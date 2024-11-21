Классический салат "Мимоза" с сардиной и яйцами — рецепт нежного вкуса

Классический салат "Мимоза" — рецепт с сардиной и яйцами
Салат "Мимоза" — это настоящая классика, которая всегда украшает праздничный стол. Секрет его популярности — нежная текстура, сочетание сардины, яиц и легкого сливочного вкуса. Следуйте нашему рецепту, чтобы удивить гостей и близких этой кулинарной жемчужиной.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.
Вам понадобится:
- сардина в масле 240 г;
- яйца 4 шт.;
- сырки плавленые 2 шт.;
- майонез 2 ст. ложки.
Способ приготовления
Отварить яйца вкрутую (около 10 минут после закипания). Охладить, очистить и поделить на белки и желтки. Сырки при необходимости охладить в морозильнике, чтобы их было легче натирать.
Открыть консервы, слить лишнее масло. Размять сардины вилкой до состояния пасты. Натереть белки на маленькой терке. Отдельно натереть желтки. Натереть плавленые творожки.
На плоскую тарелку выложить первый слой — сардины, разровнять и смазать тонким слоем майонеза. Второй слой — натертые белки, снова смазать майонезом. Третий слой — натертые плавленые сырки, смазать майонезом. Завершающий слой — натертые желтки, равномерно посыпать поверхность салата.
Накрыть салат пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1-2 часа для пропитки. Перед подачей можно украсить свежей зеленью или тонкими ломтиками огурца.
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