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Клопотенко рассказал, как можно консервировать огурцы и помидоры без соли

19 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Правила консервации огурцов и помидоров без соли — советы Клопотенко
Евгений Клопотенко. Фото: klopotenko.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Для консервирования огурцов без соли можно использовать томатный кетчуп. Многие украинцы считают, что консервация невозможна без соли, однако шеф-повар Евгений Клопотенко объяснил, что это не совсем так.

Об этом рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко в эфире "Сніданок з 1+1". Он отметил, что соль не является консервантом, она добавляется только для вкуса.

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Клопотенко поделился рецептами консервирования огурцов и помидоров без соли. Например, существует метод консервирования помидоров в собственном соку: овощи нужно проварить около 10 минут в воде, стерилизовать банки в микроволновке или в духовке, затем залить горячие помидоры в банки и закрыть их.

"Соль здесь не нужна, потому что кислота в помидорах выполняет роль консерванта", - пояснил шеф-повар.

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Огурцы и помидоры. Фото: Freepik

Для консервирования огурцов без соли можно использовать томатный кетчуп. Нужно взять огурцы, проварить их, затем смешать кетчуп с сахаром, уксусом и проваренными огурцами.

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Овощи и помидоры в банках. Фото: Freepik

Также можно использовать соевый соус вместо кетчупа, добавляя его по вкусу.

Ранее мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.

Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы. 

Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы. 

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