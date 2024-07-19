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Клопотенко розповів, як можна консервувати огірки та помідори без солі

19 липня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Правила консервації огірків та помідорів без солі — поради Клопотенка
Євген Клопотенко. Фото: klopotenko.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Для консервування огірків без солі можна використати томатний кетчуп. Чимало українців вважають, що консервація неможлива без солі, проте шеф-кухар Євген Клопотенко пояснив, що це не зовсім так.

Про це розповів шеф-кухар Євген Клопотенко в ефірі "Сніданок з 1+1". Він зазначив, що сіль не є консервантом, вона додається лише для смаку.

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Клопотенко поділився рецептами консервування огірків та помідорів без солі. Наприклад, існує метод консервування помідорів у власному соку: овочі потрібно проварити близько 10 хвилин у воді, стерилізувати банки в мікрохвильовій печі або в духовці, потім залити гарячі помідори в банки і закрити їх.

"Сіль тут не потрібна, тому що кислота у помідорах виконує роль консерванту", — пояснив шеф-кухар.

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Огірки та помідори. Фото: Freepik

Для консервування огірків без солі можна використати томатний кетчуп. Потрібно взяти огірки, проварити їх, потім змішати кетчуп із цукром, оцтом та провареними огірками.

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Овочі та помідори в банках. Фото: Freepik

Також можна використовувати соєвий соус замість кетчупу, додаючи його до смаку.

Раніше ми писали, чому для консервації категорично не підходить йодована сіль.

Ще ми розповідали, як правильно стерилізувати банки та кришки для консервації — швидкі способи.

Рекомендуємо ознайомитися з інформацією, чи можна використовувати яблучний оцет при консервації продуктів — корисні поради.

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