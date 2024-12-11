Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Коктейли, которые можно приготовить на Новый год Змеи 2025 arrow

Коктейли, которые можно приготовить на Новый год Змеи 2025

11 декабря 2024 20:13
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Топ коктейлей на Новый год Змеи 2025 – идеи для праздничного стола
Символ 2025 года. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите поразить гостей на праздновании Нового года Змеи 2025? Подготовьте яркие и вкусные коктейли! В нашей подборке вы найдете идеи напитков, которые легко приготовить дома и сделать ваш праздник особенным.

Новини.LIVE собрали подборку вкусных напитков, которые создадут настроение и станут отличным дополнением праздничного ужина.

Читайте также:

Новый год — это всегда особая атмосфера праздника, когда хочется чего-то необычного, яркого и вкусного. Если вы планируете встречать 2025 в компании друзей или родных, добавьте к праздничному столу оригинальные коктейли.

В символике года Змеи доминируют утонченность и грация, поэтому коктейли должны быть не только вкусными, но и элегантными. Мы приготовили несколько рецептов напитков, которые просто приготовить дома.

1. "Змеиное обаяние" (на основе джина)

какие коктейли приготовить на новый год 2025
Зеленый коктейль. Фото: Freepik

Вам понадобится:

  • джин — 50 мл;
  • лимонный сок — 20 мл;
  • огуречный сироп или сок — 15 мл;
  • лед в кубиках;
  • слай огурца для украшения.

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом. Процедить в коктейльный бокал и украсить слайсом огурца, придав вид "змеиной кожи".

2. "Изумрудный рай" (безалкогольный вариант)

какой коктейль приготовить на год змеи 2025
Изумрудный коктейль. Фото: Freepik

Вам понадобится:

  • сок лайма — 40 мл;
  • яблочный сок — 100 мл;
  • газировка — 50 мл;
  • листья мяты и кружочек лайма для украшения.

Способ приготовления

В высокий стакан налить сок лайма и яблочный сок. Добавить несколько листочков мяты и залить газировкой. Украсить лаймом.

3. "Золото Змеи" (шампанское с фруктами)

вкусный коктейль на новый год змеи 2025
Праздничный коктейль. Фото: Freepik

Вам понадобится:

  • шампанское — 150 мл;
  • ликер персиковый — 20 мл;
  • фрукты (апельсин или манго) для украшения.

Способ приготовления

Налить ликер в бокал для шампанского, добавить охлажденное шампанское. Украсить кусочком апельсина или манго. Этот коктейль поражает воздушностью и праздничным ароматом.

4. "Змеиный поцелуй" (кофейный коктейль)

кофейный коктейль на новый год
Кофейный коктейль. Фото: Freepik

Вам понадобится:

  • кофейный ликер — 30 мл;
  • сливочный ликер — 30 мл;
  • молоко или сливки — 50 мл;
  • лед.

Способ приготовления

В стакан налить кофейный ликер, добавить сливочный ликер и молоко. Тщательно перемешать и добавить лед. Получится нежный коктейль с богатым вкусом.

5. "Змеиная королева" (экзотический вкус)

экзотический коктейль на новый год 2025
Экзотический коктейль. Фото: Freepik

Вам понадобится:

  • текила — 50 мл;
  • апельсиновый сок — 100 мл;
  • гренадин — 10 мл;
  • лед.

Способ приготовления

Налить в шейкер текилу, апельсиновый сок и лед, тщательно взбить. Влить в бокал, сверху добавить гренадин для эффекта градиента.

Советы для подачи коктейлей

Используйте необычные бокалы, связанные с символом Змеи. Например, можно выбрать узкие, изящные или закрученные стаканы.

Для украшения используйте зелень, фрукты или даже кусочки льда со съедобными цветами.

Экспериментируйте с цветами: зеленый, золотой, изумрудный и серебряный идеально подходят для тематики года.

Такой выбор коктейлей сделает ваше празднование Нового года Змеи 2025 года действительно особенным.

Раньше мы писали о меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь удачу и деньги.

Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025 года.

рецепты напитки коктейль Новый год 2025 Зеленая Деревянная Змея

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:11 Какая ситуация в Грузии на вторую неделю протестов — прямой эфиh

21:09 В ОП отреагировали на идею Орбана о перемирии на Рождество

21:03 Дождь перейдет в мокрый снег — прогноз погоды в Харькове

20:34 Раскрыли масштабную схему поборов на украинской железной дороге

20:25 Синоптики призвали водителей быть осторожными завтра

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

20:20 Потребуется всем клиентам — какая услуга появилась в Киевстаре

20:14 Статус УБД — основания для его получения

20:04 Зеленский сообщил о первых результатах запуска єПідтримки

20:02 На Киевщине женщина убила мужа во время ссоры — что решил суд

20:00 Милевский неожиданно "влип" в скандал с договорными матчами

21:11 Какая ситуация в Грузии на вторую неделю протестов — прямой эфиh

21:09 В ОП отреагировали на идею Орбана о перемирии на Рождество

21:03 Дождь перейдет в мокрый снег — прогноз погоды в Харькове

20:34 Раскрыли масштабную схему поборов на украинской железной дороге

20:25 Синоптики призвали водителей быть осторожными завтра

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

20:20 Потребуется всем клиентам — какая услуга появилась в Киевстаре

20:14 Статус УБД — основания для его получения

20:04 Зеленский сообщил о первых результатах запуска єПідтримки

20:02 На Киевщине женщина убила мужа во время ссоры — что решил суд

20:00 Милевский неожиданно "влип" в скандал с договорными матчами

Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника