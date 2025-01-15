Кладем творог и сухофрукты в бутылку — готовим крем-торт без выпечки всего за час

Кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпечки
Приготовьте крем-торт без выпечки по уникальному рецепту из творога и сухофруктов в бутылке. Минимум усилий, максимум вкуса — десерт готов всего за час.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 350 г кисломолочного творога;
- 100 г сметаны;
- 20 г желатина;
- 100 мл. воды;
- 60 г меда;
- 5 мл. ванильной эссенции;
- 100 г грецких орехов;
- 50-100 г фиников.
Способ приготовления
Творог отправляем в миску, к нему выливаем ванильную эссенцию, добавляем сметану и мед. Взбиваем все погружным блендером, чтобы получилась кремообразная масса. Добавляем клюкву, фундук и фисташки.
Желатин растворяем в горячей воде и выливаем в творожную смесь тонкой струйкой. Финики и курагу мелко режем, также отправляем в миску. За ними — грецкие орехи. Все хорошо перемешиваем.
У бутылки отрезаем горлышко. Выкладываем в нее нашу смесь, накрываем фольгой и оставляем в холодильнике на два часа. Когда десерт приготовится, достаем его и с помощью ножниц и ножа избавляемся от бутылки.
В перспективе делать такие десерты можно с абсолютно разными вкусами. Добавить другой набор сухофруктов, или чуть больше орехов, и конечный вкус уже будет совсем другим.
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