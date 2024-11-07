Когда и как квасить капусту в декабре 2024 года по лунному календарю — советы для хозяек

Квашеная капуста. Фото: Freepik

Узнайте, когда лучше квасить капусту в декабре 2024 года, ориентируясь на лунный календарь. Выбирайте удачные даты и следуйте простым советам, чтобы капуста получилась хрустящей, вкусной и долго хранилась.

Новини.LIVE. расскажут, когда в декабре лучше всего квасить капусту. чтобы она долго хранилась и получалась хрустящей и вкусной.

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Квашение капусты — это не только давняя традиция, но и своеобразное искусство. Считается, что успех по этому делу зависит от правильного времени, выбранного для приготовления, а также соблюдения нескольких важных советов.

Квашеная капуста и морковь. Фото: Freepik

В декабре 2024 года лунный календарь предоставляет несколько удачных дней для закваски капусты, которые следует принять во внимание, чтобы получить идеально хрустящую и вкусную капусту, которая будет долго храниться.

Влияние Луны на процесс квашения капусты

Лунный календарь играет важную роль в хозяйстве, особенно когда речь идет о консервации и заготовках. Луна оказывает влияние на энергетику овощей, их способность сохранять свежесть и вкус в течение длительного времени. Лучше всего квасить капусту в период, когда Луна находится в фазе роста или в полнолуние. В это время капуста впитывает нужное количество соли и лучше сохраняется, а ее вкус становится насыщенным и пикантным.

Удачные даты для квашения капусты в декабре 2024

В декабре 2024 года наиболее благоприятные дни для квашения капусты — это периоды, когда Луна находится в растущей фазе или около полнолуния.

Согласно лунному календарю, рекомендуемые даты для этого месяца:

3-5 декабря — растущая Луна, способствующая ускорению процесса ферментации;

8 декабря — полнолуние, когда овощи обладают наилучшими свойствами для квашения;

15-16 декабря — фаза ниспадающей Луны, но все еще благоприятная для квашения;

20 декабря — день, когда Луна находится в растущей фазе, что поможет капусте оставаться хрустящей.

Подготовка капусты к квашению: советы и рекомендации

Выбирайте позднеспелые сорта капусты — они лучше подходят для квашения. Такая капуста более плотная, имеет высокое содержание сахара, что способствует естественной ферментации.

Проверьте головки капусты — они должны быть свежими, без пятен или следов повреждения. Листья должны быть сочными и хрустящими, ведь именно от этого зависит конечный вкус квашеной капусты.

Соль для квашения — лучше всего использовать крупнозернистую каменную соль без дополнительных примесей. Она поможет равномерно засолить капусту и не будет перебивать ее вкус.

Добавление других ингредиентов — традиционно в капусту добавляют морковь, тмин или семена укропа. Они улучшают вкус и обогащают его аромат.

Как квасить капусту — пошаговый процесс

Нашинкуйте капусту тонкими полосками, а морковь натрите на большой терке.

В большой миске перемешайте капусту и морковь с солью. Перетирайте овощи руками, пока капуста не пустит сок.

Для аромата и вкуса можно добавить семена укропа или лавровый лист.

Выложите капусту в чистые стеклянные банки или глиняные горшки, тщательно утрамбовывая ее, чтобы получилось как можно больше сока. Сок должен полностью покрывать капусту.

Чтобы обеспечить равномерную ферментацию, сверху накройте капусту фитилем (например, перевернутой тарелкой с фитилем сверху).

Оставьте капусту на 3-5 дней при комнатной температуре. Затем можно перенести в холодное место для последующего хранения.

Советы по сохранению хрустящей капусты

Температура помещения. При начальном этапе ферментации капуста должна стоять при температуре 18-20°C. Слишком высокая температура может ускорить процесс, но приведет к потере хрустящей.

Следите за уровнем сока. Если капуста начинает подниматься над соком, долейте немного кипяченой и охлажденной воды с растворенной солью, чтобы капуста оставалась покрытой жидкостью.

Квасить капусту в декабре 2024 лучше всего в дни, когда Луна в растущей фазе или в полнолуние. Следуя этим простым советам, вы получите ароматную, хрустящую и полезную квашеную капусту, которая станет отличным дополнением к вашему зимнему рациону.

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