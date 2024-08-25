Класичний повітряний бісквіт з яблуками — покроковий рецепт

Бісквіт з яблуками. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Класичний повітряний бісквіт з яблуками — це справжня насолода для любителів ніжних та ароматних десертів. Легкий, пухкий і з яскравим яблучним смаком, він ідеально доповнить чашку кави або чаю. Цей десерт стане вашим улюбленим солодким доповненням до затишних домашніх посиденьок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

яйця 4 шт;

борошно 100-120 г;

цукор 200 г (за смаком);

розпушувач 1 ч.л;

ванілін;

вершкове масло 10 г;

яблуко 1 шт.

Спосіб приготування

Білки і жовтки потрібно збити окремо. Взяти 150 г цукру і поступово додати до білків під час збивання. Білки мають збільшитися у кілька разів, а піна повинна триматися на вінчику.

Яйця та цукор. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Жовтки збити так само, як і білки. Обережно змішати збиті білки і жовтки. Просіяти 100-120 г борошна, додати 1 чайну ложку розпушувача і обережно змішати з білково-жовтковою масою. За бажанням додати ванілін.

Тісто для бісквіта. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Застелити дно дека пергаментом, змастити стінки вершковим маслом і злегка присипати борошном, зайве борошно висипати. Очистити яблуко і нарізати на дольки. Вилити половину тіста у деко, вирівняти, викласти половину яблука по всій площині, додати решту тіста і викласти другу половину яблука.

Тісто та яблука. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Випікати при 180 ºС протягом 30-40 хвилин. Перші 15 хвилин духовку не відкривати.

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