Рецепт клафути с вишнями – пошаговое приготовление вкусной выпечки

Клафути с вишней или черешней — универсальный рецепт, подойдут любые ягоды
Такой вкусный десерт можно приготовить с любыми ягодами, в сезон вишни и черешни, предлагаем взять именно эти ягоды. Пошаговое приготовление вкусной выпечки.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Mil Alexx. Рецепты и тренировки.
Вам понадобится:
- 400 г ягод;
- 160 г белого йогурта (жидкого);
- 50 г молока;
- 100 г муки;
- 2 яйца;
- 10 г ванильного сахара;
- 40 г сахара.
Способ приготовления
К йогурту добавить яйца и тщательно перемешать.
Добавить молоко, сахар, ванильный сахар и муку.
В форму для выпечки выложить вишни и залить тестом.
Выпекать при 180 ºС в течение 40 минут.
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