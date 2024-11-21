Класичний салат "Мімоза" з сардиною і яйцями — рецепт ніжного смаку

Класичний салат "Мімоза" — рецепт з сардиною і яйцями
Салат "Мімоза" — це справжня класика, яка завжди прикрашає святковий стіл. Секрет його популярності — ніжна текстура, поєднання сардини, яєць та легкого вершкового смаку. Дотримуйтесь нашого рецепту, щоб здивувати гостей і близьких цією кулінарною перлиною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.
Вам знадобиться:
- сардина в олії 240 г;
- яйця 4 шт.;
- сирки плавлені 2 шт.;
- майонез 2 ст. ложки.
Спосіб приготування
Відварити яйця круто (близько 10 хвилин після закипання). Остудити, очистити й розділити на білки та жовтки. Сирки за потреби охолодити в морозильнику, щоб їх було легше натирати.
Відкрити консерви, злити зайву олію. Розім'яти сардини виделкою до стану пасти. Натерти білки на дрібній тертці. Окремо натерти жовтки. Натерти плавлені сирки.
На плоску тарілку викласти перший шар — сардини, розрівняти та змастити тонким шаром майонезу. Другий шар — натерті білки, знову змастити майонезом. Третій шар — натерті плавлені сирки, змастити майонезом. Завершальний шар — натерті жовтки, рівномірно посипати поверхню салату.
Накрити салат харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1-2 години для просочення. Перед подачею можна прикрасити свіжою зеленню або тонкими скибочками огірка.
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