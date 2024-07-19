Рецепт клафуті з вишнями — покрокове приготування смачної випічки

Клафуті з вишнею. Фото: YouTube @mil_alexx

Такий смачний десерт можна приготувати з будь-якими ягодами, в сезон вишні та черешні, пропонуємо взяти саме ці ягоди. Покрокове приготування смачної випічки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Mil Alexx. Рецепти і тренування.

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Вам знадобиться:

400 г ягід;

160 г білого йогурту (рідкого);

50 г молока;

100 г борошна;

2 яйця;

10 г ванільного цукру;

40 г цукру.

Спосіб приготування

До йогурту додати яйця та все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @mil_alexx

Додати молоко, цукор, ванільний цукор та борошно.

Приготування тіста для пирога. Фото: YouTube @mil_alexx

У форму для випікання викласти вишні та залити тістом.

Приготування пирога. Фото: YouTube @mil_alexx

Випікати при 180 ºС протягом 40 хвилин.

Пиріг з вишнями. Фото: YouTube @mil_alexx

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг із полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомий вишневий плетений пиріг із серіалу Твін Пікс.

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