Торт за 15 хвилин без духовки та печива, коли немає світла — покроковий рецепт

Коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання
Коли світло зникає, а бажання побалувати себе солоденьким залишається, цей торт стане справжньою знахідкою! Приготуйте його всього за 15 хвилин, без духовки та печива. Швидко, просто і неймовірно смачно — ідеальний десерт у будь-яких умовах!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- готові коржі 6 шт;
- банан 4 шт;
- сметана 30% 400 г;
- варене згущене молоко 380 г.
Спосіб приготування
Змішайте сметану зі згущеним молоком в окремій посудині. Очищені банани наріжте тонкими кружальцями.
Змастіть кожен корж приготованим кремом, викладіть на нього кружальця банана. Збирайте торт, змащуючи кремом верхівку та боки.
Прикрасити цей швидкий торт можна вареним згущеним молоком. Для цього наповніть кондитерський мішок згущеним молоком і тонким струменем покрийте верх торта.
Цей рецепт дозволяє швидко приготувати торт до чаю, не витрачаючи часу на випікання бісквіта та приготування складного крему.
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