Классический львовский сырник без муки – вкусный и простой десерт

Классический львовский сырник без муки — вкусный десерт
Львовский сырник без муки — это настоящий символ вкуса и традиций. Нежная текстура и насыщенный творожный вкус делают этот десерт идеальным выбором для особых случаев или просто для вкусного чаепития. Готовьте легко и с удовольствием по нашему простому рецепту!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- творог 500 г;
- яйца 4 шт.;
- манка 3 ст. л.;
- сахар 125 г;
- сливочное масло 100 г;
- изюм 100 г.
Для глазури:
- молоко 2 ст. л.;
- сахар 70 г;
- сливочное масло 150 г;
- какао 2 ст. л.
Способ приготовления
Сначала взбить блендером до кремообразного состояния творог, яйца и сахар. Добавить растопленное масло и добавить его в творог. Добавить манку и хорошо перемешать.
Напоследок добавляем изюм. Его нужно залить кипятком и пропарить 10 минут. Форму для выпечки застелить пергаментом, перекладываем сырник и отправляем в духовку на один час при 180 ºС.
Готовый сырник оставляем в форме остывать. Когда сырник остынет, переворачиваем его на тарелку.
Для глазури в сотейнике добавить молоко, сахар и растворяем его. Затем добавить сливочное масло. Когда оно растает, добавить какао.
Хорошо размешать, довести до кипения, снять с огня. Когда глазурь немного остынет, поливаем творожник. Кладем готовый десерт еще на несколько часов в холодильник.
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