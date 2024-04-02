Традиційна українська перша страва — покроковий рецепт

Закарпатська страва. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Автор рецепта стверджує, що ця страва без перебільшення має лікувальні властивості. Готується дуже просто і швидко. Радимо ознайомитися з цим незвичайним рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

1 ст.л. кмину;

1 маленька цибулина;

2 ст.л. пшеничного борошна;

20 г вершкового масла або 2 ст.л. олії;

1 ч.л. солі;

1,5 л води.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно обсмажити цибулю на вершковому маслі. Це краще зробити в каструлі з товтим дном.

Цибуля та вершкове масло.

Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім потрібно додати одну столову ложку кмину та продовжити смажити. Додаємо борошно та все швидко перемішуємо.

Спеції та борошно.

Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім поступово додаємо воду та сіль. Варити приблизно 5 хвилин.

Додавання води.

Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Для подачі можна подсушити хліб в духовці та зробити сухарики.

Сухарики з хліба.

Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Подаємо нашу першу страву разом з сухариками. Вона корисна для тих, кого турбують болі в животі. Саме така страва чудодійно допомагала дорослим та дітям.

Готова страва.

Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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