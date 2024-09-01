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Коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання

1 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Торт за 15 хвилин без духовки та печива, коли немає світла — покроковий рецепт
Торт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Коли світло зникає, а бажання побалувати себе солоденьким залишається, цей торт стане справжньою знахідкою! Приготуйте його всього за 15 хвилин, без духовки та печива. Швидко, просто і неймовірно смачно — ідеальний десерт у будь-яких умовах!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • готові коржі 6 шт;
  • банан 4 шт;
  • сметана 30% 400 г;
  • варене згущене молоко 380 г.

Спосіб приготування 

Змішайте сметану зі згущеним молоком в окремій посудині. Очищені банани наріжте тонкими кружальцями.

рецепт торта без випічки
Крем та банани. Фото: smachnenke.com.ua

Змастіть кожен корж приготованим кремом, викладіть на нього кружальця банана. Збирайте торт, змащуючи кремом верхівку та боки.

простий рецепт торта без випічки
Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Прикрасити цей швидкий торт можна вареним згущеним молоком. Для цього наповніть кондитерський мішок згущеним молоком і тонким струменем покрийте верх торта.

простий та смачний рецепт торта без випічки
Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт дозволяє швидко приготувати торт до чаю, не витрачаючи часу на випікання бісквіта та приготування складного крему.

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