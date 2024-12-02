Когда и что готовить на праздничный стол — полный гид по зимним праздникам 2024–2025

Праздничный стол. Фото: Freepik

Зимние праздники — время вкусных угощений и уютных застолий. Полный гид поможет спланировать меню на Рождество, Новый год и другие праздники, чтобы ваш стол стал настоящим украшением торжества.

Новини.LIVE расскажут про гид, который поможет вам спланировать меню для каждого важного события.

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Зима — время уютных семейных вечеров, теплых встреч с друзьями и, конечно, вкусных застолий. В Украине зимние праздники наполнены особым колоритом, а традиции в этот период передаются из поколения в поколение.

Салаты и закуски. Фото: Freepik

Что приготовить на праздничный стол, чтобы угодить всем и создать атмосферу уюта?

День Святого Николая (6 декабря)

На этот праздник принято угощать домочадцев сладостями и легкими блюдами.

Отличным выбором будут:

медовики или пряники, украшенные глазурью;

легкие салаты с овощами и рыбой;

домашний узвар или компот из сухофруктов.

Рождество Христово (25 декабря)

С 2023 года в Украине Рождество празднуют 25 декабря по Григорианскому календарю. Это день, когда семьи собираются за праздничным столом, чтобы отпраздновать рождение Христа.

На столе обычно присутствуют:

Запеченное мясо или птица (утка с яблоками, свинина с травами);

Домашние колбасы и закуски;

Салаты, такие как "Оливье" или "Мимоза";

Разнообразные пироги и сладости;

Узвар и домашние настойки.

Старый Новый год (13−14 января)

Эта ночь — время застолий и песен.

Подготовьте блюда, которые символизируют удачу и изобилие:

Кровянка или жаркое из мяса;

Вареники с сюрпризами;

Капустняк или борщ;

Выпечка с маком или медом.

Не забудьте про вечернюю традицию "Маланки" и утренние щедривки.

Крещение (6 января)

Заключительный праздник зимнего цикла.

После освящения воды на столе традиционно появляются:

Жареная рыба или рыба в кляре;

Винегрет или салат из свеклы;

Домашние булочки или пироги.

Полезные советы

Планируйте меню заранее. Закупите все необходимые продукты за несколько дней до праздника, чтобы избежать лишней суеты.

Десерт в тарелке. Фото: Freepik

Экспериментируйте с подачей. Украшение блюд придаст особую атмосферу вашему застолью. Например, добавьте веточки розмарина или зерна граната для декора.

Не забывайте о напитках. Узвар, домашнее вино или фруктовые чаи дополнят праздничное меню.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете создать теплую, душевную атмосферу и удивить родных и гостей вкусными блюдами на каждый зимний праздник.

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