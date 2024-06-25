Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Компот из черешни на зиму — простой рецепт без стерилизации на 3-х литровую банку arrow

Компот из черешни на зиму — простой рецепт без стерилизации на 3-х литровую банку

25 июня 2024 10:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить компот из вишен без стерилизации — пошаговый рецепт приготовления
Компот из черешни. Фото: YouTube @Cookish
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Хорошие пропорции — залог вкусного результата. Зачем тратить лишнее время на очистку черешни от косточек, достаточно помыть и перебрать черешню и с косточками поместить прямо в банку. Заготовка получается очень вкусной, а главное быстрой и простой. Черешневый компот готовится без стерилизации (пастеризации), поэтому на конечном этапе его нужно укутать в одеяло.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Cookish

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • черешня 400-500 г;
  • сахар 150-200 г;
  • лимонная кислота 1/3 ч.л.

Способ приготовления

Очищенные от веточек вишни раскладываем по банкам. 

null
Вишни и сахар. Фото: YouTube @Cookish

В банки добавить сразу сахар и лимонную кислоту. Заливаем кипятком по самое горлышко и закрываем крышками. 

null
Приготовление компота. Фото: YouTube @Cookish

Хранить консервированный компот из черешни с косточками можно не более 2-х лет. Потом велик риск образования в косточках синельной кислоты опасной для жизни. Поэтому здесь отнеситесь со всей серьезностью и не забудьте наклеить на банку наклейку с датой заготовки перед тем, как убрать ее на хранение. 

null
Приготовление компота. Фото: YouTube @Cookish

Ранее мы писали про рецепт компота из черешни — вкусный и освежающий напиток. 

Еще мы рассказывали про старый рецепт густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет. 

Также мы писали про сезон шелковицы — идеи полезных витаминных заготовок на зиму. 

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном. 

вишня
черешня
заготовка на зиму
напиток
компот

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление