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Коктейлі, які можна приготувати на Новий рік Змії 2025

11 грудня 2024 20:13
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Топ коктейлів на Новий рік Змії 2025 — ідеї для святкового столу
Символ 2025 року. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете вразити гостей на святкуванні Нового року Змії 2025? Підготуйте яскраві та смачні коктейлі! У нашій добірці ви знайдете ідеї напоїв, які легко приготувати вдома, і зробите ваше свято особливим.

Новини.LIVE зібрали добірку смачних напоїв, які створять настрій і стануть чудовим доповнення святкової вечері. 

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Новий рік — це завжди особлива атмосфера свята, коли хочеться чогось незвичайного, яскравого та смачного. Якщо ви плануєте зустрічати 2025 рік у компанії друзів чи рідних, додайте до святкового столу оригінальні коктейлі. 

У символіці року Змії домінують витонченість і грація, тому коктейлі повинні бути не лише смачними, а й елегантними. Ми підготували кілька рецептів напоїв, які легко приготувати вдома.

1. "Зміїна чарівність" (на основі джину)

які коктейлі приготувати на новий рік 2025
Зелений коктейль. Фото: Freepik

Вам знадобиться: 

  • джин — 50 мл;
  • лимонний сік — 20 мл;
  • огірковий сироп або сік — 15 мл;
  • лід у кубиках;
  • слайс огірка для прикраси.

Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти у шейкері з льодом. Процідити у коктейльний келих і прикрасити слайсом огірка, надавши вигляду "зміїної шкіри".

2. "Смарагдовий рай" (безалкогольний варіант)

який коктейль приготувати на рік змії 2025
Смарагдовий коктейль. Фото: Freepik

Вам знадобиться: 

  • сік лайма — 40 мл;
  • яблучний сік — 100 мл;
  • газована вода — 50 мл;
  • листя м’яти та кружальце лайма для прикраси.

Спосіб приготування

У високий стакан налити сік лайма й яблучний сік. Додати кілька листочків м’яти та залити газованою водою. Прикрасити лаймом.

3. "Золото Змії" (шампанське із фруктами)

смачний коктейль на новий рік змії 2025
Святковий коктейль. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • шампанське — 150 мл;
  • лікер персиковий — 20 мл;
  • фрукти (апельсин або манго) для прикраси.

Спосіб приготування 

Налити лікер у келих для шампанського, додати охолоджене шампанське. Прикрасити шматочком апельсина або манго. Цей коктейль вражає легкістю та святковим ароматом.

4. "Зміїний поцілунок" (кавовий коктейль)

кавовий коктейль на новий рік
Кавовий коктейль. Фото: Freepik

Вам знадобиться: 

  • кавовий лікер — 30 мл;
  • вершковий лікер — 30 мл;
  • молоко або вершки — 50 мл;
  • лід.

Спосіб приготування

У стакан налити кавовий лікер, додати вершковий лікер та молоко. Ретельно перемішати та додати лід. Вийде ніжний коктейль із багатим смаком.

5. "Зміїна королева" (екзотичний смак)

екзотичний коктейль на новий рік 2025
Екзотичний коктейль. Фото: Freepik

Вам знадобиться: 

  • текіла — 50 мл;
  • апельсиновий сік — 100 мл;
  • гренадін — 10 мл;
  • лід.

Спосіб приготування

Налити в шейкер текілу, апельсиновий сік і лід, ретельно збити. Влити в келих, зверху додати гренадін для ефекту градієнта.

Поради для подачі коктейлів

Використовуйте незвичні келихи, які асоціюються із символом Змії. Наприклад, можна вибрати вузькі, витончені або закручені склянки.

Для прикраси використовуйте зелень, фрукти або навіть шматочки льоду з їстівними квітами.

Експериментуйте з кольорами: зелений, золотий, смарагдовий і срібний ідеально підходять для тематики року.

Такий вибір коктейлів зробить ваше святкування Нового року Змії 2025 справді особливим. 

Раніше ми писали про меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити удачу та гроші.

Також ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025.

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