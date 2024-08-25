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Класичний повітряний бісквіт з яблуками — ніжний десерт до кави та чаю

25 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Класичний повітряний бісквіт з яблуками — покроковий рецепт
Бісквіт з яблуками. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Класичний повітряний бісквіт з яблуками — це справжня насолода для любителів ніжних та ароматних десертів. Легкий, пухкий і з яскравим яблучним смаком, він ідеально доповнить чашку кави або чаю. Цей десерт стане вашим улюбленим солодким доповненням до затишних домашніх посиденьок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • яйця 4 шт;
  • борошно 100-120 г;
  • цукор 200 г (за смаком);
  • розпушувач 1 ч.л;
  • ванілін;
  • вершкове масло 10 г;
  • яблуко 1 шт. 

Спосіб приготування 

Білки і жовтки потрібно збити окремо. Взяти 150 г цукру і поступово додати до білків під час збивання. Білки мають збільшитися у кілька разів, а піна повинна триматися на вінчику.

рецепт бісквіта
Яйця та цукор. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Жовтки збити так само, як і білки. Обережно змішати збиті білки і жовтки. Просіяти 100-120 г борошна, додати 1 чайну ложку розпушувача і обережно змішати з білково-жовтковою масою. За бажанням додати ванілін.

рецепт бісквітів з яблуками
Тісто для бісквіта. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Застелити дно дека пергаментом, змастити стінки вершковим маслом і злегка присипати борошном, зайве борошно висипати. Очистити яблуко і нарізати на дольки. Вилити половину тіста у деко, вирівняти, викласти половину яблука по всій площині, додати решту тіста і викласти другу половину яблука.

простий рецепт бісквіта
Тісто та яблука. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Випікати при 180 ºС протягом 30-40 хвилин. Перші 15 хвилин духовку не відкривати.

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг з полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомого вишневого плетеного пирога з серіалу "Твін Пікс".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

рецепти лайфхаки десерт яблука бисквіт

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