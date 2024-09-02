Кому нельзя есть грибы – категории людей, которым они могут навредить

Лесные грибы. Фото: Freepik

Сбор грибов — одно из самых любимых занятий украинцев. Мы с удовольствием ищем грибы в лесах, а потом тушим, маринуем, сушим и, конечно же, наслаждаемся их неповторимым вкусом и ароматом. Однако, не всем можно использовать эти "дары леса".

Об этом сообщили Strona Zdrowia.

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Чем опасны лесные грибы?

Грибы безусловно вкусные и очень питательные. Они богаты антиоксидантами, в частности селеном, который поддерживает иммунную систему.

Также они являются отличным источником витаминов группы В:

рибофлавина;

ниацина;

пантотеновой кислоты;

меди;

калия.

Однако грибы могут приносить пользу не всем. Людям с определенными заболеваниями следует избегать их употребления, чтобы не ухудшить состояние здоровья. Лесные грибы, в отличие от культивируемых, могут содержать токсины, опасные для некоторых групп людей.

Лесные грибы. Фото: Freepik

Лесные грибы содержат вещества, токсично влияющие на печень и почки. Для некоторых людей даже небольшое количество таких токсинов может быть смертельным.

Способ приготовления — жарка или маринование в уксусе — может осложнить процесс пищеварения, вызывая раздражение желудочно-кишечного тракта, боль и метеоризм.

Кому не стоит употреблять грибы?

Людям с заболеваниями пищеварительной системы. Если вы страдаете хроническими или временными заболеваниями пищеварительной системы, грибы могут быть тяжелыми для переваривания из-за высокого содержания хитина. Они также содержат рафиноз, который повышает газообразование в кишечнике. Чтобы облегчить переваривание грибов, можно добавить специи, такие как майоран или чабрец. Избегайте жарки грибов и добавление жирных ингредиентов, например сливок. Людям с раздражением слизистой желудка, рефлюксом, язвой или болезнью Крона следует отказаться от употребления грибов в уксусе.

Грибы в лесу. Фото: Freepik

Людям с заболеваниями печени

Особую осторожность при употреблении лесных грибов должны проявлять люди с болезнями печени, поскольку нарушенный обмен веществ может препятствовать выведению токсинов из организма. Лучше выбрать съедобные грибы из проверенных источников и подвергнуть их надлежащей термической обработке, избегая жарки и добавления тяжелых жиров.

Детям до 12 лет, беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Хотя официального запрета на употребление грибов для детей нет, рекомендуется вводить грибы в рацион не ранее 10-12 месяцев и только из проверенных источников. Дикорастущие грибы не следует употреблять детям до 12 лет, пожилым людям, беременным и кормящим грудью, из-за риска отравления. Уязвимые группы населения должны употреблять грибы только из проверенных и сертифицированных источников, чтобы избежать опасности спутывания ядовитых грибов со съедобными.

Людям с аллергией на грибы

Хотя съедобные грибы редко вызывают аллергию, у людей с аллергией на плесень может возникнуть аллергическая реакция. При замедленной реакции симптомы могут появиться через несколько дней после употребления грибов, что затрудняет диагностику. Аллергия может вызвать сыпь, зуд, отек лимфоузлов, головные боли. В некоторых случаях возможен опасный анафилактический шок.

Сочетание грибов с алкоголем

Сочетание грибов с крепкими алкогольными напитками может вызвать свертывание белков в грибах, что значительно затрудняет их переваривание. Для людей, страдающих алкоголизмом или часто употребляющих алкоголь, употребление грибов может привести к тяжелому отравлению. Особенно опасно сочетать алкоголь с грибом коприном, который блокирует метаболизм этанола, что может вызвать острое отравление.

Запивание грибов водкой или пивом даже у здоровых людей может вызвать такие симптомы как диарея, тошнота, метеоризм и боль.

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