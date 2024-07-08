Як приготувати пиріг на кислому молоці — покроковий рецепт випічки з вишнями та яблуками

Пиріг з вишнями та яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Рецепт дуже ніжного пирога з яблуками та вишнею. Готується на кислому молоці, це відмінний спосіб для того, щоб не викидати молочні продукти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт.;

цукор 1 ст. (склянка 250 мл);

борошно 1,5-2 ст.;

кисле молоко 1 ст. (кефір, ряженка);

розпушувач 1 ч. л.;

ванілін до смаку;

яблуко 2 шт.;

вишня 100 г.

Спосіб приготування

Починаємо з двох яєць, додаємо до них склянку цукру та дрібку солі. Збиваємо віночком доти, поки суміш не посвітлішає.

Цукор та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Потім вливаємо склянку кислого молока. Замість молока можна використовувати кефір або ряжанку. Переходимо до борошна.

Додавання борошна. Фото: gospodynka.com.ua

Нам буде потрібно півтори-дві склянки борошна і чайна ложка розпушувача. Просіюємо борошно частинами через сито і додаємо ванілін до смаку. Все ретельно перемішуємо до однорідної консистенції, що нагадує тісто для оладок.

Пиріг з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Беремо два яблука, нарізаємо тонкими пластинками і викладаємо на дно форми, застеленої пергаментом. Яблука викладаємо щільним шаром, після чого виливаємо на них підготовлене тісто. Зверху на тісто акуратно викладаємо 100 г вишні.

Пиріг з вишнями та яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Тепер ставимо пиріг випікатися в духовку, розігріту до 180 ºС на 35-40 хвилин.

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