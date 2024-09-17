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Когда совсем нет времени — вафельный торт за 10 минут, вкусный, как в кондитерской

17 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вафельный торт за 10 минут, вкусный, как в кондитерской – пошаговый рецепт
Вафельный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если у вас совсем нет времени на сложные десерты, то этот вафельный торт станет настоящим спасением. Готовится всего за 10 минут. Легкий, нежный и очень вкусный — идеальный выбор для быстрого угощения,

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • вафельные лепешки 140 г;
  • масло сливочное 150 г (мягкое);
  • молоко 120 г;
  • шоколад 80 г;
  • какао 3 ст.л;
  • сахар 1,5 ст.л;
  • абрикосовое варенье 300-400 г (можно заменить своим любимым).

Способ приготовления

Сначала приготовьте шоколадный крем. В кастрюлю добавьте три столовых ложки какао и три столовых ложки сахара, затем влейте 120 мл молока и хорошо перемешайте.

рецепт крема для торта
Какао и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Поставьте кастрюлю на огонь, доведите смесь до кипения и варите, помешивая постоянно, две минуты. Снимите с огня.

рецепт торта без выпечки
Шоколадный крем. Фото: gospodynka.com.ua

Растопите 80 г шоколада на водяной бане или в микроволновке короткими интервалами. Добавьте растопленный шоколад в кастрюлю и тщательно перемешайте. Оставьте смесь остывать.

рецепт вафельного торта без выпечки
Шоколадная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Взбейте 150 г мягкого сливочного масла миксером в течение двух-трех минут, пока оно не станет светлее. Постепенно добавьте шоколадное основание к маслу, взбивая после каждой порции. Шоколадный крем готов.

рецепт шоколадного торта без выпечки
Абрикосовый джем. Фото: gospodynka.com.ua

Переходим к сборке торта. Тонко смажьте первый вафельный корж шоколадным кремом. Следующий корж покройте вареньем.

простой рецепт торта без выпечки
Вафельный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Повторяйте до тех пор, пока не используете все ингредиенты. Шоколадного крема хватит также для обмазки торта со всех сторон. Украсьте измельченными грецкими орехами и поставьте торт в холодильник на 2 часа. Вкусный, сочный и полностью пропитанный вафельный торт без выпечки готов!

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