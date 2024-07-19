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Клафути с вишней или черешней — универсальный рецепт, подойдут любые ягоды

19 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт клафути с вишнями – пошаговое приготовление вкусной выпечки
Клафуты с вишней. Фото: YouTube @mil_alexx
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Такой вкусный десерт можно приготовить с любыми ягодами, в сезон вишни и черешни, предлагаем взять именно эти ягоды. Пошаговое приготовление вкусной выпечки.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Mil Alexx. Рецепты и тренировки.

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Вам понадобится:

  • 400 г ягод;
  • 160 г белого йогурта (жидкого);
  • 50 г молока;
  • 100 г муки;
  • 2 яйца;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 40 г сахара.

Способ приготовления

К йогурту добавить яйца и тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @mil_alexx

Добавить молоко, сахар, ванильный сахар и муку.

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Приготовление теста для пирога. Фото: YouTube @mil_alexx

В форму для выпечки выложить вишни и залить тестом.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @mil_alexx

Выпекать при 180 ºС в течение 40 минут.

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Пирог с вишнями. Фото: YouTube @mil_alexx

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

Также мы рассказывали об известном вишневом плетеном пироге из сериала Твин Пикс.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.

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