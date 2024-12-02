Когда и что готовить на праздничный стол — полный гид по зимним праздникам 2024–2025

Когда что готовить — полный гид по зимним праздникам 2024−2025
Зимние праздники — время вкусных угощений и уютных застолий. Полный гид поможет спланировать меню на Рождество, Новый год и другие праздники, чтобы ваш стол стал настоящим украшением торжества.
Новини.LIVE расскажут про гид, который поможет вам спланировать меню для каждого важного события.
Зима — время уютных семейных вечеров, теплых встреч с друзьями и, конечно, вкусных застолий. В Украине зимние праздники наполнены особым колоритом, а традиции в этот период передаются из поколения в поколение.
Что приготовить на праздничный стол, чтобы угодить всем и создать атмосферу уюта?
День Святого Николая (6 декабря)
На этот праздник принято угощать домочадцев сладостями и легкими блюдами.
Отличным выбором будут:
- медовики или пряники, украшенные глазурью;
- легкие салаты с овощами и рыбой;
- домашний узвар или компот из сухофруктов.
Рождество Христово (25 декабря)
С 2023 года в Украине Рождество празднуют 25 декабря по Григорианскому календарю. Это день, когда семьи собираются за праздничным столом, чтобы отпраздновать рождение Христа.
На столе обычно присутствуют:
- Запеченное мясо или птица (утка с яблоками, свинина с травами);
- Домашние колбасы и закуски;
- Салаты, такие как "Оливье" или "Мимоза";
- Разнообразные пироги и сладости;
- Узвар и домашние настойки.
Старый Новый год (13−14 января)
Эта ночь — время застолий и песен.
Подготовьте блюда, которые символизируют удачу и изобилие:
- Кровянка или жаркое из мяса;
- Вареники с сюрпризами;
- Капустняк или борщ;
- Выпечка с маком или медом.
Не забудьте про вечернюю традицию "Маланки" и утренние щедривки.
Крещение (6 января)
Заключительный праздник зимнего цикла.
После освящения воды на столе традиционно появляются:
- Жареная рыба или рыба в кляре;
- Винегрет или салат из свеклы;
- Домашние булочки или пироги.
Полезные советы
Планируйте меню заранее. Закупите все необходимые продукты за несколько дней до праздника, чтобы избежать лишней суеты.
Экспериментируйте с подачей. Украшение блюд придаст особую атмосферу вашему застолью. Например, добавьте веточки розмарина или зерна граната для декора.
Не забывайте о напитках. Узвар, домашнее вино или фруктовые чаи дополнят праздничное меню.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете создать теплую, душевную атмосферу и удивить родных и гостей вкусными блюдами на каждый зимний праздник.
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