Кладем творог и сухофрукты в бутылку — готовим крем-торт без выпечки всего за час

Кремовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовьте крем-торт без выпечки по уникальному рецепту из творога и сухофруктов в бутылке. Минимум усилий, максимум вкуса — десерт готов всего за час.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

350 г кисломолочного творога;

100 г сметаны;

20 г желатина;

100 мл. воды;

60 г меда;

5 мл. ванильной эссенции;

100 г грецких орехов;

50-100 г фиников.

Способ приготовления

Творог отправляем в миску, к нему выливаем ванильную эссенцию, добавляем сметану и мед. Взбиваем все погружным блендером, чтобы получилась кремообразная масса. Добавляем клюкву, фундук и фисташки.

Сырная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин растворяем в горячей воде и выливаем в творожную смесь тонкой струйкой. Финики и курагу мелко режем, также отправляем в миску. За ними — грецкие орехи. Все хорошо перемешиваем.

Бутылка для формы. Фото: gospodynka.com.ua

У бутылки отрезаем горлышко. Выкладываем в нее нашу смесь, накрываем фольгой и оставляем в холодильнике на два часа. Когда десерт приготовится, достаем его и с помощью ножниц и ножа избавляемся от бутылки.

Творожный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

В перспективе делать такие десерты можно с абсолютно разными вкусами. Добавить другой набор сухофруктов, или чуть больше орехов, и конечный вкус уже будет совсем другим.

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