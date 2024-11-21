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Классический салат "Мимоза" — рецепт с сардиной и яйцами

21 ноября 2024 05:13
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Классический салат "Мимоза" с сардиной и яйцами — рецепт нежного вкуса
Салат "Мимоза". Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Салат "Мимоза" — это настоящая классика, которая всегда украшает праздничный стол. Секрет его популярности — нежная текстура, сочетание сардины, яиц и легкого сливочного вкуса. Следуйте нашему рецепту, чтобы удивить гостей и близких этой кулинарной жемчужиной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

  • сардина в масле 240 г;
  • яйца 4 шт.;
  • сырки плавленые 2 шт.;
  • майонез 2 ст. ложки.

Способ приготовления

Отварить яйца вкрутую (около 10 минут после закипания). Охладить, очистить и поделить на белки и желтки. Сырки при необходимости охладить в морозильнике, чтобы их было легче натирать.

классический рецепт салата мимоза
Консерва для салата. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Открыть консервы, слить лишнее масло. Размять сардины вилкой до состояния пасты. Натереть белки на маленькой терке. Отдельно натереть желтки. Натереть плавленые творожки.

простой рецепт мимозы
Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

На плоскую тарелку выложить первый слой — сардины, разровнять и смазать тонким слоем майонеза. Второй слой — натертые белки, снова смазать майонезом. Третий слой — натертые плавленые сырки, смазать майонезом. Завершающий слой — натертые желтки, равномерно посыпать поверхность салата.

простой рецепт мимозы на новый год
Белки и консервы. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Накрыть салат пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1-2 часа для пропитки. Перед подачей можно украсить свежей зеленью или тонкими ломтиками огурца.

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Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

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