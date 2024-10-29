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Класичний львівський сирник без борошна — смачний десерт

29 жовтня 2024 12:11
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Класичний львівський сирник без борошна — смачний та простий десерт
Львівський сирник. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Львівський сирник без борошна — це справжній символ смаку та традицій. Ніжна текстура і насичений сирний смак роблять цей десерт ідеальним вибором для особливих випадків або просто для смачного чаювання. Готуйте легко та з задоволенням за нашим простим рецептом!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • кисломолочний сир 500 г;
  • яйця 4 шт.;
  • манка 3 ст. л.;
  • цукор 125 г;
  • вершкове масло 100 г;
  • родзинка 100 г. 

Для глазурі: 

  • молоко 2 ст. л.;
  • цукор 70 г;
  • вершкове масло 150 г;
  • какао 2 ст. л.

Спосіб приготування 

Спершу збити блендером до кремоподібного стану кисломолочний сир, яйця та цукор. Додати розтоплене масло і вмішати його до сиру. Додати манку і також добре перемішати.

класичний львівський сирник без борошна
Тісто та сир. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Наостанок додаємо родзинки. Їх треба залити кип’ятком і пропарити 10 хвилин. Форму для випікання застелити пергаментом, перекладаємо сирник і відправляємо у духовку на одну годину при 180 ºС.

класичний львівський сирник без борошна рецепт
Сирне тісто. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Готовий сирник залишаємо у формі вистигати. Коли сирник вистигне, перевертаємо його на тарілку.

простий класичний львівський сирник без борошна
Шоколадна глазур. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Для глазурі у сотейник додати молоко, цукор і розчиняємо його. Потім додати вершкове масло. Коли воно розтане, додати какао.

смачний класичний львівський сирник без борошна
Львівський сирник. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Добре розмішати, довести до кипіння, зняти з вогню. Коли глазур трохи вистигне, поливаємо сирник. Кладемо готовий десерт ще на кілька годин у холодильник.

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