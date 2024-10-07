Класичний французький омлет на сніданок – покроковий рецепт від шеф-кухаря Клопотенка

Французька омлет. Фото: klopotenko.com

Французький омлет — це класика, яка надає ранковому сніданку особливого шарму. Шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться своїм рецептом, щоб ви могли насолодитися ніжним та повітряним омлетом у найкращих традиціях французької кухні.

Рецепт опублікували на сайті klopotenko.com.

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Вам знадобиться:

3 яйця;

20 г вершкового масла;

мікс салатів (опціонально);

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбийте 3 яйця і збийте вилкою, поки|доки| суміш не стане однорідною. Сіль поки не додавайте, тому що вона змінює структуру яєць і страва може вийти менш ніжною.

Збиті яйця. Фото: klopotenko.com

На сковороді з антипригарним покриттям розтопіть 20 г масла. Ми використовуємо саме таку сковороду, тому що на ній легше рухатиме омлет, і він не прилипатиме.

Вершкове масло. Фото: klopotenko.com

Вилийте яєчну суміш на сковороду з|із| розтопленим маслом і зачекайте близько 5 секунд, щоб яйця трохи схопилися. Вогонь при цьому повинен бути трохи меншим за середній.

Приготування омлету. Фото: klopotenko.com

Злегка струсіть сковороду вперед-назад і за допомогою вилки обережно підверніть яйця до центру, щоб швидше загустіли. Омлет має бути підсмаженим знизу і залишатися трохи рідким згори.

Омлет на сніданок. Фото: klopotenko.com

Вимкніть вогонь і за допомогою вилки або просто струшуючи сковороду, перемістіть омлет до протилежного борту. Допомагаючи собі лопаткою та вилкою, загорніть омлет у рулет. Посоліть і поперчіть до смаку. Подавайте омлет з міксом салатів або будь-якою іншою зеленню та овочами.

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