Коли і як квасити капусту у грудні 2024 року за місячним календарем — поради для господинь

Квашена капуста. Фото: Freepik

Дізнайтеся, коли найкраще квасити капусту у грудні 2024 року, орієнтуючись на місячний календар. Обирайте вдалі дати та дотримуйтесь простих порад, щоб капуста вийшла хрусткою, смачною і довго зберігалася.

Новини.LIVE. розкажуть, коли в грудні найкраще квасити капусту,. щоб вона довго зберігалася та виходила хрусткою та смачною.

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Квашення капусти — це не тільки давня традиція, але й своєрідне мистецтво. Вважається, що успіх у цій справі залежить від правильного часу, обраного для приготування, а також від дотримання кількох важливих порад.

Квашена капуста та морква. Фото: Freepik

У грудні 2024 року місячний календар надає декілька вдалих днів для закваски капусти, які варто взяти до уваги, щоб отримати ідеально хрустку і смачну капусту, яка довго зберігатиметься.

Вплив Місяця на процес квашення капусти

Місячний календар відіграє важливу роль у господарстві, особливо коли йдеться про консервацію та заготівлі. Місяць впливає на енергетику овочів, їх здатність зберігати свіжість і смак протягом тривалого часу. Найкраще квасити капусту в період, коли Місяць перебуває у фазі зростання або у повні. Саме тоді капуста вбирає потрібну кількість солі й краще зберігається, а її смак стає насиченим та пікантним.

Вдалі дати для квашення капусти у грудні 2024

У грудні 2024 року найбільш сприятливі дні для квашення капусти — це періоди, коли Місяць перебуває у зростаючій фазі або близько до повного місяця.

Згідно з місячним календарем, рекомендовані дати для цього місяця:

3-5 грудня — зростаючий Місяць, який сприяє прискоренню процесу ферментації;

8 грудня — повня, коли овочі мають найкращі властивості для квашення;

15-16 грудня — фаза спадаючого Місяця, але все ще сприятлива для квашення;

20 грудня — день, коли Місяць перебуває у зростаючій фазі, що допоможе капусті залишатися хрусткою.

Підготовка капусти до квашення: поради та рекомендації

Обирайте пізньостиглі сорти капусти — вони краще підходять для квашення. Така капуста щільніша, має високий вміст цукру, що сприяє природній ферментації.

Перевірте головки капусти — вони мають бути свіжими, без плям чи слідів пошкодження. Листя повинно бути соковитим і хрустким, адже саме від цього залежить кінцевий смак квашеної капусти.

Сіль для квашення — найкраще використовувати грубозернисту кам’яну сіль без додаткових домішок. Вона допоможе рівномірно засолити капусту і не перебиватиме її смак.

Додавання інших інгредієнтів — традиційно до капусти додають моркву, кмин або насіння кропу. Вони покращують смак і збагачують її аромат.

Як квасити капусту — покроковий процес

Нашинкуйте капусту тонкими смужками, а моркву натріть на великій тертці.

У великій мисці перемішайте капусту та моркву з сіллю. Перетирайте овочі руками, поки капуста не пустить сік.

Для аромату та смаку можна додати насіння кропу або лавровий лист.

Викладіть капусту в чисті скляні банки або глиняні горщики, ретельно утрамбовуючи її, щоб вийшло якомога більше соку. Сік повинен повністю покривати капусту.

Щоб забезпечити рівномірну ферментацію, зверху накрийте капусту гнітом (наприклад, перевернутою тарілкою з гнітом зверху).

Залиште капусту на 3-5 днів при кімнатній температурі. Потім можна перенести у прохолодне місце для подальшого зберігання.

Поради для збереження хрусткості капусти

Температура приміщення. Під час початкового етапу ферментації капуста повинна стояти при температурі 18-20°C. Занадто висока температура може прискорити процес, але призведе до втрати хрусткості.

Слідкуйте за рівнем соку. Якщо капуста починає підніматися над соком, долийте трохи кип’яченої і охолодженої води з розчиненою сіллю, щоб капуста завжди залишалася покритою рідиною.

Квасити капусту у грудні 2024 року найкраще у дні, коли Місяць у зростаючій фазі або у повні. Дотримуючись цих простих порад, ви отримаєте ароматну, хрустку і корисну квашену капусту, яка стане чудовим доповненням до вашого зимового раціону.

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