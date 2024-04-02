Традиционное украинское первое блюдо — пошаговый рецепт

"Тминочная поливка" — закарпатское блюдо с лечебными свойствами, очень вкусно, полезно и бюджетно
Автор рецепта утверждает, что это блюдо без преувеличения обладает лечебными свойствами. Готовится очень просто и быстро. Советуем ознакомиться с этим необычным рецептом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 1 ст.л. тмина;
- 1 маленькая луковица;
- 2 ст.л. пшеничной муки;
- 20 г сливочного масла или 2 ст.л. масла;
- 1 ч.л. соли;
- 1,5л воды.
Способ приготовления
Сначала нужно обжарить лук на сливочном масле. Это лучше сделать в кастрюле с толстым дном.
Затем нужно добавить одну столовую ложку тмина и продолжить жарить. Добавляем муку и быстро перемешиваем.
Затем постепенно добавляем воду и соль. Варить около 5 минут.
Для подачи можно подсушить хлеб в духовке и сделать сухарики.
Подаем наше первое блюдо вместе с сухариками. Оно полезно тем, кого беспокоят боли в животе. Именно такое блюдо чудодейственно помогало взрослым и детям.
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