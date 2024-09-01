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Когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки

1 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Торт за 15 минут без духовки и печенья, когда нет света – пошаговый рецепт
Торт без выпечки. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Когда свет исчезает, а желание побаловать себя сладеньким остается, этот торт станет настоящей находкой! Приготовьте его всего за 15 минут без духовки и печенья. Быстро, просто и невероятно вкусно — идеальный десерт в любых условиях!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • готовые лепешки 6 шт;
  • банан 4 шт;
  • сметана 30% 400 г;
  • вареное сгущенку 380 г.

Способ приготовления

Смешайте сметану со сгущенкой в отдельном сосуде. Очищенные бананы нарежьте тонкими кружочками.

рецепт торта без выпечки
Крем и бананы. Фото: smachnenke.com.ua

Смажьте каждый корж приготовленным кремом, выложите на него кружки банана. Собирайте торт, смазывая кремом верхушку и бока.

простой рецепт торта без выпечки
Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Украсить этот быстрый торт можно вареным сгущенкой. Для этого наполните кондитерский мешок сгущенкой и тонкой струей покройте верх торта.

простой и вкусный рецепт торта без выпечки
Кусок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт позволяет быстро приготовить торт к чаю, не тратя времени на выпечку бисквита и приготовление сложного крема.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.

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