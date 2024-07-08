Як приготувати пиріг на кислому молоці — покроковий рецепт випічки з вишнями та яблуками

Кисле молоко не виливайте — ніжний пиріг з вишнями та яблуками, рецепт без терезів та міксера
Рецепт дуже ніжного пирога з яблуками та вишнею. Готується на кислому молоці, це відмінний спосіб для того, щоб не викидати молочні продукти.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт.;
- цукор 1 ст. (склянка 250 мл);
- борошно 1,5-2 ст.;
- кисле молоко 1 ст. (кефір, ряженка);
- розпушувач 1 ч. л.;
- ванілін до смаку;
- яблуко 2 шт.;
- вишня 100 г.
Спосіб приготування
Починаємо з двох яєць, додаємо до них склянку цукру та дрібку солі. Збиваємо віночком доти, поки суміш не посвітлішає.
Потім вливаємо склянку кислого молока. Замість молока можна використовувати кефір або ряжанку. Переходимо до борошна.
Нам буде потрібно півтори-дві склянки борошна і чайна ложка розпушувача. Просіюємо борошно частинами через сито і додаємо ванілін до смаку. Все ретельно перемішуємо до однорідної консистенції, що нагадує тісто для оладок.
Беремо два яблука, нарізаємо тонкими пластинками і викладаємо на дно форми, застеленої пергаментом. Яблука викладаємо щільним шаром, після чого виливаємо на них підготовлене тісто. Зверху на тісто акуратно викладаємо 100 г вишні.
Тепер ставимо пиріг випікатися в духовку, розігріту до 180 ºС на 35-40 хвилин.
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