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Кладемо сир і сухофрукти у пляшку — за годину торт без випічки

15 січня 2025 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Кладемо сир і сухофрукти у пляшку — готуємо крем-торт без випічки лише за годину
Кремовий торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Готуйте крем-торт без випічки за унікальним рецептом із сиру та сухофруктів у пляшці. Мінімум зусиль, максимум смаку — десерт готовий лише за годину.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 350 г кисломолочного сиру; 
  • 100 г сметани; 
  • 20 г желатину; 
  • 100 мл води; 
  • 60 г меду; 
  • 5 мл ванільної есенції; 
  • 100 г волоських горіхів; 
  • 50-100 г фініків.

Спосіб приготування 

Сир відправляємо в миску, до неї виливаємо ванільну есенцію, додаємо сметану та мед. Збиваємо все занурювальним блендером, щоб вийшла кремоподібна маса. Додаємо до неї журавлину, фундук та фісташки.

сирний торт з сухофруктами
Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

 Желатин розчиняємо в гарячій воді та виливаємо в сирну суміш тонкою цівкою. Фініки та курагу дрібно ріжемо, також відправляємо в миску. За ними — волоські горіхи. Все добре перемішуємо.

сирний торт з сухофруктами без випічки
Пляшка для форми. Фото: gospodynka.com.ua

У пляшки відрізаємо шийку. Викладаємо в неї нашу суміш, накриваємо фольгою та залишаємо в холодильнику на дві години. Коли десерт приготується, дістаємо його і за допомогою ножиць та ножа позбавляємося пляшки. 

рецепт сирного торта з сухофруктами
Сирний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

У перспективі робити такі десерти можна з абсолютно різними смаками. Додати інший набір сухофруктів або трохи більше горіхів і кінцевий смак вже буде зовсім іншим.

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