысить уровень гемоглобина. Благодаря богатым железом ингредиентам, этот хумус станет отличным дополнением к вашему рациону, поддерживая здоровье и насыщая организм необходимыми веществами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

100 г чечевицы;

100 г моркови (1 шт);

100 г лука (1 шт.);

2 зубчика чеснока;

80 г грецких орехов;

300 мл воды (1,5 стакана объемом 200 мл);

соль (по вкусу);

копченая паприка (по вкусу).

Способ приготовления

Промываем чечевицу и заливаем водой на 2-3 часа. Нарезаем лук и чеснок, морковь можно натереть на терке. Обжариваем лук, чеснок и морковь в небольшом количестве растительного масла.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем чечевицу, воду и соль. Перемешиваем и варим 25 минут. Грецкие орехи нужно предварительно подготовить. Заливаем их холодной водой на 10 часов, затем снимаем кожицу.

Грецкие орехи. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Переводим в чашу блендера чечевицу с овощами. Добавляем оливковое масло, копченую паприку, грецкие орехи и пробиваем все до однородной консистенции.

Хумус в блендере. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пробуем, если нужно, добавляем соль. Перекладываем чечевичный хумус на тарелку, поливаем оливковым маслом и присыпаем копченой паприкой. Хумус готов, его можно подавать с подсушенным лавашем.

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