Как приготовить вяленое мясо дома за 15 минут — пошаговый рецепт

Домашняя бастурма. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бастурма из говядины в домашних условиях — отменная мясная закуска на праздничный стол вместо колбасы. По этому рецепту вяленое мясо получается не пересоленным, не слишком твердым и очень вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

говядина 1 кг;

соль 2 ст.л;

сушенный чеснок 1 ч.л;

кориандр 1 ч.л;

лавровый лист 1 ч.л;

перец 1 ч.л.

Способ приготовления

Измельчить специи. Мясо помыть и просушить бумажным полотенцами.

Специи для мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать специи с солью и смазать хорошо мясо.

Мсясо в специях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посуда, где будет солиться мясо, накрыть фольгой, чтобы осталась щель. Солить 3 дня в холодильнике. Через первые 12 часов слить всю жидкость и перевернуть на другую сторону.

Приготовление мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждые 12 часов (утром и вечером) переворачивать на другую сторону. Если появляется жидкость, каждый раз сливать ее.

Мясо в марле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо замотать в 4 слоя чистой марли, обмотать нитками и подвесить в проветриваемом помещении на 3 дня.

Мясо в марле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Периодически проверять мясо на ощупь, оно не должно быть слишком твердым и сухим. В зависимости от температуры и влажности в помещении процесс сушки может занять от 3 до 5 дней.

Готовое мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовое мясо хранить в холодильнике.

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