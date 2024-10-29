Класичний львівський сирник без борошна — смачний та простий десерт

Класичний львівський сирник без борошна — смачний десерт
Львівський сирник без борошна — це справжній символ смаку та традицій. Ніжна текстура і насичений сирний смак роблять цей десерт ідеальним вибором для особливих випадків або просто для смачного чаювання. Готуйте легко та з задоволенням за нашим простим рецептом!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир 500 г;
- яйця 4 шт.;
- манка 3 ст. л.;
- цукор 125 г;
- вершкове масло 100 г;
- родзинка 100 г.
Для глазурі:
- молоко 2 ст. л.;
- цукор 70 г;
- вершкове масло 150 г;
- какао 2 ст. л.
Спосіб приготування
Спершу збити блендером до кремоподібного стану кисломолочний сир, яйця та цукор. Додати розтоплене масло і вмішати його до сиру. Додати манку і також добре перемішати.
Наостанок додаємо родзинки. Їх треба залити кип’ятком і пропарити 10 хвилин. Форму для випікання застелити пергаментом, перекладаємо сирник і відправляємо у духовку на одну годину при 180 ºС.
Готовий сирник залишаємо у формі вистигати. Коли сирник вистигне, перевертаємо його на тарілку.
Для глазурі у сотейник додати молоко, цукор і розчиняємо його. Потім додати вершкове масло. Коли воно розтане, додати какао.
Добре розмішати, довести до кипіння, зняти з вогню. Коли глазур трохи вистигне, поливаємо сирник. Кладемо готовий десерт ще на кілька годин у холодильник.
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