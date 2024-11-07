Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Коли квасити капусту у грудні 2024 року за місячним календарем arrow

Коли квасити капусту у грудні 2024 року за місячним календарем

7 листопада 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Коли і як квасити капусту у грудні 2024 року за місячним календарем — поради для господинь
Квашена капуста. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дізнайтеся, коли найкраще квасити капусту у грудні 2024 року, орієнтуючись на місячний календар. Обирайте вдалі дати та дотримуйтесь простих порад, щоб капуста вийшла хрусткою, смачною і довго зберігалася.

Новини.LIVE. розкажуть, коли в грудні найкраще квасити капусту,. щоб вона довго зберігалася та виходила хрусткою та смачною. 

Читайте також:

Квашення капусти — це не тільки давня традиція, але й своєрідне мистецтво. Вважається, що успіх у цій справі залежить від правильного часу, обраного для приготування, а також від дотримання кількох важливих порад.

null
Квашена капуста та морква. Фото: Freepik

У грудні 2024 року місячний календар надає декілька вдалих днів для закваски капусти, які варто взяти до уваги, щоб отримати ідеально хрустку і смачну капусту, яка довго зберігатиметься.

Вплив Місяця на процес квашення капусти

Місячний календар відіграє важливу роль у господарстві, особливо коли йдеться про консервацію та заготівлі. Місяць впливає на енергетику овочів, їх здатність зберігати свіжість і смак протягом тривалого часу. Найкраще квасити капусту в період, коли Місяць перебуває у фазі зростання або у повні. Саме тоді капуста вбирає потрібну кількість солі й краще зберігається, а її смак стає насиченим та пікантним.

Вдалі дати для квашення капусти у грудні 2024

У грудні 2024 року найбільш сприятливі дні для квашення капусти — це періоди, коли Місяць перебуває у зростаючій фазі або близько до повного місяця.

Згідно з місячним календарем, рекомендовані дати для цього місяця:

  • 3-5 грудня — зростаючий Місяць, який сприяє прискоренню процесу ферментації;
  • 8 грудня — повня, коли овочі мають найкращі властивості для квашення;
  • 15-16 грудня — фаза спадаючого Місяця, але все ще сприятлива для квашення;
  • 20 грудня — день, коли Місяць перебуває у зростаючій фазі, що допоможе капусті залишатися хрусткою.

Підготовка капусти до квашення: поради та рекомендації

Обирайте пізньостиглі сорти капусти — вони краще підходять для квашення. Така капуста щільніша, має високий вміст цукру, що сприяє природній ферментації.

Перевірте головки капусти — вони мають бути свіжими, без плям чи слідів пошкодження. Листя повинно бути соковитим і хрустким, адже саме від цього залежить кінцевий смак квашеної капусти.

Сіль для квашення — найкраще використовувати грубозернисту кам’яну сіль без додаткових домішок. Вона допоможе рівномірно засолити капусту і не перебиватиме її смак.

Додавання інших інгредієнтів — традиційно до капусти додають моркву, кмин або насіння кропу. Вони покращують смак і збагачують її аромат.

Як квасити капусту — покроковий процес

Нашинкуйте капусту тонкими смужками, а моркву натріть на великій тертці.

У великій мисці перемішайте капусту та моркву з сіллю. Перетирайте овочі руками, поки капуста не пустить сік.

Для аромату та смаку можна додати насіння кропу або лавровий лист.

Викладіть капусту в чисті скляні банки або глиняні горщики, ретельно утрамбовуючи її, щоб вийшло якомога більше соку. Сік повинен повністю покривати капусту.

Щоб забезпечити рівномірну ферментацію, зверху накрийте капусту гнітом (наприклад, перевернутою тарілкою з гнітом зверху).

Залиште капусту на 3-5 днів при кімнатній температурі. Потім можна перенести у прохолодне місце для подальшого зберігання.

Поради для збереження хрусткості капусти

Температура приміщення. Під час початкового етапу ферментації капуста повинна стояти при температурі 18-20°C. Занадто висока температура може прискорити процес, але призведе до втрати хрусткості.

Слідкуйте за рівнем соку. Якщо капуста починає підніматися над соком, долийте трохи кип’яченої і охолодженої води з розчиненою сіллю, щоб капуста завжди залишалася покритою рідиною.

Квасити капусту у грудні 2024 року найкраще у дні, коли Місяць у зростаючій фазі або у повні. Дотримуючись цих простих порад, ви отримаєте ароматну, хрустку і корисну квашену капусту, яка стане чудовим доповненням до вашого зимового раціону.

Раніше ми писали про делікатес на зиму, за ним ганялися всі господині у 90-х — заготівля із солодких перців.

Також радимо ознайомитися з рецептом болгарського перцю по-корейськи — смачна та соковита закуска.

Ще ми писали про рецепт маринованого перцю на зиму.

місячний календар рецепти квашена капуста лайфхаки капуста на зиму

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:19 Родина Дональда Трампа — за кого вийшли заміж дочки мільярдера

02:40 Які дії з боку ТЦК вважаються протиправними — повний перелік

02:05 Зеленський зателефонував Трампу — про що домовились

01:32 Ігнорував ТЦК, адже сказали йти добровольцем — рішення суду

01:30 Мобілізація жінок та трудові загони — експерти внесли ясність

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

00:32 Прийняла поразку, але не зупиниться — Гарріс виступила з промовою

00:30 Коли обмежено придатний має сам звертатися до ТЦК

Оновлено

00:25 Судаков став найкращим гравцем матчу з Янг Бойз — оцінки гравцям

00:01 У Німеччині розпалась урядова коаліція — коли чекати на вибори

6 листопада 2024

23:56 Мир через силу та інші обіцянки — чого чекати від політики Трампа

03:19 Родина Дональда Трампа — за кого вийшли заміж дочки мільярдера

02:40 Які дії з боку ТЦК вважаються протиправними — повний перелік

02:05 Зеленський зателефонував Трампу — про що домовились

01:32 Ігнорував ТЦК, адже сказали йти добровольцем — рішення суду

01:30 Мобілізація жінок та трудові загони — експерти внесли ясність

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

00:32 Прийняла поразку, але не зупиниться — Гарріс виступила з промовою

00:30 Коли обмежено придатний має сам звертатися до ТЦК

Оновлено

00:25 Судаков став найкращим гравцем матчу з Янг Бойз — оцінки гравцям

00:01 У Німеччині розпалась урядова коаліція — коли чекати на вибори

6 листопада 2024

23:56 Мир через силу та інші обіцянки — чого чекати від політики Трампа

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

18:00 Перемога Трампа та перша реакція Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему, з якою стикаються жінки в ЗСУ

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявив, що вплине на збільшення бюджету допомоги від США

Text

12:06 Забезпечення військових — скільки закладено в бюджеті на МОУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи