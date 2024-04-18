Как приготовить вяленое мясо дома за 15 минут — пошаговый рецепт

Классическая подольская бастурма за 15 минут — вяленое мясо дома
Бастурма из говядины в домашних условиях — отменная мясная закуска на праздничный стол вместо колбасы. По этому рецепту вяленое мясо получается не пересоленным, не слишком твердым и очень вкусным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- говядина 1 кг;
- соль 2 ст.л;
- сушенный чеснок 1 ч.л;
- кориандр 1 ч.л;
- лавровый лист 1 ч.л;
- перец 1 ч.л.
Способ приготовления
Измельчить специи. Мясо помыть и просушить бумажным полотенцами.
Смешать специи с солью и смазать хорошо мясо.
Посуда, где будет солиться мясо, накрыть фольгой, чтобы осталась щель. Солить 3 дня в холодильнике. Через первые 12 часов слить всю жидкость и перевернуть на другую сторону.
Каждые 12 часов (утром и вечером) переворачивать на другую сторону. Если появляется жидкость, каждый раз сливать ее.
Мясо замотать в 4 слоя чистой марли, обмотать нитками и подвесить в проветриваемом помещении на 3 дня.
Периодически проверять мясо на ощупь, оно не должно быть слишком твердым и сухим. В зависимости от температуры и влажности в помещении процесс сушки может занять от 3 до 5 дней.
Готовое мясо хранить в холодильнике.
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