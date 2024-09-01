Торт за 15 минут без духовки и печенья, когда нет света – пошаговый рецепт

Когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки
Когда свет исчезает, а желание побаловать себя сладеньким остается, этот торт станет настоящей находкой! Приготовьте его всего за 15 минут без духовки и печенья. Быстро, просто и невероятно вкусно — идеальный десерт в любых условиях!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- готовые лепешки 6 шт;
- банан 4 шт;
- сметана 30% 400 г;
- вареное сгущенку 380 г.
Способ приготовления
Смешайте сметану со сгущенкой в отдельном сосуде. Очищенные бананы нарежьте тонкими кружочками.
Смажьте каждый корж приготовленным кремом, выложите на него кружки банана. Собирайте торт, смазывая кремом верхушку и бока.
Украсить этот быстрый торт можно вареным сгущенкой. Для этого наполните кондитерский мешок сгущенкой и тонкой струей покройте верх торта.
Этот рецепт позволяет быстро приготовить торт к чаю, не тратя времени на выпечку бисквита и приготовление сложного крема.
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