Классический салат "Мимоза" с сардиной и яйцами — рецепт нежного вкуса

Салат "Мимоза". Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Салат "Мимоза" — это настоящая классика, которая всегда украшает праздничный стол. Секрет его популярности — нежная текстура, сочетание сардины, яиц и легкого сливочного вкуса. Следуйте нашему рецепту, чтобы удивить гостей и близких этой кулинарной жемчужиной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

Читайте также:

Вам понадобится:

сардина в масле 240 г;

яйца 4 шт.;

сырки плавленые 2 шт.;

майонез 2 ст. ложки.

Способ приготовления

Отварить яйца вкрутую (около 10 минут после закипания). Охладить, очистить и поделить на белки и желтки. Сырки при необходимости охладить в морозильнике, чтобы их было легче натирать.

Консерва для салата. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Открыть консервы, слить лишнее масло. Размять сардины вилкой до состояния пасты. Натереть белки на маленькой терке. Отдельно натереть желтки. Натереть плавленые творожки.

Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

На плоскую тарелку выложить первый слой — сардины, разровнять и смазать тонким слоем майонеза. Второй слой — натертые белки, снова смазать майонезом. Третий слой — натертые плавленые сырки, смазать майонезом. Завершающий слой — натертые желтки, равномерно посыпать поверхность салата.

Белки и консервы. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Накрыть салат пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1-2 часа для пропитки. Перед подачей можно украсить свежей зеленью или тонкими ломтиками огурца.

Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

А вместо Оливье предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".