Классический воздушный бисквит с яблоками – пошаговый рецепт

Бисквит с яблоками. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Классический воздушный бисквит с яблоками — это настоящее наслаждение для любителей нежных и ароматных десертов. Легкий, с ярким яблочным вкусом, он идеально дополнит чашку кофе или чая. Этот десерт станет вашим любимым сладким дополнением к уютным домашним посиделкам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

яйца 4 шт;

мука 100-120 г;

сахар 200 г (по вкусу);

разрыхлитель 1 ч.л;

ванилин;

сливочное масло 10 г;

яблоко 1 шт.

Способ приготовления

Белки и желтки нужно сбить по отдельности. Взять 150 г сахара и постепенно добавить в белки во время взбивания. Белки должны увеличиться в несколько раз, а пена должна держаться на венчике.

Яйца и сахар. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Желтки сбить так же, как и белки. Осторожно смешать взбитые белки и желтки. Просеять 100-120 г муки, добавить 1 чайную ложку разрыхлителя и осторожно смешать с белково желточной массой. По желанию добавить ванилин.

Тесто для бисквита. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Застлать дно противня пергаментом, смазать стены сливочным маслом и слегка присыпать мукой, лишнюю муку высыпать. Очистить яблоко и порезать на дольки. Вылить половину теста в противень, выровнять, выложить половину яблока по всей плоскости, добавить оставшееся тесто и выложить вторую половину яблока.

Тесто и яблоки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выпекать при 180 ºС в течение 30-40 минут. Первые 15 минут духовку не открывать.

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