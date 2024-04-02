Традиционное украинское первое блюдо — пошаговый рецепт

Закарпатское блюдо. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Автор рецепта утверждает, что это блюдо без преувеличения обладает лечебными свойствами. Готовится очень просто и быстро. Советуем ознакомиться с этим необычным рецептом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

1 ст.л. тмина;

1 маленькая луковица;

2 ст.л. пшеничной муки;

20 г сливочного масла или 2 ст.л. масла;

1 ч.л. соли;

1,5л воды.

Способ приготовления

Сначала нужно обжарить лук на сливочном масле. Это лучше сделать в кастрюле с толстым дном.

Лук и сливочное масло.

Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем нужно добавить одну столовую ложку тмина и продолжить жарить. Добавляем муку и быстро перемешиваем.

Специи и мука.

Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем постепенно добавляем воду и соль. Варить около 5 минут.

Добавление воды.

Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Для подачи можно подсушить хлеб в духовке и сделать сухарики.

Сухарики из хлеба.

Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Подаем наше первое блюдо вместе с сухариками. Оно полезно тем, кого беспокоят боли в животе. Именно такое блюдо чудодейственно помогало взрослым и детям.

Готовое блюдо.

Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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