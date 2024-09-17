Вафельний торт за 10 хвилин, смачний, як в кондитерській — покроковий рецепт

Вафельний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо у вас зовсім немає часу на складні десерти, цей вафельний торт стане справжнім порятунком. Готується всього за 10 хвилин. Легкий, ніжний і дуже смачний — ідеальний вибір для швидкого частування.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вафельні коржі 140 г;

масло вершкове 150 г (м’яке);

молоко 120 г;

шоколад 80 г;

какао 3 ст.л;

цукор 1,5 ст.л;

абрикосове варення 300-400 г (можна замінити на своє улюблене).

Спосіб приготування

Спочатку приготуйте шоколадний крем. У каструлю додайте три столові ложки какао і три столові ложки цукру, потім влийте 120 мл молока і добре перемішайте.

Какао та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Поставте каструлю на вогонь, доведіть суміш до кипіння і варіть, постійно помішуючи, дві хвилини. Зніміть з вогню.

Шоколадний крем. Фото: gospodynka.com.ua

Розтопіть 80 г шоколаду на водяній бані або в мікрохвильовій печі короткими інтервалами. Додайте розтоплений шоколад у каструлю та ретельно перемішайте. Залиште суміш остигати.

Шоколадна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Збийте 150 г м’якого вершкового масла міксером протягом двох-трьох хвилин, поки воно не посвітлішає. Поступово додайте шоколадну основу до масла, збиваючи після кожної порції. Шоколадний крем готовий.

Абрикосовий джем. Фото: gospodynka.com.ua

Переходимо до збирання торта. Тонко змастіть перший вафельний корж шоколадним кремом. Наступний корж покрийте варенням.

Вафельний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Повторюйте, доки не використаєте всі інгредієнти. Шоколадного крему вистачить також для обмазки торта з усіх боків. Прикрасьте подрібненими волоськими горіхами і поставте торт у холодильник на 2 години. Смачний, соковитий і повністю просочений вафельний торт без випікання готовий!

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