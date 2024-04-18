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Классическая подольская бастурма за 15 минут — вяленое мясо дома

18 апреля 2024 16:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вяленое мясо дома за 15 минут — пошаговый рецепт
Домашняя бастурма. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Бастурма из говядины в домашних условиях — отменная мясная закуска на праздничный стол вместо колбасы. По этому рецепту вяленое мясо получается не пересоленным, не слишком твердым и очень вкусным. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • говядина 1 кг;
  • соль 2 ст.л;
  • сушенный чеснок 1 ч.л;
  • кориандр 1 ч.л;
  • лавровый лист 1 ч.л;
  • перец 1 ч.л.

Способ приготовления 

Измельчить специи. Мясо помыть и просушить бумажным полотенцами.

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Специи для мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать специи с солью и смазать хорошо мясо. 

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Мсясо в специях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посуда, где будет солиться мясо, накрыть фольгой, чтобы осталась щель. Солить 3 дня в холодильнике. Через первые 12 часов слить всю жидкость и перевернуть на другую сторону. 

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Приготовление мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждые 12 часов (утром и вечером) переворачивать на другую сторону. Если появляется жидкость, каждый раз сливать ее. 

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Мясо в марле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо замотать в 4 слоя чистой марли, обмотать нитками и подвесить в проветриваемом помещении на 3 дня. 

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Мясо в марле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Периодически проверять мясо на ощупь, оно не должно быть слишком твердым и сухим. В зависимости от температуры и влажности в помещении процесс сушки может занять от 3 до 5 дней. 

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Готовое мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовое мясо хранить в холодильнике. 

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бастурма

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