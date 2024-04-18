Класична подільська бастурма за 15 хвилин — в'ялене м'ясо вдома
Бастурма з яловичини в домашніх умовах — чудова м'ясна закуска на святковий стіл замість ковбаси. За цим рецептом в'ялене м'ясо виходить не пересоленим, не надто твердим та дуже смачним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яловичина 1 кг;
- сіль 2 ст.л;
- сушений часник 1 ч.л;
- коріандр 1 ч. л;
- лавровий лист 1 ч. л;
- перець 1 ч. л.
Спосіб приготування
Подрібнити спеції. М'ясо помити та просушити паперовими рушниками.
Змішати спеції із сіллю та змастити добре м'ясо.
Посуд, де солитиметься м'ясо, накрити фольгою, щоб залишилася щілина. Солити 3 дні у холодильнику. Через перші 12 годин злити всю рідину та перевернути на інший бік.
Кожні 12 годин (вранці та ввечері) перевертати на інший бік. Якщо з'являється рідина, щоразу зливати її.
М'ясо замотати в 4 шари чистої марлі, обмотати нитками і підвісити в приміщенні, що провітрюється, на 3 дні.
Періодично перевіряти м'ясо на дотик, воно не повинно бути надто твердим та сухим. Залежно від температури та вологості в приміщенні процес сушіння може тривати від 3 до 5 днів.
Готове м'ясо зберігати у холодильнику.
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