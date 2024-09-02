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Кому не можна їсти гриби — можуть нашкодити здоров'ю цих людей

2 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Кому не можна їсти гриби — категорії людей, яким вони можуть нашкодити
Лісові гриби. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Збирання грибів — одне з найулюбленіших занять українців. Ми із задоволенням шукаємо гриби в лісах, а потім тушкуємо, маринуємо, сушимо і, звичайно ж, насолоджуємося їхнім неповторним смаком та ароматом. Однак, не всім можна вживати ці "дари лісу".

Про це повідомили Strona Zdrowia.

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Чим небезпечні лісові гриби?

Гриби безумовно смачні й дуже поживні. Вони багаті на антиоксиданти, зокрема селен, який підтримує імунну систему.

Також вони є чудовим джерелом вітамінів групи В:

  • рибофлавіну;
  • ніацину;
  • пантотенової кислоти;
  • міді;
  • калію.

Проте гриби можуть приносити користь не всім. Людям із певними захворюваннями слід уникати їхнього вживання, аби не погіршити стан здоров’я. Лісові гриби, на відміну від культивованих, можуть містити токсини, які є небезпечними для деяких груп людей.

чи шкідливі лісові гриби
Лісові гриби. Фото: Freepik

Лісові гриби містять речовини, що токсично впливають на печінку та нирки. Для деяких людей навіть невелика кількість таких токсинів може бути смертельною.

Спосіб приготування — смаження або маринування в оцті — може ускладнити процес травлення, викликаючи подразнення шлунково-кишкового тракту, біль і метеоризм.

Кому не варто вживати гриби?

Людям із захворюваннями травної системи. Якщо ви страждаєте на хронічні або тимчасові захворювання травної системи, гриби можуть бути важкими для перетравлення через високий вміст хітину. Вони також містять рафінозу, яка підвищує газоутворення в кишківнику. Щоб полегшити перетравлення грибів, можна додати спеції, такі як майоран або чебрець. Уникайте смаження грибів та додавання жирних інгредієнтів, наприклад, вершків. Людям із подразненням слизової шлунка, рефлюксом, виразкою або хворобою Крона варто відмовитися від вживання грибів в оцті.

коли лісові гриби можуть нашкодити
Гриби в лісі. Фото: Freepik

Людям із захворюваннями печінки

Особливу обережність при вживанні лісових грибів повинні проявляти люди з хворобами печінки, оскільки порушений обмін речовин може перешкоджати виведенню токсинів з організму. Краще обрати їстівні гриби з перевірених джерел і піддати їх належній термічній обробці, уникаючи смаження і додавання важких жирів.

Дітям до 12 років, вагітним, жінкам, які годують грудьми, та людям похилого віку. Хоча офіційної заборони на вживання грибів для дітей немає, рекомендується вводити гриби в раціон не раніше 10-12 місяців і лише з перевірених джерел. Дикорослі гриби не слід вживати дітям до 12 років, людям похилого віку, вагітним та жінкам, що годують грудьми, через ризик отруєння. Вразливі групи населення повинні вживати гриби тільки з перевірених і сертифікованих джерел, щоб уникнути небезпеки сплутування отруйних грибів з їстівними.

Людям з алергією на гриби

Хоча їстівні гриби рідко викликають алергію, у людей, які мають алергію на цвіль, може виникнути алергічна реакція. У разі уповільненої реакції симптоми можуть з’явитися через кілька днів після вживання грибів, що ускладнює діагностику. Алергія може викликати висип, свербіж, набряк лімфовузлів, головний біль. В окремих випадках можливий небезпечний анафілактичний шок.

Поєднання грибів з алкоголем

Поєднання грибів із міцними алкогольними напоями може викликати згортання білків у грибах, що значно ускладнює їхнє перетравлення. Для людей, які страждають від алкоголізму або часто вживають алкоголь, вживання грибів може призвести до важкого отруєння. Особливо небезпечно поєднувати алкоголь із грибом коприном, який блокує метаболізм етанолу, що може викликати гостре отруєння.

Запивання грибів горілкою чи пивом навіть у здорових людей може викликати такі симптоми, як діарея, нудота, метеоризм і біль.

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