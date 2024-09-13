Хумус из чечевицы, блюдо для повышения гемоглобина – пошаговый рецепт.

Хумус из чечевицы — вкусное и полезное блюдо, которое поднимает гемоглобин
Хумус из чечевицы — это не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое поможет повысить уровень гемоглобина. Благодаря богатым железом ингредиентам, этот хумус станет отличным дополнением к вашему рациону, поддерживая здоровье и насыщая организм необходимыми веществами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 100 г чечевицы;
- 100 г моркови (1 шт);
- 100 г лука (1 шт.);
- 2 зубчика чеснока;
- 80 г грецких орехов;
- 300 мл воды (1,5 стакана объемом 200 мл);
- соль (по вкусу);
- копченая паприка (по вкусу).
Способ приготовления
Промываем чечевицу и заливаем водой на 2-3 часа. Нарезаем лук и чеснок, морковь можно натереть на терке. Обжариваем лук, чеснок и морковь в небольшом количестве растительного масла.
Добавляем чечевицу, воду и соль. Перемешиваем и варим 25 минут. Грецкие орехи нужно предварительно подготовить. Заливаем их холодной водой на 10 часов, затем снимаем кожицу.
Переводим в чашу блендера чечевицу с овощами. Добавляем оливковое масло, копченую паприку, грецкие орехи и пробиваем все до однородной консистенции.
Пробуем, если нужно, добавляем соль. Перекладываем чечевичный хумус на тарелку, поливаем оливковым маслом и присыпаем копченой паприкой. Хумус готов, его можно подавать с подсушенным лавашем.
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