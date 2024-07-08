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Кисле молоко не виливайте — ніжний пиріг з вишнями та яблуками, рецепт без терезів та міксера

8 липня 2024 17:34
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Як приготувати пиріг на кислому молоці — покроковий рецепт випічки з вишнями та яблуками
Пиріг з вишнями та яблуками. Фото: gospodynka.com.ua
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Рецепт дуже ніжного пирога з яблуками та вишнею. Готується на кислому молоці, це відмінний спосіб для того, щоб не викидати молочні продукти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця 2 шт.;
  • цукор 1 ст. (склянка 250 мл);
  • борошно 1,5-2 ст.;
  • кисле молоко 1 ст. (кефір, ряженка);
  • розпушувач 1 ч. л.;
  • ванілін до смаку;
  • яблуко 2 шт.;
  • вишня 100 г.

Спосіб приготування

Починаємо з двох яєць, додаємо до них склянку цукру та дрібку солі. Збиваємо віночком доти, поки суміш не посвітлішає.

рецепт пирога вишнями та яблуками
Цукор та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Потім вливаємо склянку кислого молока. Замість молока можна використовувати кефір або ряжанку. Переходимо до борошна.

рецепт пирога з фруктами
Додавання борошна. Фото: gospodynka.com.ua

Нам буде потрібно півтори-дві склянки борошна і чайна ложка розпушувача. Просіюємо борошно частинами через сито і додаємо ванілін до смаку. Все ретельно перемішуємо до однорідної консистенції, що нагадує тісто для оладок.

пиріг з вишнями та яблуками рецепт
Пиріг з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Беремо два яблука, нарізаємо тонкими пластинками і викладаємо на дно форми, застеленої пергаментом. Яблука викладаємо щільним шаром, після чого виливаємо на них підготовлене тісто. Зверху на тісто акуратно викладаємо 100 г вишні.

готовий пиріг з вишнями та яблуками
Пиріг з вишнями та яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Тепер ставимо пиріг випікатися в духовку, розігріту до 180 ºС на 35-40 хвилин.

Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.

Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.

рецепти пиріг яблука випічка вишня

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