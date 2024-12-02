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Когда что готовить — полный гид по зимним праздникам 2024−2025

2 декабря 2024 20:02
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Когда и что готовить на праздничный стол — полный гид по зимним праздникам 2024–2025
Праздничный стол. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Зимние праздники — время вкусных угощений и уютных застолий. Полный гид поможет спланировать меню на Рождество, Новый год и другие праздники, чтобы ваш стол стал настоящим украшением торжества.

Новини.LIVE расскажут про гид, который поможет вам спланировать меню для каждого важного события.

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Зима — время уютных семейных вечеров, теплых встреч с друзьями и, конечно, вкусных застолий. В Украине зимние праздники наполнены особым колоритом, а традиции в этот период передаются из поколения в поколение.

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Салаты и закуски. Фото: Freepik

Что приготовить на праздничный стол, чтобы угодить всем и создать атмосферу уюта? 

День Святого Николая (6 декабря)

На этот праздник принято угощать домочадцев сладостями и легкими блюдами.

Отличным выбором будут:

  • медовики или пряники, украшенные глазурью;
  • легкие салаты с овощами и рыбой;
  • домашний узвар или компот из сухофруктов.

Рождество Христово (25 декабря)

С 2023 года в Украине Рождество празднуют 25 декабря по Григорианскому календарю. Это день, когда семьи собираются за праздничным столом, чтобы отпраздновать рождение Христа.

На столе обычно присутствуют:

  • Запеченное мясо или птица (утка с яблоками, свинина с травами);
  • Домашние колбасы и закуски;
  • Салаты, такие как "Оливье" или "Мимоза";
  • Разнообразные пироги и сладости;
  • Узвар и домашние настойки.

Старый Новый год (13−14 января)

Эта ночь — время застолий и песен.

Подготовьте блюда, которые символизируют удачу и изобилие:

  • Кровянка или жаркое из мяса;
  • Вареники с сюрпризами;
  • Капустняк или борщ;
  • Выпечка с маком или медом.

Не забудьте про вечернюю традицию "Маланки" и утренние щедривки.

Крещение (6 января)

Заключительный праздник зимнего цикла.

После освящения воды на столе традиционно появляются:

  • Жареная рыба или рыба в кляре;
  • Винегрет или салат из свеклы;
  • Домашние булочки или пироги.

Полезные советы

Планируйте меню заранее. Закупите все необходимые продукты за несколько дней до праздника, чтобы избежать лишней суеты.

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Десерт в тарелке. Фото: Freepik

Экспериментируйте с подачей. Украшение блюд придаст особую атмосферу вашему застолью. Например, добавьте веточки розмарина или зерна граната для декора.

Не забывайте о напитках. Узвар, домашнее вино или фруктовые чаи дополнят праздничное меню.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете создать теплую, душевную атмосферу и удивить родных и гостей вкусными блюдами на каждый зимний праздник.

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