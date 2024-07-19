Рецепт клафуті з вишнями — покрокове приготування смачної випічки

Клафуті з вишнею або черешнею — універсальний рецепт, підійдуть будь-які ягоди
Такий смачний десерт можна приготувати з будь-якими ягодами, в сезон вишні та черешні, пропонуємо взяти саме ці ягоди. Покрокове приготування смачної випічки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Mil Alexx. Рецепти і тренування.
Вам знадобиться:
- 400 г ягід;
- 160 г білого йогурту (рідкого);
- 50 г молока;
- 100 г борошна;
- 2 яйця;
- 10 г ванільного цукру;
- 40 г цукру.
Спосіб приготування
До йогурту додати яйця та все ретельно перемішати.
Додати молоко, цукор, ванільний цукор та борошно.
У форму для випікання викласти вишні та залити тістом.
Випікати при 180 ºС протягом 40 хвилин.
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