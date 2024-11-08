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Коли солити овочі у грудні 2024 — за місячним календарем

8 листопада 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Коли солити овочі у грудні 2024 за місячним календарем — найкращі дні для засолювання
Квашені овочі. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Щоб овочі збереглися хрусткими й ароматними, важливо солити їх у відповідні дні. У грудні 2024 року місячний календар пропонує ідеальні дати для засолки — обирайте найкращий час для приготування зимових запасів. 

Новини.LIVE розповідають, що у грудні 2024 року є особливо сприятливі дні для засолювання овочів, і, дотримуючись цього календаря, можна досягти ідеального результату.

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Засолювання овочів — давня традиція, яка дозволяє зберегти їх на зиму, збагачуючи смак. Але є чимало секретів, що впливають на якість таких заготівель. Один з них — правильно обрати дні для засолювання за місячним календарем. Вважається, що фази Місяця можуть впливати на процеси бродіння, зберігання продуктів та їхні смакові якості.

коли солити овочі у грудні 2024 за місячним календарем
Квашені овочі. Фото: Freepik

Фази Місяця та їхній вплив на засолювання

Місячний календар розділяється на кілька основних фаз: молодик, зростаючий Місяць, повний Місяць і спадаючий Місяць. Кожна з них по-різному впливає на хімічні процеси в продуктах.

Молодик — період, коли енергетичний вплив Місяця мінімальний. У ці дні засолювати овочі не рекомендується, оскільки процеси бродіння можуть відбуватися менш активно, а овочі можуть втратити смак або навіть псуватися.

Зростаючий Місяць — оптимальний час для засолювання капусти, огірків, буряка та інших овочів. У цей період овочі найкраще вбирають розсіл, зберігають соковитість і залишаються хрусткими.

Повний Місяць — це час, коли інтенсивність Місяця досягає піку, що інколи призводить до перенасичення розсолу солями. Засолювання під час повного Місяця варто уникати, оскільки є ризик отримати надмірно солоні овочі.

Спадаючий Місяць — сприятливий час для засолювання, особливо для довготривалого зберігання. У цей період овочі краще витримують умови зберігання і не втрачають корисних властивостей.

Сприятливі дні для засолювання у грудні 2024 року

Вибір днів для засолювання овочів у грудні базується на фазах Місяця та знаках зодіаку, через які він проходить.

Найбільш підходять дні для засолювання у грудні 2024 року — 3-5, 12-15 та 20-22 грудня. Ці дні дозволяють максимально зберегти текстуру та смак овочів, а також забезпечити тривале зберігання.

Особливі рекомендації для засолювання

Капуста — один з найпопулярніших овочів для засолювання в грудні. Щоб вона вийшла хрусткою та не втрачала свої властивості, засолюйте її на зростаючий Місяць або у дні водних знаків зодіаку, таких як Риби чи Рак.

Огірки — навіть у зимовий сезон можна засолювати свіжі огірки для короткотривалого зберігання або використовувати заморожені заготовки. Ідеальною для них є фаза спадаючого Місяця, коли овочі виходять м’якими, але не втрачають свого смаку.

Буряк та морква — також чудово підходять для засолювання. Вони вимагають більш тривалого часу для просолювання, тож обирайте дні у другій половині грудня, коли Місяць спадає, для зберігання на зиму.

Приправи та спеції — для покращення смаку додавайте традиційні прянощі, як лавровий лист, перець та насіння гірчиці. А ще можна додати трохи цукру, щоб збалансувати кислинку.

коли квасити капусту у грудні 2024 за місячним календарем
Квашена капуста. Фото: Freepik

Практичні поради

Перед засолюванням обирайте свіжі, стиглі овочі без видимих пошкоджень.

Використовуйте тільки кам’яну або морську сіль, без додаткових домішок — це гарантує природний процес бродіння.

Зберігайте засолені овочі у прохолодному місці, бажано в темряві, щоб зберегти їхній смак і користь.

Звертаючись до місячного календаря у грудні 2024 року, можна не лише слідувати старовинним традиціям, але й досягти відмінних результатів у приготуванні та зберіганні овочів на зиму.

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