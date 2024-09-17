Вафельный торт за 10 минут, вкусный, как в кондитерской – пошаговый рецепт

Когда совсем нет времени — вафельный торт за 10 минут, вкусный, как в кондитерской
Если у вас совсем нет времени на сложные десерты, то этот вафельный торт станет настоящим спасением. Готовится всего за 10 минут. Легкий, нежный и очень вкусный — идеальный выбор для быстрого угощения,
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вафельные лепешки 140 г;
- масло сливочное 150 г (мягкое);
- молоко 120 г;
- шоколад 80 г;
- какао 3 ст.л;
- сахар 1,5 ст.л;
- абрикосовое варенье 300-400 г (можно заменить своим любимым).
Способ приготовления
Сначала приготовьте шоколадный крем. В кастрюлю добавьте три столовых ложки какао и три столовых ложки сахара, затем влейте 120 мл молока и хорошо перемешайте.
Поставьте кастрюлю на огонь, доведите смесь до кипения и варите, помешивая постоянно, две минуты. Снимите с огня.
Растопите 80 г шоколада на водяной бане или в микроволновке короткими интервалами. Добавьте растопленный шоколад в кастрюлю и тщательно перемешайте. Оставьте смесь остывать.
Взбейте 150 г мягкого сливочного масла миксером в течение двух-трех минут, пока оно не станет светлее. Постепенно добавьте шоколадное основание к маслу, взбивая после каждой порции. Шоколадный крем готов.
Переходим к сборке торта. Тонко смажьте первый вафельный корж шоколадным кремом. Следующий корж покройте вареньем.
Повторяйте до тех пор, пока не используете все ингредиенты. Шоколадного крема хватит также для обмазки торта со всех сторон. Украсьте измельченными грецкими орехами и поставьте торт в холодильник на 2 часа. Вкусный, сочный и полностью пропитанный вафельный торт без выпечки готов!
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