Как приготовить компот из вишен без стерилизации — пошаговый рецепт приготовления

Компот из черешни на зиму — простой рецепт без стерилизации на 3-х литровую банку
Хорошие пропорции — залог вкусного результата. Зачем тратить лишнее время на очистку черешни от косточек, достаточно помыть и перебрать черешню и с косточками поместить прямо в банку. Заготовка получается очень вкусной, а главное быстрой и простой. Черешневый компот готовится без стерилизации (пастеризации), поэтому на конечном этапе его нужно укутать в одеяло.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Cookish.
Вам понадобится:
- черешня 400-500 г;
- сахар 150-200 г;
- лимонная кислота 1/3 ч.л.
Способ приготовления
Очищенные от веточек вишни раскладываем по банкам.
В банки добавить сразу сахар и лимонную кислоту. Заливаем кипятком по самое горлышко и закрываем крышками.
Хранить консервированный компот из черешни с косточками можно не более 2-х лет. Потом велик риск образования в косточках синельной кислоты опасной для жизни. Поэтому здесь отнеситесь со всей серьезностью и не забудьте наклеить на банку наклейку с датой заготовки перед тем, как убрать ее на хранение.
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