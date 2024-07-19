Правила консервації огірків та помідорів без солі — поради Клопотенка

Євген Клопотенко. Фото: klopotenko.com

Для консервування огірків без солі можна використати томатний кетчуп. Чимало українців вважають, що консервація неможлива без солі, проте шеф-кухар Євген Клопотенко пояснив, що це не зовсім так.

Про це розповів шеф-кухар Євген Клопотенко в ефірі "Сніданок з 1+1". Він зазначив, що сіль не є консервантом, вона додається лише для смаку.

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Клопотенко поділився рецептами консервування огірків та помідорів без солі. Наприклад, існує метод консервування помідорів у власному соку: овочі потрібно проварити близько 10 хвилин у воді, стерилізувати банки в мікрохвильовій печі або в духовці, потім залити гарячі помідори в банки і закрити їх.

"Сіль тут не потрібна, тому що кислота у помідорах виконує роль консерванту", — пояснив шеф-кухар.

Огірки та помідори. Фото: Freepik

Для консервування огірків без солі можна використати томатний кетчуп. Потрібно взяти огірки, проварити їх, потім змішати кетчуп із цукром, оцтом та провареними огірками.

Овочі та помідори в банках. Фото: Freepik

Також можна використовувати соєвий соус замість кетчупу, додаючи його до смаку.

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