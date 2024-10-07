Классический французский омлет на завтрак — пошаговый рецепт от шеф-повара Клопотенко

Классический французский омлет на завтрак — рецепт от шеф-повара Клопотенко
Французский омлет — это классика, которая придает утреннему завтраку особый шарм. Шеф-повар Евгений Клопотенко делится своим рецептом, чтобы вы могли насладиться нежным и воздушным омлетом в лучших традициях французской кухни.
Рецепт опубликовали на сайте klopotenko.com.
Вам понадобится:
- 3 яйца;
- 20 г сливочного масла;
- микс салатов (опционально);
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
В глубокую миску разбейте 3 яйца и взбейте вилкой, пока смесь не станет однородной. Соль пока не добавляйте, потому что она изменяет структуру яиц и блюдо может получиться менее нежным.
На сковороде с антипригарным покрытием растопите 20 г сливочного масла. Мы используем именно такую сковороду, потому что на ней будет легче двигать омлет, и он не будет прилипать.
Вылейте яичную смесь на сковороду с растопленным маслом и подождите около 5 секунд, чтобы яйца немного схватились. Огонь при этом должен быть немного меньше среднего.
Слегка встряхните сковороду вперед-назад и с помощью вилки осторожно подверните яйца к центру, чтобы они быстрее загустели. Омлет должен быть поджаренным снизу и оставаться немного жидким сверху.
Выключите огонь и с помощью вилки или просто встряхивая сковороду, переместите омлет к противоположному бортику. Помогая себе лопаткой и вилкой, заверните омлет в рулет. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте омлет с миксом салатов или любой другой зеленью и овощами.
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