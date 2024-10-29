Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Классический львовский сырник без муки — вкусный десерт arrow

Классический львовский сырник без муки — вкусный десерт

29 октября 2024 12:11
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Классический львовский сырник без муки – вкусный и простой десерт
Львовский творожник. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Львовский сырник без муки — это настоящий символ вкуса и традиций. Нежная текстура и насыщенный творожный вкус делают этот десерт идеальным выбором для особых случаев или просто для вкусного чаепития. Готовьте легко и с удовольствием по нашему простому рецепту!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог 500 г;
  • яйца 4 шт.;
  • манка 3 ст. л.;
  • сахар 125 г;
  • сливочное масло 100 г;
  • изюм 100 г.

Для глазури:

  • молоко 2 ст. л.;
  • сахар 70 г;
  • сливочное масло 150 г;
  • какао 2 ст. л.

Способ приготовления

Сначала взбить блендером до кремообразного состояния творог, яйца и сахар. Добавить растопленное масло и добавить его в творог. Добавить манку и хорошо перемешать.

классический львовский творожник без муки
Тесто и творог. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Напоследок добавляем изюм. Его нужно залить кипятком и пропарить 10 минут. Форму для выпечки застелить пергаментом, перекладываем сырник и отправляем в духовку на один час при 180 ºС.

классический львовский сырник без муки рецепт
Творожное тесто. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Готовый сырник оставляем в форме остывать. Когда сырник остынет, переворачиваем его на тарелку.

простой классический львовский сырник без муки
Шоколадная глазурь. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Для глазури в сотейнике добавить молоко, сахар и растворяем его. Затем добавить сливочное масло. Когда оно растает, добавить какао.

вкусный классический львовский творожник без муки
Львовский творожник. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Хорошо размешать, довести до кипения, снять с огня. Когда глазурь немного остынет, поливаем творожник. Кладем готовый десерт еще на несколько часов в холодильник.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки, который готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом нежного торта "Пломбир" без выпечки.

А когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки.

Еще рекомендуем ознакомиться с простым и быстрым рецептом ледового домашнего медовика за 10 минут.

Обратите внимание на торт за 15 минут только из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и вкусно.

творог рецепты десерт сырники запеканки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:18 В Днепре чиновники горсовета разворовали средства для терробороны

12:15 Зеленский созвонился с лидером Южной Кореи — что обсудили

11:48 Приговоры коррупционерам — Одесчина попала в ТОП-3

11:44 Украинцы чаще снимают наличные в банках — причины

11:44 Одеяло спасло от "Шахеда" — киевлянин рассказал, как он уцелел

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

11:40 Последствия ночной атаки на Киев — фоторепортаж

11:19 Сырский встретился с главнокомандующим ВС Норвегии — что известно

11:16 В Одесской политехнике создадут инкубатор — о чем идет речь

11:14 Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера

11:00 Жителям двух регионов дадут средства на аренду жилья — условия

12:18 В Днепре чиновники горсовета разворовали средства для терробороны

12:15 Зеленский созвонился с лидером Южной Кореи — что обсудили

11:48 Приговоры коррупционерам — Одесчина попала в ТОП-3

11:44 Украинцы чаще снимают наличные в банках — причины

11:44 Одеяло спасло от "Шахеда" — киевлянин рассказал, как он уцелел

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

11:40 Последствия ночной атаки на Киев — фоторепортаж

11:19 Сырский встретился с главнокомандующим ВС Норвегии — что известно

11:16 В Одесской политехнике создадут инкубатор — о чем идет речь

11:14 Обстрелы Харькова — прокуратура показала видео с коптера

11:00 Жителям двух регионов дадут средства на аренду жилья — условия

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Text

09:18 Тысячу от Зеленского могут получить не все — какие нюансы

Text

08:35 Военный объяснил последствия переброски медиков в пехоту

Text

08:00 Усиление военного учета и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2024
Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья