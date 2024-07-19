Правила консервации огурцов и помидоров без соли — советы Клопотенко

Евгений Клопотенко. Фото: klopotenko.com

Для консервирования огурцов без соли можно использовать томатный кетчуп. Многие украинцы считают, что консервация невозможна без соли, однако шеф-повар Евгений Клопотенко объяснил, что это не совсем так.

Об этом рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко в эфире "Сніданок з 1+1". Он отметил, что соль не является консервантом, она добавляется только для вкуса.

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Клопотенко поделился рецептами консервирования огурцов и помидоров без соли. Например, существует метод консервирования помидоров в собственном соку: овощи нужно проварить около 10 минут в воде, стерилизовать банки в микроволновке или в духовке, затем залить горячие помидоры в банки и закрыть их.

"Соль здесь не нужна, потому что кислота в помидорах выполняет роль консерванта", - пояснил шеф-повар.

Огурцы и помидоры. Фото: Freepik

Для консервирования огурцов без соли можно использовать томатный кетчуп. Нужно взять огурцы, проварить их, затем смешать кетчуп с сахаром, уксусом и проваренными огурцами.

Овощи и помидоры в банках. Фото: Freepik

Также можно использовать соевый соус вместо кетчупа, добавляя его по вкусу.

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