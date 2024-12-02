Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Коли що готувати — повний гід на зимові свята 2024-2025 arrow

Коли що готувати — повний гід на зимові свята 2024-2025

2 грудня 2024 20:02
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Коли і що готувати на святковий стіл — повний гід у зимові свята 2024–2025
Святковий стіл. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Зимові свята — час смачних частування та затишних застіль. Повний гід допоможе спланувати меню на Різдво, Новий рік та інші свята, щоб ваш стіл став справжньою окрасою урочистостей.

Новини.LIVE розкажуть про гід, який допоможе вам спланувати меню для кожної важливої події.

Читайте також:

Зима — час затишних сімейних вечорів, теплих зустрічей із друзями та, звичайно, смачних застіль. В Україні зимові свята наповнені особливим колоритом, а традиції у цей період передаються з покоління до покоління.

null
Салати та закуски. Фото: Freepik

Що приготувати на святковий стіл, щоб догодити всім та створити атмосферу затишку?

День Святого Миколая (6 грудня)

На це свято прийнято пригощати домочадців солодощами та легкими стравами.

Відмінним вибором будуть:

  • медовики або пряники, прикрашені глазур'ю;
  • легкі салати з овочами та рибою;
  • домашній узвар або компот із сухофруктів.

Різдво Христове (25 грудня)

З 2023 року в Україні Різдво святкують 25 грудня за Григоріанським календарем. Це день, коли сім'ї збираються за святковим столом, щоб відсвяткувати народження Христа.

На столі зазвичай присутні:

  • Запечене м'ясо або птиця (качка з яблуками, свинина із травами);
  • Домашні ковбаси та закуски;
  • Салати, такі як "Олів'є" або "Мімоза";
  • Різноманітні пироги та солодощі;
  • Узвар та домашні настоянки.

Старий Новий рік (13-14 січня)

Ця ніч — час застіль та пісень.

Підготуйте страви, які символізують удачу та достаток:

  • Кров'янка або печеня з м'яса;
  • Вареники із сюрпризами;
  • Капустняк чи борщ;
  • Випічка з маком чи медом.

Не забудьте про вечірню традицію "Маланки" та ранкові щедрівки.

Водохреща (6 січня)

Заключне свято зимовий цикл.

Після освячення води на столі традиційно з'являються:

  • Смажена риба чи риба в клярі;
  • Вінегрет або салат із буряка;
  • Домашні булочки або пироги.

Корисні поради

Плануйте меню заздалегідь. Купуйте всі необхідні продукти за кілька днів до свята, щоб уникнути зайвої суєти.

null
Десерт у тарілку. Фото: Freepik

Експериментуйте з подачею. Прикраса страв додасть особливої атмосфери вашому застілля. Наприклад, додайте гілочки розмарину чи зерна граната для декору.

Не забувайте про напої. Узвар, домашнє вино чи фруктові чаї доповнять святкове меню.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете створити теплу, душевну атмосферу та здивувати рідних та гостей смачними стравами на кожне зимове свято.

Пропонуємо вам ознайомитись з нашою добіркою матеріалів про Новий рік Змії 2025

Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії.

Також ми писали, що категорично не можна ставити на новорічний стіл на рік Змії-2025.

Ще ми розповідали, які десерти поставити на святковий стіл у рік Змії, щоби привернути багатство.

Також ми писали про те, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії — 2025 року.

Радимо звернути увагу на рекомендації меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут.

меню Різдво Різдвяний піст Новий рік 2025 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Багатодітним батькам не дають відстрочку в Резерв+ — як діяти

19:36 Скільки коштують святкові ялинки у Львові — ціни

19:27 Отримати компенсацію за зруйноване РФ житло простіше — деталі

19:27 Як відключатимуть світло в Одесі — графіки на вівторок 3 грудня

19:26 У Львові встановили головну ялинку — фото

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

19:14 Помер легендарний футболіст, який вигравав Лігу чемпіонів

Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

19:08 Відкриття ялинки — у Львові поділилися планами на Різдво

18:58 Металева валіза Шольца — що насправді в ній було

18:45 Долар готує сюрпризи — економіст назвав небезпечний період

20:00 Багатодітним батькам не дають відстрочку в Резерв+ — як діяти

19:36 Скільки коштують святкові ялинки у Львові — ціни

19:27 Отримати компенсацію за зруйноване РФ житло простіше — деталі

19:27 Як відключатимуть світло в Одесі — графіки на вівторок 3 грудня

19:26 У Львові встановили головну ялинку — фото

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

19:14 Помер легендарний футболіст, який вигравав Лігу чемпіонів

19:08 Відкриття ялинки — у Львові поділилися планами на Різдво

18:58 Металева валіза Шольца — що насправді в ній було

18:45 Долар готує сюрпризи — економіст назвав небезпечний період

18:43 Виклик чоловіків до ТЦК — які є законні підстави у грудні 2024

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК