Как приготовить компот из вишен без стерилизации — пошаговый рецепт приготовления

Компот из черешни. Фото: YouTube @Cookish

Хорошие пропорции — залог вкусного результата. Зачем тратить лишнее время на очистку черешни от косточек, достаточно помыть и перебрать черешню и с косточками поместить прямо в банку. Заготовка получается очень вкусной, а главное быстрой и простой. Черешневый компот готовится без стерилизации (пастеризации), поэтому на конечном этапе его нужно укутать в одеяло.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Cookish.

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Вам понадобится:

черешня 400-500 г;

сахар 150-200 г;

лимонная кислота 1/3 ч.л.

Способ приготовления

Очищенные от веточек вишни раскладываем по банкам.

Вишни и сахар. Фото: YouTube @Cookish

В банки добавить сразу сахар и лимонную кислоту. Заливаем кипятком по самое горлышко и закрываем крышками.

Приготовление компота. Фото: YouTube @Cookish

Хранить консервированный компот из черешни с косточками можно не более 2-х лет. Потом велик риск образования в косточках синельной кислоты опасной для жизни. Поэтому здесь отнеситесь со всей серьезностью и не забудьте наклеить на банку наклейку с датой заготовки перед тем, как убрать ее на хранение.

Приготовление компота. Фото: YouTube @Cookish

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