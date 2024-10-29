Классический львовский сырник без муки – вкусный и простой десерт

Львовский творожник. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Львовский сырник без муки — это настоящий символ вкуса и традиций. Нежная текстура и насыщенный творожный вкус делают этот десерт идеальным выбором для особых случаев или просто для вкусного чаепития. Готовьте легко и с удовольствием по нашему простому рецепту!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

творог 500 г;

яйца 4 шт.;

манка 3 ст. л.;

сахар 125 г;

сливочное масло 100 г;

изюм 100 г.

Для глазури:

молоко 2 ст. л.;

сахар 70 г;

сливочное масло 150 г;

какао 2 ст. л.

Способ приготовления

Сначала взбить блендером до кремообразного состояния творог, яйца и сахар. Добавить растопленное масло и добавить его в творог. Добавить манку и хорошо перемешать.

Тесто и творог. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Напоследок добавляем изюм. Его нужно залить кипятком и пропарить 10 минут. Форму для выпечки застелить пергаментом, перекладываем сырник и отправляем в духовку на один час при 180 ºС.

Творожное тесто. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Готовый сырник оставляем в форме остывать. Когда сырник остынет, переворачиваем его на тарелку.

Шоколадная глазурь. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Для глазури в сотейнике добавить молоко, сахар и растворяем его. Затем добавить сливочное масло. Когда оно растает, добавить какао.

Львовский творожник. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Хорошо размешать, довести до кипения, снять с огня. Когда глазурь немного остынет, поливаем творожник. Кладем готовый десерт еще на несколько часов в холодильник.

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