Як приготувати компот із вишень без стерилізації — покроковий рецепт приготування

Компот із черешні на зиму — простий рецепт без стерилізації на 3-х літрову банку
Хороші пропорції — запорука смачного результату. Навіщо витрачати зайвий час на очищення черешні від кісточок, достатньо помити і перебрати черешку і з кісточками помістити прямо в банку. Заготівля виходить дуже смачною, а головне швидкою та простою. Черешневий компот готується без стерилізації (пастеризації), тому на кінцевому етапі його потрібно укутати у ковдру.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Cookish.
Вам знадобиться:
- черешня 400-500 г;
- цукор 150-200 г;
- лимонна кислота 1/3 ч. л.
Спосіб приготування
Очищені від гілочок вишні розкладаємо по банкам.
У банки додати відразу цукор та лимонну кислоту. Заливаємо окропом по саму шийку і закриваємо кришками.
Зберігати консервований компот із черешні з кісточками можна не більше 2-х років. Потім значний ризик утворення в кісточках синельної кислоти небезпечною для життя. Тому поставтеся з усією серйозністю і не забудьте наклеїти на банку наклейку з датою заготівлі перед тим, як прибрати її на зберігання.
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