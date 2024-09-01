Торт за 15 хвилин без духовки та печива, коли немає світла — покроковий рецепт

Торт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Коли світло зникає, а бажання побалувати себе солоденьким залишається, цей торт стане справжньою знахідкою! Приготуйте його всього за 15 хвилин, без духовки та печива. Швидко, просто і неймовірно смачно — ідеальний десерт у будь-яких умовах!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

готові коржі 6 шт;

банан 4 шт;

сметана 30% 400 г;

варене згущене молоко 380 г.

Спосіб приготування

Змішайте сметану зі згущеним молоком в окремій посудині. Очищені банани наріжте тонкими кружальцями.

Крем та банани. Фото: smachnenke.com.ua

Змастіть кожен корж приготованим кремом, викладіть на нього кружальця банана. Збирайте торт, змащуючи кремом верхівку та боки.

Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Прикрасити цей швидкий торт можна вареним згущеним молоком. Для цього наповніть кондитерський мішок згущеним молоком і тонким струменем покрийте верх торта.

Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт дозволяє швидко приготувати торт до чаю, не витрачаючи часу на випікання бісквіта та приготування складного крему.

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