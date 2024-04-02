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"Тминочная поливка" — закарпатское блюдо с лечебными свойствами, очень вкусно, полезно и бюджетно

2 апреля 2024 08:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Традиционное украинское первое блюдо — пошаговый рецепт
Закарпатское блюдо. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Автор рецепта утверждает, что это блюдо без преувеличения обладает лечебными свойствами. Готовится очень просто и быстро. Советуем ознакомиться с этим необычным рецептом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 1 ст.л. тмина;
  • 1 маленькая луковица;
  • 2 ст.л. пшеничной муки;
  • 20 г сливочного масла или 2 ст.л. масла;
  • 1 ч.л. соли;
  • 1,5л воды.

Способ приготовления

Сначала нужно обжарить лук на сливочном масле. Это лучше сделать в кастрюле с толстым дном.

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Лук и сливочное масло.
Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем нужно добавить одну столовую ложку тмина и продолжить жарить. Добавляем муку и быстро перемешиваем.

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Специи и мука.
Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем постепенно добавляем воду и соль. Варить около 5 минут.

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Добавление воды.
Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Для подачи можно подсушить хлеб в духовке и сделать сухарики.

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Сухарики из хлеба.
Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Подаем наше первое блюдо вместе с сухариками. Оно полезно тем, кого беспокоят боли в животе. Именно такое блюдо чудодейственно помогало взрослым и детям.

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Готовое блюдо.
Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о рецепте чешского чесночного супа "чесночка".

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

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