Класичний львівський сирник без борошна — смачний та простий десерт

Львівський сирник. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Львівський сирник без борошна — це справжній символ смаку та традицій. Ніжна текстура і насичений сирний смак роблять цей десерт ідеальним вибором для особливих випадків або просто для смачного чаювання. Готуйте легко та з задоволенням за нашим простим рецептом!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир 500 г;

яйця 4 шт.;

манка 3 ст. л.;

цукор 125 г;

вершкове масло 100 г;

родзинка 100 г.

Для глазурі:

молоко 2 ст. л.;

цукор 70 г;

вершкове масло 150 г;

какао 2 ст. л.

Спосіб приготування

Спершу збити блендером до кремоподібного стану кисломолочний сир, яйця та цукор. Додати розтоплене масло і вмішати його до сиру. Додати манку і також добре перемішати.

Тісто та сир. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Наостанок додаємо родзинки. Їх треба залити кип’ятком і пропарити 10 хвилин. Форму для випікання застелити пергаментом, перекладаємо сирник і відправляємо у духовку на одну годину при 180 ºС.

Сирне тісто. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Готовий сирник залишаємо у формі вистигати. Коли сирник вистигне, перевертаємо його на тарілку.

Шоколадна глазур. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Для глазурі у сотейник додати молоко, цукор і розчиняємо його. Потім додати вершкове масло. Коли воно розтане, додати какао.

Львівський сирник. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Добре розмішати, довести до кипіння, зняти з вогню. Коли глазур трохи вистигне, поливаємо сирник. Кладемо готовий десерт ще на кілька годин у холодильник.

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