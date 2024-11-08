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Когда солить овощи в декабре 2024 — по лунному календарю

8 ноября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Когда солить овощи в декабре 2024 года по лунному календарю — лучшие дни для засолки
Квашеные овощи. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Чтобы овощи сохранились хрустящими и ароматными, важно солить их в соответствующие дни. В декабре 2024 года лунный календарь предлагает идеальные даты для засолки — выбирайте лучшее время для приготовления зимних запасов.

Новини.LIVE рассказывают, что в декабре 2024 года есть особенно благоприятные дни для засолки овощей и, следуя этому календарю, можно достичь идеального результата.

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Засолка овощей — давняя традиция, позволяющая сохранить их на зиму, обогащая вкус. Но есть много секретов, влияющих на качество таких заготовок. Один из них — правильно выбрать дни для засолки по лунному календарю. Считается, что фазы Луны могут оказывать влияние на процессы брожения, хранения продуктов и их вкусовые качества.

когда солить овощи в декабре 2024 года по лунному календарю
Квашеные овощи. Фото: Freepik

Фазы Луны и их влияние на засолку

Лунный календарь делится на несколько основных фаз: новолуние, растущая Луна, полная Луна и ниспадающая Луна. Каждая из них по-разному влияет на химические процессы в продуктах.

Молодая Луна — период, когда энергетическое влияние Луны минимально. В эти дни засаливать овощи не рекомендуется, поскольку процессы брожения могут происходить менее активно, а овощи могут потерять вкус или даже портиться.

Растущая Луна — оптимальное время для засолки капусты, огурцов, свеклы и других овощей. В этот период овощи лучше всего впитывают рассол, сохраняют сочность и остаются хрустящими.

Полная Луна — это время, когда интенсивность Луны достигает пика, что иногда приводит к перенасыщению рассола солями. Засолки во время полной Луны следует избегать, поскольку есть риск получить чрезмерно соленые овощи.

Убывающая Луна — благоприятное время для засолки, особенно для длительного хранения. В этот период овощи лучше выдерживают условия хранения и не теряют полезных свойств.

Благоприятные дни для засолки в декабре 2024 года

Выбор дней для засолки овощей в декабре основан на фазах Луны и знаках зодиака, через которые она проходит.

Наиболее подходящие дни для засолки в декабре 2024 года — 3-5, 12-15 и 20-22 декабря. Эти дни позволяют максимально сберечь текстуру и вкус овощей, а также обеспечить длительное хранение.

Особые рекомендации для засолки

Капуста — один из самых популярных овощей для засолки в декабре. Чтобы она получилась хрустящей и не теряла свои свойства, засаливайте ее на растущую Луну или в дни водных знаков зодиака, таких как Рыбы или Рак.

Огурцы — даже в зимний сезон можно засаливать свежие огурцы для кратковременного хранения или использовать замороженные заготовки. Идеальна для них фаза ниспадающей Луны, когда овощи получаются мягкими, но не теряют своего вкуса.

Свекла и морковь также отлично подходят для засолки. Они требуют более длительного времени для просаливания, поэтому выбирайте дни во второй половине декабря, когда Луна падает, для хранения на зиму.

Приправы и специи — для улучшения вкуса добавляйте традиционные пряности, как лавровый лист, перец и семена горчицы. А еще можно добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислинку.

когда квасить капусту в декабре 2024 года по лунному календарю
Квашеная капуста. Фото: Freepik

Практические советы

Перед засолкой выбирайте свежие спелые овощи без видимых повреждений.

Используйте только каменную или морскую соль без дополнительных примесей — это гарантирует естественный процесс брожения.

Храните засоленные овощи в прохладном месте, желательно в темноте, чтобы сохранить их вкус и пользу.

Обращаясь к лунному календарю в декабре 2024 года, можно не только следовать старинным традициям, но и добиться отличных результатов в приготовлении и хранении овощей на зиму.

Раньше мы писали о деликатесе на зиму, за ним гонялись все хозяйки в 90-х — заготовка из сладких перцев.

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