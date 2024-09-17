Вафельный торт за 10 минут, вкусный, как в кондитерской – пошаговый рецепт

Вафельный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Если у вас совсем нет времени на сложные десерты, то этот вафельный торт станет настоящим спасением. Готовится всего за 10 минут. Легкий, нежный и очень вкусный — идеальный выбор для быстрого угощения,

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

вафельные лепешки 140 г;

масло сливочное 150 г (мягкое);

молоко 120 г;

шоколад 80 г;

какао 3 ст.л;

сахар 1,5 ст.л;

абрикосовое варенье 300-400 г (можно заменить своим любимым).

Способ приготовления

Сначала приготовьте шоколадный крем. В кастрюлю добавьте три столовых ложки какао и три столовых ложки сахара, затем влейте 120 мл молока и хорошо перемешайте.

Какао и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Поставьте кастрюлю на огонь, доведите смесь до кипения и варите, помешивая постоянно, две минуты. Снимите с огня.

Шоколадный крем. Фото: gospodynka.com.ua

Растопите 80 г шоколада на водяной бане или в микроволновке короткими интервалами. Добавьте растопленный шоколад в кастрюлю и тщательно перемешайте. Оставьте смесь остывать.

Шоколадная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Взбейте 150 г мягкого сливочного масла миксером в течение двух-трех минут, пока оно не станет светлее. Постепенно добавьте шоколадное основание к маслу, взбивая после каждой порции. Шоколадный крем готов.

Абрикосовый джем. Фото: gospodynka.com.ua

Переходим к сборке торта. Тонко смажьте первый вафельный корж шоколадным кремом. Следующий корж покройте вареньем.

Вафельный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Повторяйте до тех пор, пока не используете все ингредиенты. Шоколадного крема хватит также для обмазки торта со всех сторон. Украсьте измельченными грецкими орехами и поставьте торт в холодильник на 2 часа. Вкусный, сочный и полностью пропитанный вафельный торт без выпечки готов!

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