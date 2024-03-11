Перевірте чи є у списку тих, кому не можна їсти сир

Сир у тарілці. Фото: Freepik

Кисломолочний сир є поживним та смачним продуктом, проте є категорії людей, яким слід уникати його вживання. Насамперед це стосується людей з непереносимістю лактози або алергією на молочні продукти. Також важливо враховувати, що кисломолочний сир може бути протипоказаний для людей із різними захворюваннями.

Новини.LIVE зібрали інформацію, кому слід утриматися від вживання кисломолочного сиру.

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Людям з непереносимістю лактози слід утримуватися від вживання кисломолочного сиру, оскільки його вживання може спричинити неприємні симптоми, такі як дискомфорт у шлунку, метеоризм та діарею.

Сир і молочні продукти. Фото: Freepik

Мало того, надлишок білка, що міститься в сирі, може надати додаткове навантаження на нирки, тому людям із захворюваннями нирок краще обмежити його споживання. Крім того, сир не рекомендується для тих, хто страждає на алергію на молочний білок, а також для осіб з ожирінням або атеросклерозом.

Людям із надмірною вагою чи ожирінням слід обмежувати споживання сиру. Високий вміст жиру у продукті сприяє його швидкому засвоєнню, що може призвести до збільшення калорій та жирів в організмі.

Крім того, сир містить багато натрію, що може викликати затримку води та набряки. Якщо у вас проблеми з тиском, варто уникати вживання кисломолочного сиру.

Чому краще їсти сир з високим відсотком жиру, а не низьким

Сир і молочні продукти. Фото: Freepik

Смак та текстура

Сир із високим вмістом жиру зазвичай ніжніший і кремоподібніший за текстурою, що багатьом людям подобається більше. Він має більш м'який смак і може бути приємнішим для вживання в їжу, особливо для тих, хто віддає перевагу більш насиченим і кремовим продуктам.

Поживні властивості

Сир із високим вмістом жиру може містити більше жиророзчинних вітамінів, таких як вітаміни A, D, E та K, які необхідні для нормального функціонування організму. Вищий вміст жиру також може допомогти кращому засвоєнню цих вітамінів.

Жири допомагають продовжити відчуття ситості після вживання їжі. Тому сир з високим вмістом жиру може бути більш комфортним для шлунка і допомагати контролювати апетит більш тривалий час.

Однак варто зазначити, що споживання сиру з високим вмістом жиру може бути не рекомендовано для людей, які стежать за своєю вагою або мають певні обмеження, такі як високий рівень холестерину або серцево-судинні захворювання.

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