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Компот із черешні на зиму — простий рецепт без стерилізації на 3-х літрову банку

25 червня 2024 10:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати компот із вишень без стерилізації — покроковий рецепт приготування
Компот із черешні. Фото: YouTube @Cookish
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Хороші пропорції — запорука смачного результату. Навіщо витрачати зайвий час на очищення черешні від кісточок, достатньо помити і перебрати черешку і з кісточками помістити прямо в банку. Заготівля виходить дуже смачною, а головне швидкою та простою. Черешневий компот готується без стерилізації (пастеризації), тому на кінцевому етапі його потрібно укутати у ковдру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Cookish.

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Вам знадобиться:

  • черешня 400-500 г;
  • цукор 150-200 г;
  • лимонна кислота 1/3 ч. л.

Спосіб приготування

Очищені від гілочок вишні розкладаємо по банкам.

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Вишні та цукор. Фото: YouTube @Cookish

У банки додати відразу цукор та лимонну кислоту. Заливаємо окропом по саму шийку і закриваємо кришками.

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Приготування компоту. Фото: YouTube @Cookish

Зберігати консервований компот із черешні з кісточками можна не більше 2-х років. Потім значний ризик утворення в кісточках синельної кислоти небезпечною для життя. Тому поставтеся з усією серйозністю і не забудьте наклеїти на банку наклейку з датою заготівлі перед тим, як прибрати її на зберігання.

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Приготування компоту. Фото: YouTube @Cookish

Раніше ми писали про рецепт компоту з черешні — смачний та освіжаючий напій.

Ще ми розповідали про старий рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Також ми писали про сезон шовковиці — ідеї корисних вітамінних заготовок на зиму.

Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот із лимоном.

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