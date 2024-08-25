Класичний повітряний бісквіт з яблуками — покроковий рецепт

Класичний повітряний бісквіт з яблуками — ніжний десерт до кави та чаю
Класичний повітряний бісквіт з яблуками — це справжня насолода для любителів ніжних та ароматних десертів. Легкий, пухкий і з яскравим яблучним смаком, він ідеально доповнить чашку кави або чаю. Цей десерт стане вашим улюбленим солодким доповненням до затишних домашніх посиденьок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- яйця 4 шт;
- борошно 100-120 г;
- цукор 200 г (за смаком);
- розпушувач 1 ч.л;
- ванілін;
- вершкове масло 10 г;
- яблуко 1 шт.
Спосіб приготування
Білки і жовтки потрібно збити окремо. Взяти 150 г цукру і поступово додати до білків під час збивання. Білки мають збільшитися у кілька разів, а піна повинна триматися на вінчику.
Жовтки збити так само, як і білки. Обережно змішати збиті білки і жовтки. Просіяти 100-120 г борошна, додати 1 чайну ложку розпушувача і обережно змішати з білково-жовтковою масою. За бажанням додати ванілін.
Застелити дно дека пергаментом, змастити стінки вершковим маслом і злегка присипати борошном, зайве борошно висипати. Очистити яблуко і нарізати на дольки. Вилити половину тіста у деко, вирівняти, викласти половину яблука по всій площині, додати решту тіста і викласти другу половину яблука.
Випікати при 180 ºС протягом 30-40 хвилин. Перші 15 хвилин духовку не відкривати.
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