Класичний салат "Мімоза" з сардиною і яйцями — рецепт ніжного смаку

Салат "Мімоза". Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Салат "Мімоза" — це справжня класика, яка завжди прикрашає святковий стіл. Секрет його популярності — ніжна текстура, поєднання сардини, яєць та легкого вершкового смаку. Дотримуйтесь нашого рецепту, щоб здивувати гостей і близьких цією кулінарною перлиною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.

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Вам знадобиться:

сардина в олії 240 г;

яйця 4 шт.;

сирки плавлені 2 шт.;

майонез 2 ст. ложки.

Спосіб приготування

Відварити яйця круто (близько 10 хвилин після закипання). Остудити, очистити й розділити на білки та жовтки. Сирки за потреби охолодити в морозильнику, щоб їх було легше натирати.

Консерва для салату. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Відкрити консерви, злити зайву олію. Розім'яти сардини виделкою до стану пасти. Натерти білки на дрібній тертці. Окремо натерти жовтки. Натерти плавлені сирки.

Приготування салату. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

На плоску тарілку викласти перший шар — сардини, розрівняти та змастити тонким шаром майонезу. Другий шар — натерті білки, знову змастити майонезом. Третій шар — натерті плавлені сирки, змастити майонезом. Завершальний шар — натерті жовтки, рівномірно посипати поверхню салату.

Білки та консерва. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Накрити салат харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1-2 години для просочення. Перед подачею можна прикрасити свіжою зеленню або тонкими скибочками огірка.

Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

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