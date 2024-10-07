Класичний французький омлет на сніданок – покроковий рецепт від шеф-кухаря Клопотенка

Класичний французький омлет на сніданок — рецепт від шеф-кухаря Клопотенка
Французький омлет — це класика, яка надає ранковому сніданку особливого шарму. Шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться своїм рецептом, щоб ви могли насолодитися ніжним та повітряним омлетом у найкращих традиціях французької кухні.
Рецепт опублікували на сайті klopotenko.com.
Вам знадобиться:
- 3 яйця;
- 20 г вершкового масла;
- мікс салатів (опціонально);
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
У глибоку миску розбийте 3 яйця і збийте вилкою, поки|доки| суміш не стане однорідною. Сіль поки не додавайте, тому що вона змінює структуру яєць і страва може вийти менш ніжною.
На сковороді з антипригарним покриттям розтопіть 20 г масла. Ми використовуємо саме таку сковороду, тому що на ній легше рухатиме омлет, і він не прилипатиме.
Вилийте яєчну суміш на сковороду з|із| розтопленим маслом і зачекайте близько 5 секунд, щоб яйця трохи схопилися. Вогонь при цьому повинен бути трохи меншим за середній.
Злегка струсіть сковороду вперед-назад і за допомогою вилки обережно підверніть яйця до центру, щоб швидше загустіли. Омлет має бути підсмаженим знизу і залишатися трохи рідким згори.
Вимкніть вогонь і за допомогою вилки або просто струшуючи сковороду, перемістіть омлет до протилежного борту. Допомагаючи собі лопаткою та вилкою, загорніть омлет у рулет. Посоліть і поперчіть до смаку. Подавайте омлет з міксом салатів або будь-якою іншою зеленню та овочами.
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