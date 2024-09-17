Вафельний торт за 10 хвилин, смачний, як в кондитерській — покроковий рецепт

Коли зовсім немає часу — вафельний торт за 10 хвилин, смачний, як в кондитерській
Якщо у вас зовсім немає часу на складні десерти, цей вафельний торт стане справжнім порятунком. Готується всього за 10 хвилин. Легкий, ніжний і дуже смачний — ідеальний вибір для швидкого частування.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вафельні коржі 140 г;
- масло вершкове 150 г (м’яке);
- молоко 120 г;
- шоколад 80 г;
- какао 3 ст.л;
- цукор 1,5 ст.л;
- абрикосове варення 300-400 г (можна замінити на своє улюблене).
Спосіб приготування
Спочатку приготуйте шоколадний крем. У каструлю додайте три столові ложки какао і три столові ложки цукру, потім влийте 120 мл молока і добре перемішайте.
Поставте каструлю на вогонь, доведіть суміш до кипіння і варіть, постійно помішуючи, дві хвилини. Зніміть з вогню.
Розтопіть 80 г шоколаду на водяній бані або в мікрохвильовій печі короткими інтервалами. Додайте розтоплений шоколад у каструлю та ретельно перемішайте. Залиште суміш остигати.
Збийте 150 г м’якого вершкового масла міксером протягом двох-трьох хвилин, поки воно не посвітлішає. Поступово додайте шоколадну основу до масла, збиваючи після кожної порції. Шоколадний крем готовий.
Переходимо до збирання торта. Тонко змастіть перший вафельний корж шоколадним кремом. Наступний корж покрийте варенням.
Повторюйте, доки не використаєте всі інгредієнти. Шоколадного крему вистачить також для обмазки торта з усіх боків. Прикрасьте подрібненими волоськими горіхами і поставте торт у холодильник на 2 години. Смачний, соковитий і повністю просочений вафельний торт без випікання готовий!
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