Традиційна українська перша страва — покроковий рецепт

Кминкова поливка — закарпатська страва з лікувальними властивостями, дуже смачно, корисно й бюджетно
Автор рецепта стверджує, що ця страва без перебільшення має лікувальні властивості. Готується дуже просто і швидко. Радимо ознайомитися з цим незвичайним рецептом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 1 ст.л. кмину;
- 1 маленька цибулина;
- 2 ст.л. пшеничного борошна;
- 20 г вершкового масла або 2 ст.л. олії;
- 1 ч.л. солі;
- 1,5 л води.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно обсмажити цибулю на вершковому маслі. Це краще зробити в каструлі з товтим дном.
Потім потрібно додати одну столову ложку кмину та продовжити смажити. Додаємо борошно та все швидко перемішуємо.
Потім поступово додаємо воду та сіль. Варити приблизно 5 хвилин.
Для подачі можна подсушити хліб в духовці та зробити сухарики.
Подаємо нашу першу страву разом з сухариками. Вона корисна для тих, кого турбують болі в животі. Саме така страва чудодійно допомагала дорослим та дітям.
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