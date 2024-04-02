Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Кминкова поливка — закарпатська страва з лікувальними властивостями, дуже смачно, корисно й бюджетно arrow

Кминкова поливка — закарпатська страва з лікувальними властивостями, дуже смачно, корисно й бюджетно

2 квітня 2024 08:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Традиційна українська перша страва — покроковий рецепт
Закарпатська страва. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Автор рецепта стверджує, що ця страва без перебільшення має лікувальні властивості. Готується дуже просто і швидко. Радимо ознайомитися з цим незвичайним рецептом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 1 ст.л. кмину;
  • 1 маленька цибулина;
  • 2 ст.л. пшеничного борошна;
  • 20 г вершкового масла або 2 ст.л. олії;
  • 1 ч.л. солі;
  • 1,5 л води. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно обсмажити цибулю на вершковому маслі. Це краще зробити в каструлі з товтим дном. 

null
Цибуля та вершкове масло. 
Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім потрібно додати одну столову ложку кмину та продовжити смажити. Додаємо борошно та все швидко перемішуємо. 

null
Спеції та борошно. 
Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім поступово додаємо воду та сіль. Варити приблизно 5 хвилин. 

null
Додавання води. 
Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Для подачі можна подсушити хліб в духовці та зробити сухарики. 

null
Сухарики з хліба. 
Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Подаємо нашу першу страву разом з сухариками. Вона корисна для тих, кого турбують болі в животі. Саме така страва чудодійно допомагала дорослим та дітям. 

null
Готова страва. 
Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт чеського часникового супу "чеснечка".

Збережіть рецепт сирного супу, від якого все у захваті.

лайфхаки
рецепти
Українська кухня
суп
закарпатська кухня
олія чорного кмину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд