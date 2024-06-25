Як приготувати компот із вишень без стерилізації — покроковий рецепт приготування

Компот із черешні. Фото: YouTube @Cookish

Хороші пропорції — запорука смачного результату. Навіщо витрачати зайвий час на очищення черешні від кісточок, достатньо помити і перебрати черешку і з кісточками помістити прямо в банку. Заготівля виходить дуже смачною, а головне швидкою та простою. Черешневий компот готується без стерилізації (пастеризації), тому на кінцевому етапі його потрібно укутати у ковдру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Cookish.

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Вам знадобиться:

черешня 400-500 г;

цукор 150-200 г;

лимонна кислота 1/3 ч. л.

Спосіб приготування

Очищені від гілочок вишні розкладаємо по банкам.

Вишні та цукор. Фото: YouTube @Cookish

У банки додати відразу цукор та лимонну кислоту. Заливаємо окропом по саму шийку і закриваємо кришками.

Приготування компоту. Фото: YouTube @Cookish

Зберігати консервований компот із черешні з кісточками можна не більше 2-х років. Потім значний ризик утворення в кісточках синельної кислоти небезпечною для життя. Тому поставтеся з усією серйозністю і не забудьте наклеїти на банку наклейку з датою заготівлі перед тим, як прибрати її на зберігання.

Приготування компоту. Фото: YouTube @Cookish

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