Как приготовить пирог на кислом молоке — пошаговый рецепт выпечки с вишнями и яблоками

Кислое молоко не выливайте — нежный пирог с вишнями и яблоками, рецепт без весов и миксера
Рецепт очень нежного пирог с яблоками и вишней. Готовится на кислом молоке, отличный способ для того, чтобы не выкидывать молочные продукты.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт;.
- сахар 1 ст. (стакан 250 мл);
- мука 1,5-2 ст.;
- кислое молоко 1 ст. (кефир, ряженка);
- разрыхлитель 1 ч.л.;
- ванилин по вкусу;
- яблоко 2 шт.;
- вишня 100 г.
Способ приготовления
Начинаем с двух яиц, добавляем к ним стакан сахара и щепотку соли. Взбиваем венчиком до тех пор, пока смесь не посветлеет.
Затем вливаем стакан простокваши. Вместо молока можно использовать кефир или ряженку. Переходим к муке.
Нам потребуется полтора-два стакана муки и чайная ложка разрыхлителя. Просеиваем муку по частям через сито и добавляем ванилин по вкусу. Все тщательно перемешиваем до однородной консистенции, напоминающей тесто для оладий.
Берем два яблока, нарезаем их тонкими пластинками и выкладываем на дно формы, застеленной пергаментом. Яблоки выкладываем плотным слоем, после чего выливаем на них подготовленное тесто. Сверху на тесто аккуратно выкладываем 100 г вишни.
Теперь ставим пирог выпекаться в духовку, разогретую до 180 ºС, на 35-40 минут.
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