Классический французский омлет на завтрак — пошаговый рецепт от шеф-повара Клопотенко

Французский омлет. Фото: klopotenko.com

Французский омлет — это классика, которая придает утреннему завтраку особый шарм. Шеф-повар Евгений Клопотенко делится своим рецептом, чтобы вы могли насладиться нежным и воздушным омлетом в лучших традициях французской кухни.

Рецепт опубликовали на сайте klopotenko.com.

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Вам понадобится:

3 яйца;

20 г сливочного масла;

микс салатов (опционально);

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

В глубокую миску разбейте 3 яйца и взбейте вилкой, пока смесь не станет однородной. Соль пока не добавляйте, потому что она изменяет структуру яиц и блюдо может получиться менее нежным.

Взбитые яйца. Фото: klopotenko.com

На сковороде с антипригарным покрытием растопите 20 г сливочного масла. Мы используем именно такую сковороду, потому что на ней будет легче двигать омлет, и он не будет прилипать.

Сливочное масло. Фото: klopotenko.com

Вылейте яичную смесь на сковороду с растопленным маслом и подождите около 5 секунд, чтобы яйца немного схватились. Огонь при этом должен быть немного меньше среднего.

Приготовление омлета. Фото: klopotenko.com

Слегка встряхните сковороду вперед-назад и с помощью вилки осторожно подверните яйца к центру, чтобы они быстрее загустели. Омлет должен быть поджаренным снизу и оставаться немного жидким сверху.

Омлет на завтрак. Фото: klopotenko.com

Выключите огонь и с помощью вилки или просто встряхивая сковороду, переместите омлет к противоположному бортику. Помогая себе лопаткой и вилкой, заверните омлет в рулет. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте омлет с миксом салатов или любой другой зеленью и овощами.

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