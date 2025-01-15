Кладемо сир і сухофрукти у пляшку — готуємо крем-торт без випічки лише за годину

Кремовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готуйте крем-торт без випічки за унікальним рецептом із сиру та сухофруктів у пляшці. Мінімум зусиль, максимум смаку — десерт готовий лише за годину.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

350 г кисломолочного сиру;

100 г сметани;

20 г желатину;

100 мл води;

60 г меду;

5 мл ванільної есенції;

100 г волоських горіхів;

50-100 г фініків.

Спосіб приготування

Сир відправляємо в миску, до неї виливаємо ванільну есенцію, додаємо сметану та мед. Збиваємо все занурювальним блендером, щоб вийшла кремоподібна маса. Додаємо до неї журавлину, фундук та фісташки.

Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин розчиняємо в гарячій воді та виливаємо в сирну суміш тонкою цівкою. Фініки та курагу дрібно ріжемо, також відправляємо в миску. За ними — волоські горіхи. Все добре перемішуємо.

Пляшка для форми. Фото: gospodynka.com.ua

У пляшки відрізаємо шийку. Викладаємо в неї нашу суміш, накриваємо фольгою та залишаємо в холодильнику на дві години. Коли десерт приготується, дістаємо його і за допомогою ножиць та ножа позбавляємося пляшки.

Сирний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

У перспективі робити такі десерти можна з абсолютно різними смаками. Додати інший набір сухофруктів або трохи більше горіхів і кінцевий смак вже буде зовсім іншим.

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