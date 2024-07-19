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Клафуті з вишнею або черешнею — універсальний рецепт, підійдуть будь-які ягоди

19 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт клафуті з вишнями — покрокове приготування смачної випічки
Клафуті з вишнею. Фото: YouTube @mil_alexx
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Такий смачний десерт можна приготувати з будь-якими ягодами, в сезон вишні та черешні, пропонуємо взяти саме ці ягоди. Покрокове приготування смачної випічки. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Mil Alexx. Рецепти і тренування

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Вам знадобиться: 

  • 400 г ягід;
  • 160 г білого йогурту (рідкого);
  • 50 г молока;
  • 100 г борошна;
  • 2 яйця;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 40 г цукру. 

Спосіб приготування 

До йогурту додати яйця та все ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @mil_alexx

Додати молоко, цукор, ванільний цукор та борошно. 

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Приготування тіста для пирога. Фото: YouTube @mil_alexx

У форму для випікання викласти вишні та залити тістом. 

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Приготування пирога. Фото: YouTube @mil_alexx

Випікати при 180 ºС протягом 40 хвилин. 

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Пиріг з вишнями. Фото: YouTube @mil_alexx

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг із полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомий вишневий плетений пиріг із серіалу Твін Пікс.

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

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