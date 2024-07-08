Как приготовить пирог на кислом молоке — пошаговый рецепт выпечки с вишнями и яблоками

Пирог с вишнями и яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Рецепт очень нежного пирог с яблоками и вишней. Готовится на кислом молоке, отличный способ для того, чтобы не выкидывать молочные продукты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца 2 шт;.

сахар 1 ст. (стакан 250 мл);

мука 1,5-2 ст.;

кислое молоко 1 ст. (кефир, ряженка);

разрыхлитель 1 ч.л.;

ванилин по вкусу;

яблоко 2 шт.;

вишня 100 г.

Способ приготовления

Начинаем с двух яиц, добавляем к ним стакан сахара и щепотку соли. Взбиваем венчиком до тех пор, пока смесь не посветлеет.

Сахар и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Затем вливаем стакан простокваши. Вместо молока можно использовать кефир или ряженку. Переходим к муке.

Добавление муки. Фото: gospodynka.com.ua

Нам потребуется полтора-два стакана муки и чайная ложка разрыхлителя. Просеиваем муку по частям через сито и добавляем ванилин по вкусу. Все тщательно перемешиваем до однородной консистенции, напоминающей тесто для оладий.

Пирог с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Берем два яблока, нарезаем их тонкими пластинками и выкладываем на дно формы, застеленной пергаментом. Яблоки выкладываем плотным слоем, после чего выливаем на них подготовленное тесто. Сверху на тесто аккуратно выкладываем 100 г вишни.

Пирог с вишнями и яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Теперь ставим пирог выпекаться в духовку, разогретую до 180 ºС, на 35-40 минут.

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