Домашня бастурма. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бастурма з яловичини в домашніх умовах — чудова м'ясна закуска на святковий стіл замість ковбаси. За цим рецептом в'ялене м'ясо виходить не пересоленим, не надто твердим та дуже смачним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яловичина 1 кг;

сіль 2 ст.л;

сушений часник 1 ч.л;

коріандр 1 ч. л;

лавровий лист 1 ч. л;

перець 1 ч. л.

Спосіб приготування

Подрібнити спеції. М'ясо помити та просушити паперовими рушниками.

Спеції для м'яса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати спеції із сіллю та змастити добре м'ясо.

Мсясо у спеціях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посуд, де солитиметься м'ясо, накрити фольгою, щоб залишилася щілина. Солити 3 дні у холодильнику. Через перші 12 годин злити всю рідину та перевернути на інший бік.

М'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожні 12 годин (вранці та ввечері) перевертати на інший бік. Якщо з'являється рідина, щоразу зливати її.

М'ясо у марлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

М'ясо замотати в 4 шари чистої марлі, обмотати нитками і підвісити в приміщенні, що провітрюється, на 3 дні.

М'ясо у марлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Періодично перевіряти м'ясо на дотик, воно не повинно бути надто твердим та сухим. Залежно від температури та вологості в приміщенні процес сушіння може тривати від 3 до 5 днів.

Готове м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готове м'ясо зберігати у холодильнику.

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