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Кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпечки

15 января 2025 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Кладем творог и сухофрукты в бутылку — готовим крем-торт без выпечки всего за час
Кремовый торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Приготовьте крем-торт без выпечки по уникальному рецепту из творога и сухофруктов в бутылке. Минимум усилий, максимум вкуса — десерт готов всего за час.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 350 г кисломолочного творога;
  • 100 г сметаны;
  • 20 г желатина; 
  • 100 мл. воды; 
  • 60 г меда; 
  • 5 мл. ванильной эссенции; 
  • 100 г грецких орехов;
  • 50-100 г фиников.

Способ приготовления 

Творог отправляем в миску, к нему выливаем ванильную эссенцию, добавляем сметану и мед. Взбиваем все погружным блендером, чтобы получилась кремообразная масса. Добавляем клюкву, фундук и фисташки.

творожный торт с сухофруктами
Сырная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин растворяем в горячей воде и выливаем в творожную смесь тонкой струйкой. Финики и курагу мелко режем, также отправляем в миску. За ними — грецкие орехи. Все хорошо перемешиваем.

творожный торт с сухофруктами без выпечки
Бутылка для формы. Фото: gospodynka.com.ua

У бутылки отрезаем горлышко. Выкладываем в нее нашу смесь, накрываем фольгой и оставляем в холодильнике на два часа. Когда десерт приготовится, достаем его и с помощью ножниц и ножа избавляемся от бутылки. 

рецепт творожного торта с сухофруктами
Творожный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

В перспективе делать такие десерты можно с абсолютно разными вкусами. Добавить другой набор сухофруктов, или чуть больше орехов, и конечный вкус уже будет совсем другим.

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рецепты сухофрукты десерт творог без выпечки

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