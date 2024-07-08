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Кислое молоко не выливайте — нежный пирог с вишнями и яблоками, рецепт без весов и миксера

8 июля 2024 17:34
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как приготовить пирог на кислом молоке — пошаговый рецепт выпечки с вишнями и яблоками
Пирог с вишнями и яблоками. Фото: gospodynka.com.ua
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Рецепт очень нежного пирог с яблоками и вишней. Готовится на кислом молоке, отличный способ для того, чтобы не выкидывать молочные продукты. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится: 

  • яйца 2 шт;.
  • сахар 1 ст. (стакан 250 мл);
  • мука 1,5-2 ст.;
  • кислое молоко 1 ст. (кефир, ряженка);
  • разрыхлитель 1 ч.л.;
  • ванилин по вкусу;
  • яблоко 2 шт.;
  • вишня 100 г. 

Способ приготовления

Начинаем с двух яиц, добавляем к ним стакан сахара и щепотку соли. Взбиваем венчиком до тех пор, пока смесь не посветлеет.

рецепт пирога вишнями и яблоками
Сахар и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Затем вливаем стакан простокваши. Вместо молока можно использовать кефир или ряженку. Переходим к муке.

рецепт пирога с фруктами
Добавление муки. Фото: gospodynka.com.ua

Нам потребуется полтора-два стакана муки и чайная ложка разрыхлителя. Просеиваем муку по частям через сито и добавляем ванилин по вкусу. Все тщательно перемешиваем до однородной консистенции, напоминающей тесто для оладий.

пирог с вишнями и яблоками рецепт
Пирог с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Берем два яблока, нарезаем их тонкими пластинками и выкладываем на дно формы, застеленной пергаментом. Яблоки выкладываем плотным слоем, после чего выливаем на них подготовленное тесто. Сверху на тесто аккуратно выкладываем 100 г вишни.

готовый пирог с вишнями и яблоками
Пирог с вишнями и яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Теперь ставим пирог выпекаться в духовку, разогретую до 180 ºС, на 35-40 минут. 

Ранее мы писали про хрустящее и вкусное печенье с изюмом по рецепту бабушки. 

Также мы рассказывали про шоколадные пирожные без выпечки — вкус детства. 

рецепты пирог яблоки выпечка вишня

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