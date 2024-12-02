Коли і що готувати на святковий стіл — повний гід у зимові свята 2024–2025

Святковий стіл. Фото: Freepik

Зимові свята — час смачних частування та затишних застіль. Повний гід допоможе спланувати меню на Різдво, Новий рік та інші свята, щоб ваш стіл став справжньою окрасою урочистостей.

Новини.LIVE розкажуть про гід, який допоможе вам спланувати меню для кожної важливої події.

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Салати та закуски. Фото: Freepik

Що приготувати на святковий стіл, щоб догодити всім та створити атмосферу затишку?

День Святого Миколая (6 грудня)

На це свято прийнято пригощати домочадців солодощами та легкими стравами.

Відмінним вибором будуть:

медовики або пряники, прикрашені глазур'ю;

легкі салати з овочами та рибою;

домашній узвар або компот із сухофруктів.

Різдво Христове (25 грудня)

З 2023 року в Україні Різдво святкують 25 грудня за Григоріанським календарем. Це день, коли сім'ї збираються за святковим столом, щоб відсвяткувати народження Христа.

На столі зазвичай присутні:

Запечене м'ясо або птиця (качка з яблуками, свинина із травами);

Домашні ковбаси та закуски;

Салати, такі як "Олів'є" або "Мімоза";

Різноманітні пироги та солодощі;

Узвар та домашні настоянки.

Старий Новий рік (13-14 січня)

Ця ніч — час застіль та пісень.

Підготуйте страви, які символізують удачу та достаток:

Кров'янка або печеня з м'яса;

Вареники із сюрпризами;

Капустняк чи борщ;

Випічка з маком чи медом.

Не забудьте про вечірню традицію "Маланки" та ранкові щедрівки.

Водохреща (6 січня)

Заключне свято зимовий цикл.

Після освячення води на столі традиційно з'являються:

Смажена риба чи риба в клярі;

Вінегрет або салат із буряка;

Домашні булочки або пироги.

Корисні поради

Плануйте меню заздалегідь. Купуйте всі необхідні продукти за кілька днів до свята, щоб уникнути зайвої суєти.

Десерт у тарілку. Фото: Freepik

Експериментуйте з подачею. Прикраса страв додасть особливої атмосфери вашому застілля. Наприклад, додайте гілочки розмарину чи зерна граната для декору.

Не забувайте про напої. Узвар, домашнє вино чи фруктові чаї доповнять святкове меню.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете створити теплу, душевну атмосферу та здивувати рідних та гостей смачними стравами на кожне зимове свято.

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