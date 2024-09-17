Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Коли зовсім немає часу — вафельний торт за 10 хвилин, смачний, як в кондитерській arrow

Коли зовсім немає часу — вафельний торт за 10 хвилин, смачний, як в кондитерській

17 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Вафельний торт за 10 хвилин, смачний, як в кондитерській — покроковий рецепт
Вафельний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо у вас зовсім немає часу на складні десерти, цей вафельний торт стане справжнім порятунком. Готується всього за 10 хвилин. Легкий, ніжний і дуже смачний — ідеальний вибір для швидкого частування.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • вафельні коржі 140 г;
  • масло вершкове 150 г (м’яке);
  • молоко 120 г;
  • шоколад 80 г;
  • какао 3 ст.л;
  • цукор 1,5 ст.л;
  • абрикосове варення 300-400 г (можна замінити на своє улюблене). 

Спосіб приготування 

Спочатку приготуйте шоколадний крем. У каструлю додайте три столові ложки какао і три столові ложки цукру, потім влийте 120 мл молока і добре перемішайте.

рецепт крема для торта
Какао та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Поставте каструлю на вогонь, доведіть суміш до кипіння і варіть, постійно помішуючи, дві хвилини. Зніміть з вогню.

рецепт торта без випічки
Шоколадний крем. Фото: gospodynka.com.ua

Розтопіть 80 г шоколаду на водяній бані або в мікрохвильовій печі короткими інтервалами. Додайте розтоплений шоколад у каструлю та ретельно перемішайте. Залиште суміш остигати.

рецепт вафельного торта без випічки
Шоколадна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Збийте 150 г м’якого вершкового масла міксером протягом двох-трьох хвилин, поки воно не посвітлішає. Поступово додайте шоколадну основу до масла, збиваючи після кожної порції. Шоколадний крем готовий.

рецепт шоколадного торта без випічки
Абрикосовий джем. Фото: gospodynka.com.ua

Переходимо до збирання торта. Тонко змастіть перший вафельний корж шоколадним кремом. Наступний корж покрийте варенням.

простий рецепт торта без випічки
Вафельний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Повторюйте, доки не використаєте всі інгредієнти. Шоколадного крему вистачить також для обмазки торта з усіх боків. Прикрасьте подрібненими волоськими горіхами і поставте торт у холодильник на 2 години. Смачний, соковитий і повністю просочений вафельний торт без випікання готовий!

Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки, що готується 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом ніжного торта "пломбір" без випікання.

А коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання

Ще радимо ознайомитися з простим та швидким рецептом льодового домашнього медовика за 10 хвилин.

Зверніть також увагу на торт за 15 хвилин, лише з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно та дуже смачно.

рецепти лайфхаки десерт торт вафлі без випічки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:45 Дональд Трамп вигадав історію про "поїдання котів" — навіщо він це зробив

03:26 На фронті потрібні особливі хірурги — кого запрошують до полку "Азов"

02:40 Іран заперечує постачання зброї РФ і обіцяє не припиняти розробку власної ракетної програми

02:30 Військовозобов'язаних жінок зобов'язали носити з собою документи — що варто знати

01:32 Волинянин отримав бойову повістку, але вирішив одружитись — як на це відреагував суд

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

01:30 Депутати вирішать долю обмежено придатних — чи будуть мобілізувати громадян віком до 25 років

01:21 Сім днів на сповіщення — які дані громадяни мають надавати ТЦК

00:32 Німеччина надасть ЗСУ чергову партію гаубиць — які та скільки отримають українські артилеристи

00:30 Відстрочка для догляду за рідними — як підтвердити правомірність без довідки МСЕК

00:08 "Янголи Азову" відреагували на створення нової структури, яка опікуватиметься військовими

03:45 Дональд Трамп вигадав історію про "поїдання котів" — навіщо він це зробив

03:26 На фронті потрібні особливі хірурги — кого запрошують до полку "Азов"

02:40 Іран заперечує постачання зброї РФ і обіцяє не припиняти розробку власної ракетної програми

02:30 Військовозобов'язаних жінок зобов'язали носити з собою документи — що варто знати

01:32 Волинянин отримав бойову повістку, але вирішив одружитись — як на це відреагував суд

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

01:30 Депутати вирішать долю обмежено придатних — чи будуть мобілізувати громадян віком до 25 років

01:21 Сім днів на сповіщення — які дані громадяни мають надавати ТЦК

00:32 Німеччина надасть ЗСУ чергову партію гаубиць — які та скільки отримають українські артилеристи

00:30 Відстрочка для догляду за рідними — як підтвердити правомірність без довідки МСЕК

00:08 "Янголи Азову" відреагували на створення нової структури, яка опікуватиметься військовими

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

Text

21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

Text

20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

Text

17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

Text

12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

Text

12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

Text

08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку