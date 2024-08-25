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Классический воздушный бисквит с яблоками — нежный десерт к кофе и чаю

25 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Классический воздушный бисквит с яблоками – пошаговый рецепт
Бисквит с яблоками. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Классический воздушный бисквит с яблоками — это настоящее наслаждение для любителей нежных и ароматных десертов. Легкий, с ярким яблочным вкусом, он идеально дополнит чашку кофе или чая. Этот десерт станет вашим любимым сладким дополнением к уютным домашним посиделкам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • яйца 4 шт;
  • мука 100-120 г;
  • сахар 200 г (по вкусу);
  • разрыхлитель 1 ч.л;
  • ванилин;
  • сливочное масло 10 г;
  • яблоко 1 шт.

Способ приготовления

Белки и желтки нужно сбить по отдельности. Взять 150 г сахара и постепенно добавить в белки во время взбивания. Белки должны увеличиться в несколько раз, а пена должна держаться на венчике.

рецепт бисквита
Яйца и сахар. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Желтки сбить так же, как и белки. Осторожно смешать взбитые белки и желтки. Просеять 100-120 г муки, добавить 1 чайную ложку разрыхлителя и осторожно смешать с белково желточной массой. По желанию добавить ванилин.

рецепт бисквитов с яблоками
Тесто для бисквита. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Застлать дно противня пергаментом, смазать стены сливочным маслом и слегка присыпать мукой, лишнюю муку высыпать. Очистить яблоко и порезать на дольки. Вылить половину теста в противень, выровнять, выложить половину яблока по всей плоскости, добавить оставшееся тесто и выложить вторую половину яблока.

простой рецепт бисквита
Тесто и яблоки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выпекать при 180 ºС в течение 30-40 минут. Первые 15 минут духовку не открывать.

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

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рецепты лайфхаки десерт яблоки бисквит

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