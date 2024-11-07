Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Когда квасить капусту в декабре 2024 года по лунному календарю arrow

Когда квасить капусту в декабре 2024 года по лунному календарю

7 ноября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Когда и как квасить капусту в декабре 2024 года по лунному календарю — советы для хозяек
Квашеная капуста. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Узнайте, когда лучше квасить капусту в декабре 2024 года, ориентируясь на лунный календарь. Выбирайте удачные даты и следуйте простым советам, чтобы капуста получилась хрустящей, вкусной и долго хранилась.

Новини.LIVE. расскажут, когда в декабре лучше всего квасить капусту. чтобы она долго хранилась и получалась хрустящей и вкусной.

Читайте также:

Квашение капусты — это не только давняя традиция, но и своеобразное искусство. Считается, что успех по этому делу зависит от правильного времени, выбранного для приготовления, а также соблюдения нескольких важных советов.

null
Квашеная капуста и морковь. Фото: Freepik

В декабре 2024 года лунный календарь предоставляет несколько удачных дней для закваски капусты, которые следует принять во внимание, чтобы получить идеально хрустящую и вкусную капусту, которая будет долго храниться.

Влияние Луны на процесс квашения капусты

Лунный календарь играет важную роль в хозяйстве, особенно когда речь идет о консервации и заготовках. Луна оказывает влияние на энергетику овощей, их способность сохранять свежесть и вкус в течение длительного времени. Лучше всего квасить капусту в период, когда Луна находится в фазе роста или в полнолуние. В это время капуста впитывает нужное количество соли и лучше сохраняется, а ее вкус становится насыщенным и пикантным.

Удачные даты для квашения капусты в декабре 2024

В декабре 2024 года наиболее благоприятные дни для квашения капусты — это периоды, когда Луна находится в растущей фазе или около полнолуния.

Согласно лунному календарю, рекомендуемые даты для этого месяца:

  • 3-5 декабря — растущая Луна, способствующая ускорению процесса ферментации;
  • 8 декабря — полнолуние, когда овощи обладают наилучшими свойствами для квашения;
  • 15-16 декабря — фаза ниспадающей Луны, но все еще благоприятная для квашения;
  • 20 декабря — день, когда Луна находится в растущей фазе, что поможет капусте оставаться хрустящей.

Подготовка капусты к квашению: советы и рекомендации

Выбирайте позднеспелые сорта капусты — они лучше подходят для квашения. Такая капуста более плотная, имеет высокое содержание сахара, что способствует естественной ферментации.

Проверьте головки капусты — они должны быть свежими, без пятен или следов повреждения. Листья должны быть сочными и хрустящими, ведь именно от этого зависит конечный вкус квашеной капусты.

Соль для квашения — лучше всего использовать крупнозернистую каменную соль без дополнительных примесей. Она поможет равномерно засолить капусту и не будет перебивать ее вкус.

Добавление других ингредиентов — традиционно в капусту добавляют морковь, тмин или семена укропа. Они улучшают вкус и обогащают его аромат.

Как квасить капусту — пошаговый процесс

Нашинкуйте капусту тонкими полосками, а морковь натрите на большой терке.

В большой миске перемешайте капусту и морковь с солью. Перетирайте овощи руками, пока капуста не пустит сок.

Для аромата и вкуса можно добавить семена укропа или лавровый лист.

Выложите капусту в чистые стеклянные банки или глиняные горшки, тщательно утрамбовывая ее, чтобы получилось как можно больше сока. Сок должен полностью покрывать капусту.

Чтобы обеспечить равномерную ферментацию, сверху накройте капусту фитилем (например, перевернутой тарелкой с фитилем сверху).

Оставьте капусту на 3-5 дней при комнатной температуре. Затем можно перенести в холодное место для последующего хранения.

Советы по сохранению хрустящей капусты

Температура помещения. При начальном этапе ферментации капуста должна стоять при температуре 18-20°C. Слишком высокая температура может ускорить процесс, но приведет к потере хрустящей.

Следите за уровнем сока. Если капуста начинает подниматься над соком, долейте немного кипяченой и охлажденной воды с растворенной солью, чтобы капуста оставалась покрытой жидкостью.

Квасить капусту в декабре 2024 лучше всего в дни, когда Луна в растущей фазе или в полнолуние. Следуя этим простым советам, вы получите ароматную, хрустящую и полезную квашеную капусту, которая станет отличным дополнением к вашему зимнему рациону.

Раньше мы писали о деликатес на зиму, за ним гонялись все хозяйки в 90-х — заготовка из сладких перцев.

Также советуем ознакомиться с рецептом болгарского перца по-корейски — вкусная и сочная закуска.

Еще мы писали о рецепте маринованного перца на зиму.

лунный календарь рецепты квашенная капуста лайфхаки капуста на зиму

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:32 Приняла поражение, но не остановится — Харрис выступила с речью

00:30 Когда ограниченно годный должен сам обращаться в ТЦК

обновлено:

00:25 Судаков стал лучшим игроком матча с Янг Бойз — оценки игрокам

00:01 В Германии распалась правительственная коалиция — когда выборы

6 ноября 2024

23:56 Мир через силу и другие обещания — чего ждать от политики Трампа

23:53 В Полтаве бизнесмен и полицейский избили парня в ресторане

23:47 Украина на пороге эпидемии — в МОЗ озвучили цифры по коклюшу

23:29 ЦИК признала Примаченко депутатом — что о нем известно

23:11 Байден поздравил Трампа с победой

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

23:03 Получил повестку и отказался из-за больной мамы — что решил суд

00:32 Приняла поражение, но не остановится — Харрис выступила с речью

00:30 Когда ограниченно годный должен сам обращаться в ТЦК

обновлено:

00:25 Судаков стал лучшим игроком матча с Янг Бойз — оценки игрокам

00:01 В Германии распалась правительственная коалиция — когда выборы

6 ноября 2024

23:56 Мир через силу и другие обещания — чего ждать от политики Трампа

23:53 В Полтаве бизнесмен и полицейский избили парня в ресторане

23:47 Украина на пороге эпидемии — в МОЗ озвучили цифры по коклюшу

23:29 ЦИК признала Примаченко депутатом — что о нем известно

23:11 Байден поздравил Трампа с победой

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

23:03 Получил повестку и отказался из-за больной мамы — что решил суд

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы